«Все думают, что мы богачи»: как простой парень из Сибири создает танцевальное шоу, от которого бегут мурашки

Основатель театра танца IVEX Евгений Иванов Источник: Предоставил Евгений Иванов

Сцена для Евгения Иванова — второй дом, храм и место силы. Он признается, что всю жизнь готов провести в декорациях, костюмах, стразах, танцах и музыке. Его идеи фантасмагоричны, они завораживают. Одиннадцать лет назад он встретил таких же влюбленных в танец людей и основал собственный театр. Постановки вводят зрителя в транс, от увиденного бегут мурашки. Корреспондент НГС поговорила с основателем танцевального коллектива — он рассказал личную историю о том, с какими сложностями столкнулся на пути к мечте.

«Скитались по залам, без гроша в кармане»

История театра танца IVEX началась 11 лет назад. Его основатель — танцор и хореограф Евгений Иванов, он же режиссер-постановщик шоу, а еще — дизайнер костюмов. Все, что зритель видит на сцене — дело рук и мыслей талантливого парня, влюбленного в свою работу.

— Мы начинали как небольшой коллектив. Скитались по залам, без гроша в кармане, но были полны энтузиазма, — начинает рассказ Евгений.

Часть танцевального коллектива, шоу Lords of stage Источник: Предоставил Евгений Иванов











Можно сказать, что зачатки сегодняшнего IVEX проявились в Москве. В столице Евгений познакомился с такими же идейными людьми и уговорил их переехать вместе с ним в Новосибирск. Трио по сей день работает вместе. Руслан — концертный директор, режиссер и правая рука Евгения, а Валерия — ведущая солистка коллектива и главный хореограф.

Шоу Евгений создает с нуля Источник: Предоставил Евгений Иванов











— У меня было две попытки переезда в столицу. Первая — после окончания новосибирского театрального института. Тогда я попал в известный танцевальный коллектив, но решил вернуться, потому что захотел делать свое шоу, а не вкладываться в чужое. Во мне всегда были лидерские качества. Я продал ноутбук, купил билет и полетел домой, — вспоминает Евгений.

Спустя два года парня накрыл кризис, и он решил попытаться еще раз. Ему посчастливилось поработать с Нюшей, покататься по концертам с итальянской певицей Ин-Грид.

— Когда я встретил Руслана и Леру, моему танцевальному коллективу было уже два года. Я предложил им переехать в Новосибирск, они согласились. По возвращении мы занялись организацией первого большого шоу «Однажды в сказке», — рассказывает танцор.

Театр танца IVEX Источник: Евгений Иванов

Спектакль танцевальный коллектив показывал в ДКЖ. Сейчас Евгений оценивает «Однажды в сказке», как техническое удачное шоу, но со слабоватой постановкой. Хотя на тот момент это было действительно круто: и драматургия, и режиссура.

— Я понятия не имею, как мы, 20-летние юнцы, пробились в ДКЖ. Наши афиши были расклеены в вагонах метро. Все, что мы тогда заработали, пустили в рекламу. Спасибо ребятам за то, что поддержали меня и работали за спасибо, — вспоминает хореограф.

«Нищие, но со вкусом»

База театра танца IVEX располагается на первом этаже здания, когда-то принадлежавшего заводу «Труд». Здесь же — школа. Внутри невероятно уютно, тепло и по-домашнему. Гирлянды, мягкие ковры, диваны, кресла. Часть мебели Евгений отреставрировал своими руками — выкинутый кем-то столик и торшер отлично вписались в интерьер.

Танцевальная школа для Евгения как второй дом Источник: Алена Золотухина / NGS.RU











В школе живут пять котов — все спасенные и уже успевшие забыть бродячую жизнь. Упитанные бока и вальяжная походка — вот они, старожилы сцены, мгновенно устроившие свое собственное показательное выступление. Номера котики завершили растяжкой.

Местный житель Источник: Алена Золотухина / NGS.RU











— Я открывал школу с десятью тысячами в кармане, немного денег попросил у дедушки. Здание на Большевистской — это наша третья площадка. Мы переехали сюда во время пандемии, в пустоту и голые стены. Все делали своими руками, — рассказывает Евгений, шикнув на котов — разыгрались.

Уютное танцевальное пространство Источник: Алена Золотухина / NGS.RU











Основные проекты IVEX сегодня — спектакли SHINE, «Золушка» и Lords of Stage. Посмотреть их можно в концертном зале «Евразия». Во всех трех постановках задействованы основные артисты балета.

Фрагмент из Lordes of Stage Источник: Алёна Золотухина

Премьера Lords of Stage прошла в конце ноября — на постановку было затрачено 2 миллиона рублей. Декорации, свет, звук — Евгений занимался всем этим самостоятельно, тщательно следил за процессом: перфекционист, как он есть. Евгений обещает снова показать «Лордов» в феврале, а пока коллектив готовится к показу «Золушки» — уже не за горами.

