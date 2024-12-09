Время уступок и поиска союзников: какой будет неделя с 9 по 15 декабря — гороскоп для всех знаков Зодиака

С приближением праздников суеты становится все больше Источник: Екатерина Евстафьева, Robotext / NGS.RU











Неделя с 9 по 15 декабря обещает быть не только сложной из-за приближения Нового года, но еще и особенно морозной. Но не стоит отчаиваться, на смену холодам всегда приходит тепло. Хоть и ждать летнего Солнца еще долго. А для тех, кто в такой обстановке старается прислушиваться к мнению звезд, НГС составил гороскоп на ближайшую неделю. Читайте, на что стоит обратить внимание, чтобы провести время с максимальной пользой.

Овен

У вас явно остались неразрешенные проблемы, желательно постараться справиться с ними, не откладывая на потом. Вам сейчас требуется активность и самодисциплина, от этих качеств зависят новые перспективы. Некоторая рассеянность может привести к забывчивости и опозданиям. Чтобы этого избежать, всю важную информацию лучше где-нибудь фиксировать.

Телец

На этой неделе излишняя доверчивость и неуместная сентиментальность могут стать причиной существенных просчетов. Понедельник порадует, близкие люди будут склонны помочь и поддержать все ваши начинания. Среда и воскресенье — наиболее благоприятные дни для новых знакомств, можно отправиться на свидание и не тушеваться в чужой компании.

Близнецы

На этой неделе перед вами откроются новые возможности и перспективы. Проблема, которая казалась неразрешимой, исчезнет. Вы поймете, что движетесь в правильном направлении. Ваше творчество обещает вам высокий доход. Стремитесь к гармонии и равновесию, соблюдайте спокойствие, есть надежда на душевный комфорт.

Рак

На этой неделе вам просто категорически противопоказан фанатизм в любых жизненных аспектах. Знайте меру, безудержное стремление к цели, какой бы она ни была, ничего хорошего не сулит. Лучше посвятите близких людей и друзей в свои планы, тем самым вы сделаете еще один шаг к их реализации. Именно сейчас прояснятся перспективы на ближайшее будущее. Впереди многообещающие предложения, но удача не приплывет к вам в руки сама, вы должны быть активнее.

Лев

Вам необходимо собраться с силами и одним рывком справиться с накопившимися проблемами, которые мешают вам идти вперед. Попытки наладить отношения с коллегами увенчаются успехом во вторник. Постарайтесь не транжирить попусту силы, связи и деньги. Важно научиться бережно относиться к тому, что у вас уже есть. У вас появится возможность увлечь окружающих своими идеями и найти поддержку.

Дева

На этой неделе не стоит переоценивать свои силы и возможности. Берегите свою деловую и общественную репутацию. Прежде чем соглашаться с заманчивыми предложениями, стоит все продумать. В среду постарайтесь не браться за важные дела без тщательной подготовки. В пятницу вы будете на все слишком остро реагировать, постарайтесь избегать конфликтов. В выходные придется много времени и сил потратить на решение незначительных, казалось бы, вопросов, связанных с домашним хозяйством.

Весы

Неделя удачна для начала новых проектов и новых дел, у вас найдутся на это силы и средства. В качестве постановщика задач вы будете успешны, но не стоит быть единственным исполнителем. В начале недели возможны кардинальные перемены на работе, которые поднимут вас на новый профессиональный уровень. Воскресенье — удачный день для свиданий.

Скорпион

На этой неделе будут цениться такие качества, как уступчивость и сила воли. В понедельник у вас появится шанс завоевать первенство во многих сферах. Но не думайте, что взятая высота — повод расслабиться. Особую ценность будет иметь чувство юмора. Выходные стоит потратить на личную жизнь и любовь.

Стрелец

Убеждать и превращать противников в союзников — вот важная задача на эту неделю. В понедельник постарайтесь, чтобы между вами и окружающими не осталось недосказанностей и обид, все отношения лучше выяснять в открытую. Во второй половине недели ждите солидную прибыль. В выходные лучше отдохнуть, не стоит планировать ничего серьезного и ответственного.

Козерог

В начале недели возможен определенный сбой в планах, а заодно в чувствах и настроении. Однако уже к среде появятся новые цели и возможности. Вы вправе рассчитывать на прилив энергии и гармонизацию внутреннего мира. Ваша обостренная проницательность будет способствовать деловым и профессиональным успехам. Суббота — один из лучших дней недели, воспользуйтесь благоприятным моментом для улаживания семейных дел.

Водолей

Вам понадобятся такие качества как выдержка и хладнокровие. Они помогут не попасть в достаточно неприятную ситуацию на работе. Во всем соблюдайте меру и разумность. Сейчас вы будете привлекать людей своей активностью и открытостью, но не тратьте слишком много сил и средств на решение чужих проблем. Отличное время для новых знакомств.

Рыбы

Вам постоянно будет чего-то не хватать — денег, решительности, мудрости. Сейчас ситуация складывается не в вашу пользу. В случае отъезда весьма желательно проверить наличие основных предметов в багаже по списку, причем несколько раз. В выходные постарайтесь избежать недоразумений в семейной жизни, всякая мелочь может стать достоянием гласности.