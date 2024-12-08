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Развлечения мнение «Даже ностальгия перестала работать»: журналистка НГС посмотрела новогоднюю комедию о селебах — почему новый фильм ее расстроил

«Даже ностальгия перестала работать»: журналистка НГС посмотрела новогоднюю комедию о селебах — почему новый фильм ее расстроил

Бузова, Маликов и Клава Кока сыграли самих себя в фильме «Звёзды в Сибири»

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36 комментариев

Фильм «Звезды в Сибири»вышел в прокат 5 декабря

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В начале декабря в прокат вышла очередная комедия про Новый год, и это не «Ёлки» (хотя скоро будут и они). На сей раз действие разворачивается в сибирской глубинке. Звезды российской эстрады собрались на новогодний корпоратив к очень важному человеку, но по воле случая оказались отрезаны от благ цивилизации в самой обычной деревне. У каждого — своя история и своя мораль. Журналист НГС Алена Золотухина посмотрела киноновинку — публикуем ее впечатления от первого лица.

Фильм «Звёзды в Сибири», вышедший в прокат 5 декабря, совершенно неожиданно собрал на одном экране Ольгу Бузову и Клаву Коку, Сергея Светлакова и Дмитрия Брекоткина, Тимура Батрутдинова и Дмитрия Маликова. Каждый играл самого себя.

По сюжету звездный состав отправился на новогодний корпоратив в Сибирь, но вмешался случай. Селебы оказались посреди тайги без средств связи и попали в деревню, где все решает глава сельсовета.

Переоделись и хоть на людей стали похожи

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Артистов ждут непростые испытания. Ольга Бузова попадет в многодетную семью эвенков, Тимур Батрутдинов выпьет приворотное зелье местной знахарки, Дмитрий Маликов окажется в доме влюбленной в него фанатки, а некогда закадычные друзья комики Сергей Светлаков и Дмитрий Брекоткин отправятся через тайгу к вышке чинить связь.

Повествование ведется от лица деревенской девочки Даши, которая мечтает, чтобы ее песню услышали. Помочь ей в этом, разумеется, могут только звезды. Такая вот зимняя история. Запасаемся попкорном.

Самое главное при просмотре этого фильма — отключить мозг. Не думайте, не пытайтесь искать глубинные смыслы, не переносите увиденное в реальность. Просто садитесь перед экраном, расслабляйтесь, смотрите на картинку. Перед вами сказка — забавная, утрированная, добрая. И перегнутая как палка.

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Основной прием: узнай в кино себя, но не в лицах персонажей, а в глубинах своей памяти. Создатели использовали знакомые музыкальные композиции (был даже рождественский вальс из четвертого фильма о Гарри Поттере), которые так или иначе оставили свой след в воспоминаниях зрителя. Прием неплохо сработал, вызвав приступ ностальгии, но, на мой взгляд, получилось как-то слишком. Переборщили. В результате смысл потерялся.

Разнообразие звезд определенно расширило целевую аудиторию фильма от мала до велика. Артисты эстрады, актеры, комики, молодые и не молодые. Кино намеревалось быть забавным, в нем использовали простой и понятный юмор — люди в зале смеялись, особенно над шутками Сергея Светлакова. Ожидаемо.

Будем честны: Дмитрий Маликов поет лучше, чем играет

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Неожиданно оказалось, что из Ольги Бузовой актриса лучше, чем певица. Комичная роль ей определенно удалась, тётя Оля справилась на ура. А вот Клава Кока подкачала, зато ее киношная история получилась самой трогательной.

У каждой звезды в фильме своя сюжетная линия с обязательной предновогодней моралью. Подсвечиваются важные темы: семья, дети, любовь к родителям, дружба, уверенность в себе, единение, вера в чудо.

Но по моим ощущениям, получился какой-то праздничный винегрет со скрепами. Не доделано, не дотянуто, пережевано и выплюнуто. Чувство испанского стыда глушило слабые эмоциональные вспышки. То ли я выросла, то ли новогоднее кино перестало быть хорошим.

Клава Кока сумела растрогать зрителей — у некоторых на глазах даже выступили слезы

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Рынок перенасыщен фильмами, их пачками выпускают каждый год, показывая одно и то же, приправленное плоским юмором. Красивая картинка и саундтреки давно не спасают, даже ностальгический прием перестал работать. Каждый раз после просмотра очередной новинки хочется вернуться к старой доброй сказке «Морозко» или опять пересмотреть любимых «Чародеев», чтобы поскорее стереть из памяти увиденное.

Пойдете смотреть новый фильм?

Да, хоть какое-то новогоднее настроение
Нет, подожду «Ёлок»
Меня такие фильмы вообще не привлекают
Напишу свое мнение в комментариях

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Ёлки зеленые! Проверьте, хорошо ли вы помните самую долгую новогоднюю комедию — праздничный тест.

И в «Пир», и в киномир: журналист новосибирского глянца основала кинокомпанию, пишет истории и сама себя берет на главные роли.

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Звезды в Сибири Фильмы про Новый год Новый год Кино Ольга Бузова Сибирь Дмитрий Маликов
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Комментарии
38
548762801
43 минуты
Современный российский кинематограф судорожно цепляется за "былое величие". Отсутствие оригинальных идей порождает паразитирование на проверенных временем шедеврах. Яркий пример - "Чебурашка-2022". КиберЧебурашка никаких чувств, кроме отвращения, не вызвал. Туда же в топку все ремейки советских комедий.
Француз22
55 минут
Что такое "селебы" ?
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