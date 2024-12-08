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Развлечения обзор Самые трогательные фото дикой природы: эти 25 кадров сделают ваш день

Самые трогательные фото дикой природы: эти 25 кадров сделают ваш день

На некоторых фотограф вовремя поймал момент, за другими — целая история

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18 комментариев

Медоед пытался напасть на обычного капского дикобраза в Ботсване, но потерпел неудачу. Этот кадр называется «Пронзенный шипами»

Источник:

Каждый раз дикая природа раскрывает свои тайны и величие через объективы фотографов со всего мира. Так, Лондонский Музей естествознания ежегодно проводит престижный конкурс «Фотограф дикой природы» — Wildlife Photographer of the Year. По итогам 2024 года жюри выбрало лучшие снимки, которые теперь поборются за приз зрительских симпатий (People’s Choice Award). Пока идет голосование, давайте посмотрим на эти невероятные кадры.

«Упавшие с неба»

Фотограф поймал момент красивых плавающих бабочек в ручье Италии. Сам автор рассказывает, что не ожидал найти такой натюрморт из «грустных» насекомых.

А может, они вовсе и не «грустные», а просто любят водные процедуры

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«Встреча на болоте»

На этой фотографии биолог пытается приблизится к журавлю-кликуну в Луизиане, чтобы проверить его здоровье. Эти птицы находятся под угрозой исчезновения.

Чтобы познакомиться с журавлем, надо стать журавлем

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«Доступ отсутствует»

Поздней ночью фотограф прогуливался по улице Сент-Леонардс-он-Си (Англия) и увидел, как барсук смотрит на граффити барсука, и решил запечатлеть такой забавный кадр.

Не часто барсуки видят свои портреты на стенах

Источник:

«Грань ночи»

Сова вылетает из окна сеновала, чтобы поохотиться в полях за пределами Ванкувера, Канада. Фотограф спокойно наблюдала за птицей в течение нескольких ночей, чтобы понять ее повадки и сделать этот кадр.

«Никто не знал, а я Бэтмен!»

Источник:

«Неожиданная атака»

В Норвегии белый медвежонок пытается совершить внезапное подводное нападение на птицу. Кстати, такая охота является важным шагом к взрослению медведя и возможности выживать без матери.

В некоторые моменты лучшая стратегия — бегство

Источник:

«Сопящий сенги»

Редко встречающийся четырехпалый прыгунчик (сенги) добывает пищу среди опавших листьев в Мозамбике. Фотографу пришлось в течение нескольких недель выискивать животное, чтобы сделать тот самый кадр.

Кажется, сенги не ожидал увидеть в своих лесах фотоаппарат

Источник:

«Ледяной покой»

Какая милота! Тюлень Уэдделла отдыхает на фоне драматичного серо-голубого неба. Автор использовала длиннофокусный объектив, чтобы не нарушать его мирную дремоту и сделать этот безмятежный портрет.

Ну это точно мы по выходным

Источник:

«Затемнение»

Ежик в тумане, ты ли это? А нет, это горностай сидит и наблюдает за своей территорией, которая идеально вписывается в снежный пейзаж Бельгии.

Вам кажется, что фотография не прогрузилась? Тогда посмотрите внимательней

Источник:

«Земля и небо»

Двойное линзовидное облако освещается извержением вулкана Вильяррика в Чили. Является стратовулканом, достигающим высоты 2847 метров.

Кажется, с минуты на минуту через этот портал кто-нибудь да прорвется

Источник:

«Сканирование царства»

Невероятно красивая пума стоит в горной местности национального парка Торрес-дель-Пайне, Чили.

Похоже, пума явно кое-кого заметила

Источник:

«Волчья стая»

Индийская волчья стая сделала короткую паузу, играя на полях в Бхигване, чтобы уделить время фотографу для такого хищного кадра.

Интересно, что случилось в следующую секунду

Источник:

«Концерт в лесу»

Думаете, это уши такие большие? На самом деле это суринамская златоглазая древесная лягушка надувает щеки, готовясь позвать себе партнера.

Внимание, сейчас вылетит лягушка

Источник:

«Непроданный»

Пожалуй, самая грустная фотография — молодой детеныш гепарда в ожидании продажи в Эфиопии. Незаконная торговля дикими животными — это одна из больших проблем в регионе Сомали. Но, к счастью, эта фотография была сделана во время спасательной операции.

