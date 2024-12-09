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Развлечения Названы самые популярные ролики и сериалы года в VK Видео

Названы самые популярные ролики и сериалы года в VK Видео

Суточный рекорд просмотров составил 2,9 млрд

254
2 комментария

Зрители чаще всего смотрели юмористические шоу

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В 2024 году количество авторов платформы VK Видео увеличилось на 52%. А число подписок на блогеров и других авторов контента выросло в 3,5 раза. По данным Mediascope, в этом году* активная месячная аудитория сервиса выросла до 72,2 млн, а рекордные просмотры за сутки добрались до отметки в 2,9 миллиарда.

Подводя итоги года, сервис перечислил самые популярные и обсуждаемые проекты.

Тройку самых популярных авторов платформы открыл комик Антон Шастун. На втором месте блогер Влад А4. А на первом — юморист и ведущий Азамат Мусагалиев: контент, опубликованный в его сообществе, собрал 451 млн просмотров. В числе самых популярных сериалов по числу просмотров первых эпизодов — «Подростки в космосе» (25 млн), «Амура» (13,9 млн), «Ректор» (11,9 млн).

Миллиардные просмотры площадке принесли детские мультфильмы.

— Самыми популярными сериями стали «Добрая пчела. Песенка про козу-дерезу!» с 1,46 млн просмотров, за ним следуют «Лунтик и его друзья» — 1,45 млн, «Барбоскины. Пчелка» — 1,39 млн, «Синий Трактор. Совушка колыбельная» — 1,34 млн и «Доктор Машинкова. Важный светофор» — интерактивный мультсериал в VK Видео, где зрители становятся участниками сюжета, влияя на развитие истории. Серию посмотрели 1,31 млн человек, — прокомментировали представители сервиса.

Самым обсуждаемым видеороликом стал выпуск шоу «Натальная карта» с Сергеем Буруновым: он собрал 15,9 тысячи комментариев. Вторую позицию заняло видео о поп-культуре и Юрии Гагарине от VK Гида — его обсудили 13,9 тысячи зрителей. Замыкает тройку «КТО ИЗ А4 ЧЕЛЛЕНДЖ» с 13,7 тысячи комментариев.

* Mediascope Cross Web, ноябрь 2024, 12+, Desktop & Mobile, без учета эмбедов, фонового просмотра и Smart TV.

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Комментарии
2
Почётный гражданин Левосибирска
7 минут
На Ютубе смотрел 1-ю серию "Кибердеревня". Понравился, но ссылки на последующие серии вели на платные сервисы. На ВК Видео нашел сериал полностью. В принципе, ВК Видео пользоваться можно, но многие фильмы почему-то загружены в зеркальном формате. Напрягает.
Гость
13 минут
господи кто то смотрит этот треш контент??? уж лучше ютуб через впн по чайной ложке в час на 240кбит в сек
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