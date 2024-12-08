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Развлечения В Новосибирске продают коллекцию олимпийских монет — за нее просят 95 тысяч рублей

В Новосибирске продают коллекцию олимпийских монет — за нее просят 95 тысяч рублей

Монеты отлиты из чистого серебра

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Всего в коллекции 28 монет

Источник:

Новосибирец выставил на продажу коллекцию монет за 95 тысяч рублей. Объявление опубликовали на сайте «Авито».

Коллекция состоит из 28 серебряных монет, выпущенных к Олимпийским играм 1980 года в Москве.

— Досталась по наследству. Дед собирал, покупал в банках. 14 монет — номиналом 5 рублей, 14 — номиналом 10 рублей. Чистое серебро 900-й пробы, — рассказал продавец корреспонденту НГС.

По его словам, установленная стоимость коллекции полностью оправдана.

— Цена такая просто, исходя из данных рынков, аукционов. Посмотрел, за сколько продаются отдельные монеты, и сложил полную коллекцию. Да и просто даже по весу чистого серебра — это просто ее себестоимость. Люди этого не понимают, — говорит сибиряк.

Он отметил, что хотел бы продать коллекцию целиком. Продажу отдельных экземпляров мужчина готов рассматривать только за большие суммы.

Объявление на сайте «Авито» было опубликовано 24 ноября. На момент написания материала оно собрало 445 просмотров. Продавец добавил, что покупатели часто интересуются коллекцией и предлагают свои суммы.

Ранее в Новосибирске выставили на продажу монету за полмиллиона рублей.

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