На одни только декорации уходит немало денег Источник: Предоставил Евгений Иванов











— У меня с детства режиссерский ум, но танцевать я начал поздно. Я вообще фокусы показывал, практиковал иллюзорный жанр, хотел пойти по цирковой, — вставляет парень. Позже ему удастся поработать в цирке с Гией Эрадзе — Евгений выступал в составе артистов «Королевского цирка» прошедшей весной.

Идеи для постановок, по классике, приходят в голову ночью. Евгений уверен, чтобы шоу получилось хорошим, нельзя ориентироваться только на собственные музыкальные предпочтения — каждый зритель должен найти композицию по душе.

Номер из шоу Lords of Stage — завораживающее зрелище Источник: Предоставил Евгений Иванов











— Ребята помогают мне с реализацией идей, мы все делаем вместе. Костюмы шьем своими руками, порой — ночами, прямо здесь, в школе. Я слежу за каждой деталью, все должно быть идеально, — с воодушевлением сообщает режиссер.

Большая часть коллектива — постоянна. Менялся мужской состав, но вот уже два года как перестановок не было. IVEX обладает своим собственным стилем и эстетикой, танцоры ответственно относятся к тому, что делают на сцене.

Евгений говорит, что он сама строгость — все ходят по струнке Источник: Предоставил Евгений Иванов











— Мы все взрослые и эмоционально зрелые люди. У нас свое видение. Мы не берем в коллектив обычных танцовщиц, не берем «гоугоущиц» — они воспитаны по-другому. Нас же воспитала сцена, мы закалены ею, мы знаем как себя вести в случае форс-мажора, сообразим как выкручиваться, — объясняет Евгений.

Перед началом концерта Евгений соблюдает несколько ритуалов — на удачу. Он обязательно целует сцену, а если разрешают, то ставит церковную свечу.

— Сцена — это храм. Она нами управляет, а не мы ею. Сцена обезличивает, обнажая недостатки человека, а иногда даже уродуя его, — рассуждает танцор.

Кадр из постановки «Золушка» Источник: Предоставил Евгений Иванов











Коллектив IVEX комфортно чувствует себя в Новосибирске, но мечтает о гастролях. Правда сделать это без продюсера — сложно, да и финансами танцоры не располагают. Все средства уходят на постановку шоу, а задирать цену на билет Евгений не хочет.

— Мы шли к тому, что у нас есть, постепенно, путем проб и ошибок. Со стороны кажется, что я, как основатель, имею много, но по факту не имею ничего, кроме своего коллектива, школы, учеников. Ни семьи, ни машины, ни квартиры. Только творчество, которому я отдаю всего себя без остатка, — откровенничает Евгений.

Артисты живут сценой и получают огромную отдачу от зрителей Источник: Предоставил Евгений Иванов











Все сбережения, весь заработок он вкладывает в свое детище.

— Все думают, что мы богачи. Мы не богачи, мы на самом деле нищие, но со вкусом, — шутит артист.

«Ценю каждый день и проживаю его так, будто он последний»

Тем человеком, которым он является сейчас, Евгений обязан бабушке и дедушке. Молодой человек родился в небольшой деревушке в Якутии, маму с папой он не знал. Бабушка и дедушка души не чаяли во внуке, старались подарить ему счастливое детство. С раннего возраста Евгений хотел выступать на сцене — ни бабушка, ни дедушка не препятствовали, наоборот, с энтузиазмом поддерживали его творческие проявления.

Евгений хотел жить и учиться в Москве, но судьба распорядилась иначе Источник: Предоставил Евгений Иванов

— Моя бабушка всегда говорила мне: «Делай сейчас, чтобы потом не жалеть». По сей день живу ее заветом. Я делаю то, что хочу и как хочу. Да, я не богат деньгами, но я богат людьми, творчеством, своей школой, — перечисляет Евгений Иванов.

Мужчина уверен в своих убеждениях. Говорит, если бы выпала возможность изменить жизнь, то он бы ею не воспользовался.

— Возможно, в старости, я пожалею: мало путешествовал, мало времени уделял себе… Сейчас я творю, я создаю, дарю свое творчество людям, — делится мыслями Евгений.

Танцор делится, что самые яркие эмоции он испытывает на сцене Источник: Предоставил Евгений Иванов











Евгений признается, что живет одним днем и ему это нравится. Он не откладывает деньги на черный день, отшучиваясь, что у него и так каждый день черный. Он не строит долгосрочных планов, опираясь на принцип — завтра может и не наступить.

— Ценю каждый день и проживаю его так, будто он последний. За раз могу потратить то, что заработал. Ребята в отпуск летают, а я покупаю стразы или делаю ремонт в студии. Я еще такой ребенок, на самом деле, — признается он.

По натуре Евгений — одиночка. Он называет себя человеком отшельником.

— Мне очень комфортно наедине с собой. Я много размышляю, ухожу в творчество. Все идеи для постановок рождаются у меня в голове, когда я один, — объясняет хореограф.

Вдохновением для мужчины служит чувство влюбленности. Он поделился, что и сейчас испытывает это чувство, оно греет его каждый день.

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