Этого молодого гепарда спасли и доставили в безопасное место

Источник:

«Прибытие»

На фотографии Кати Танда-Лейк Эйр (озеро Эйр) — крупнейшее внутреннее озеро Австралии и одно из крупнейших соленых озер в мире.

Чего только не создаст природа

Источник:

«Надоедливый сосед»

Чудеса момента! Красивейшая сизоворонка защищает свою территорию от задумчивой маленькой совы в национальном парке Кишкуншаг, Венгрия.

В нашем доме поселился надоедливый сосед

Источник:

«Тени от осины»

Четыре серых волка передвигаются в Йеллоустонском национальном парке (США) на фоне минималистичного пейзажа из голых осин. Как признается фотограф, когда он увидел эту картину, то сразу понял, что это будет убедительный кадр.

Главное в такой работе — не привлекать внимание волков

Источник:

«Дрейфующий ужин»

Автор сделал эту фотографию во время ночного погружения у острова Комодо, Индонезия. Он наблюдал, как краб грациозно ищет пищу, освещенный вспышкой камеры.

Кажется, этот краб бывал на курсах позирования

Источник:

«Хорошая царапина»

Фотограф успел заснять уникальный кадр, как белуха трется нижней частью о мелкое дно реки, чтобы отшелушить кожу.

Ну а кто не любит почесать спинку!

Источник:

«Шлепающий удар»

Североамериканский бобр взмахивает хвостом, чтобы шлепнуть им по воде и таким движением предупредить свою семью о новичке в их потомстве.

«Але, бобры, вылезайте, сейчас такое увидите»

Источник:

«Храбрый геккон»

Маленький геккон стоит на фоне хищного ястреба-тетеревятника в трансграничном парке Кгалагади, Южная Африка. Фотограф наблюдал, как маленькая ящерица храбро сражалась за свою жизнь.

Главное — никогда не сдаваться

Источник:

«Вечерняя песня»

Грациозный силуэт поющей евразийской птицы на фоне разноцветных ярмарочных огней в Мюнстере, Германия.

Сейчас бы на рождественскую ярмарку, а не вот это всё

Источник:

«Лес грез»

Северный гигантский буревестник сидит на гнезде в лесу на острове Эндерби, Новая Зеландия. Фотограф был удивлен, обнаружив его в такой лесистой среде, ведь в основном эти птицы летают неделями над волнами, поэтому решил сделать такой редкий кадр.

В лесу грез можно встретить удивительных животных

Источник:

«Единение»

Поразительно красивая пара краснохвостых лангуров спаривается в лесах полуострова Шонтра во Вьетнаме.

Фоном играет песня My Heart Will Go On в исполнении Селин Дион

Источник:

«Любопытная связь»

Фотограф карабкалась по деревьям, смотрела в видоискатель и увидела, как семейство шимпанзе движется по лесной подстилке Национального парка Лоанго в Габоне. Но один из семейства остался на дереве и смотрел на них сверху вниз пронзительным взглядом.

Ты заходи, если что

Источник:

Вот такие 25 шедевров поборются за звание лучшего фотографа дикой природы этого года. Конечно, стоит отдать должное этим храбрым авторам. А мы не смогли определить нашего фаворита — от всех глаз не отвести! А каждый из авторов как минимум заслуживает номинацию «самый смелый».

А за какую фотографию голосуете вы?

«Пронзенный шипами»
«Упавшие с неба»
«Встреча на болоте»
«Доступ отсутствует»
«Грань ночи»
«Неожиданная атака»
«Сопящий сенги»
«Ледяной покой»
«Затемнение»
«Земля и небо»
«Сканирование царства»
«Волчья стая»
«Концерт в лесу»
«Непроданный»
«Прибытие»
«Надоедливый сосед»
«Тени от осины»
«Дрейфующий ужин»
«Хорошая царапина»
«Шлепающий удар»
«Храбрый геккон»
«Вечерняя песня»
«Лес грез»
«Единение»
«Любопытная связь»
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Комментарии
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Транс'Уха Маша Дегтярева
2 часа
Тюлень))
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
1 час
Ми-ми-ми, каки пухи-пухнастые🤗
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