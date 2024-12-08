Самые трогательные фото дикой природы: эти 25 кадров сделают ваш день

Каждый раз дикая природа раскрывает свои тайны и величие через объективы фотографов со всего мира. Так, Лондонский Музей естествознания ежегодно проводит престижный конкурс «Фотограф дикой природы» — Wildlife Photographer of the Year. По итогам 2024 года жюри выбрало лучшие снимки, которые теперь поборются за приз зрительских симпатий (People’s Choice Award). Пока идет голосование, давайте посмотрим на эти невероятные кадры.
«Упавшие с неба»
Фотограф поймал момент красивых плавающих бабочек в ручье Италии. Сам автор рассказывает, что не ожидал найти такой натюрморт из «грустных» насекомых.
«Встреча на болоте»
На этой фотографии биолог пытается приблизится к журавлю-кликуну в Луизиане, чтобы проверить его здоровье. Эти птицы находятся под угрозой исчезновения.
«Доступ отсутствует»
Поздней ночью фотограф прогуливался по улице Сент-Леонардс-он-Си (Англия) и увидел, как барсук смотрит на граффити барсука, и решил запечатлеть такой забавный кадр.
«Грань ночи»
Сова вылетает из окна сеновала, чтобы поохотиться в полях за пределами Ванкувера, Канада. Фотограф спокойно наблюдала за птицей в течение нескольких ночей, чтобы понять ее повадки и сделать этот кадр.
«Неожиданная атака»
В Норвегии белый медвежонок пытается совершить внезапное подводное нападение на птицу. Кстати, такая охота является важным шагом к взрослению медведя и возможности выживать без матери.
«Сопящий сенги»
Редко встречающийся четырехпалый прыгунчик (сенги) добывает пищу среди опавших листьев в Мозамбике. Фотографу пришлось в течение нескольких недель выискивать животное, чтобы сделать тот самый кадр.
«Ледяной покой»
Какая милота! Тюлень Уэдделла отдыхает на фоне драматичного серо-голубого неба. Автор использовала длиннофокусный объектив, чтобы не нарушать его мирную дремоту и сделать этот безмятежный портрет.
«Затемнение»
Ежик в тумане, ты ли это? А нет, это горностай сидит и наблюдает за своей территорией, которая идеально вписывается в снежный пейзаж Бельгии.
«Земля и небо»
Двойное линзовидное облако освещается извержением вулкана Вильяррика в Чили. Является стратовулканом, достигающим высоты 2847 метров.
«Сканирование царства»
Невероятно красивая пума стоит в горной местности национального парка Торрес-дель-Пайне, Чили.
«Волчья стая»
Индийская волчья стая сделала короткую паузу, играя на полях в Бхигване, чтобы уделить время фотографу для такого хищного кадра.
«Концерт в лесу»
Думаете, это уши такие большие? На самом деле это суринамская златоглазая древесная лягушка надувает щеки, готовясь позвать себе партнера.
«Непроданный»
Пожалуй, самая грустная фотография — молодой детеныш гепарда в ожидании продажи в Эфиопии. Незаконная торговля дикими животными — это одна из больших проблем в регионе Сомали. Но, к счастью, эта фотография была сделана во время спасательной операции.
«Прибытие»
На фотографии Кати Танда-Лейк Эйр (озеро Эйр) — крупнейшее внутреннее озеро Австралии и одно из крупнейших соленых озер в мире.
«Надоедливый сосед»
Чудеса момента! Красивейшая сизоворонка защищает свою территорию от задумчивой маленькой совы в национальном парке Кишкуншаг, Венгрия.
«Тени от осины»
Четыре серых волка передвигаются в Йеллоустонском национальном парке (США) на фоне минималистичного пейзажа из голых осин. Как признается фотограф, когда он увидел эту картину, то сразу понял, что это будет убедительный кадр.
«Дрейфующий ужин»
Автор сделал эту фотографию во время ночного погружения у острова Комодо, Индонезия. Он наблюдал, как краб грациозно ищет пищу, освещенный вспышкой камеры.
«Хорошая царапина»
Фотограф успел заснять уникальный кадр, как белуха трется нижней частью о мелкое дно реки, чтобы отшелушить кожу.
«Шлепающий удар»
Североамериканский бобр взмахивает хвостом, чтобы шлепнуть им по воде и таким движением предупредить свою семью о новичке в их потомстве.
«Храбрый геккон»
Маленький геккон стоит на фоне хищного ястреба-тетеревятника в трансграничном парке Кгалагади, Южная Африка. Фотограф наблюдал, как маленькая ящерица храбро сражалась за свою жизнь.
«Вечерняя песня»
Грациозный силуэт поющей евразийской птицы на фоне разноцветных ярмарочных огней в Мюнстере, Германия.
«Лес грез»
Северный гигантский буревестник сидит на гнезде в лесу на острове Эндерби, Новая Зеландия. Фотограф был удивлен, обнаружив его в такой лесистой среде, ведь в основном эти птицы летают неделями над волнами, поэтому решил сделать такой редкий кадр.
«Единение»
Поразительно красивая пара краснохвостых лангуров спаривается в лесах полуострова Шонтра во Вьетнаме.
«Любопытная связь»
Фотограф карабкалась по деревьям, смотрела в видоискатель и увидела, как семейство шимпанзе движется по лесной подстилке Национального парка Лоанго в Габоне. Но один из семейства остался на дереве и смотрел на них сверху вниз пронзительным взглядом.
Вот такие 25 шедевров поборются за звание лучшего фотографа дикой природы этого года. Конечно, стоит отдать должное этим храбрым авторам. А мы не смогли определить нашего фаворита — от всех глаз не отвести! А каждый из авторов как минимум заслуживает номинацию «самый смелый».
А за какую фотографию голосуете вы?