Самые трогательные фото дикой природы: эти 25 кадров сделают ваш день

Медоед пытался напасть на обычного капского дикобраза в Ботсване, но потерпел неудачу. Этот кадр называется «Пронзенный шипами» Источник: David Northall / Wildlife Photographer of the Year 2024











Каждый раз дикая природа раскрывает свои тайны и величие через объективы фотографов со всего мира. Так, Лондонский Музей естествознания ежегодно проводит престижный конкурс «Фотограф дикой природы» — Wildlife Photographer of the Year. По итогам 2024 года жюри выбрало лучшие снимки, которые теперь поборются за приз зрительских симпатий (People’s Choice Award). Пока идет голосование, давайте посмотрим на эти невероятные кадры.

«Упавшие с неба»

Фотограф поймал момент красивых плавающих бабочек в ручье Италии. Сам автор рассказывает, что не ожидал найти такой натюрморт из «грустных» насекомых.

А может, они вовсе и не «грустные», а просто любят водные процедуры Источник: Carlo D'Aurizio / Wildlife Photographer of the Year 2024











«Встреча на болоте»

На этой фотографии биолог пытается приблизится к журавлю-кликуну в Луизиане, чтобы проверить его здоровье. Эти птицы находятся под угрозой исчезновения.

Чтобы познакомиться с журавлем, надо стать журавлем Источник: Michael Forsberg / Wildlife Photographer of the Year 2024











«Доступ отсутствует»

Поздней ночью фотограф прогуливался по улице Сент-Леонардс-он-Си (Англия) и увидел, как барсук смотрит на граффити барсука, и решил запечатлеть такой забавный кадр.

Не часто барсуки видят свои портреты на стенах Источник: Ian Wood / Wildlife Photographer of the Year 2024











«Грань ночи»

Сова вылетает из окна сеновала, чтобы поохотиться в полях за пределами Ванкувера, Канада. Фотограф спокойно наблюдала за птицей в течение нескольких ночей, чтобы понять ее повадки и сделать этот кадр.

«Никто не знал, а я Бэтмен!» Источник: Jess Findlay / Wildlife Photographer of the Year 2024











«Неожиданная атака»

В Норвегии белый медвежонок пытается совершить внезапное подводное нападение на птицу. Кстати, такая охота является важным шагом к взрослению медведя и возможности выживать без матери.

В некоторые моменты лучшая стратегия — бегство Источник: Erlend Haarberg / Wildlife Photographer of the Year 2024











«Сопящий сенги»

Редко встречающийся четырехпалый прыгунчик (сенги) добывает пищу среди опавших листьев в Мозамбике. Фотографу пришлось в течение нескольких недель выискивать животное, чтобы сделать тот самый кадр.

Кажется, сенги не ожидал увидеть в своих лесах фотоаппарат Источник: Piotr Naskrecki / Wildlife Photographer of the Year 2024











«Ледяной покой»

Какая милота! Тюлень Уэдделла отдыхает на фоне драматичного серо-голубого неба. Автор использовала длиннофокусный объектив, чтобы не нарушать его мирную дремоту и сделать этот безмятежный портрет.

Ну это точно мы по выходным Источник: Sue Flood / Wildlife Photographer of the Year 2024











«Затемнение»

Ежик в тумане, ты ли это? А нет, это горностай сидит и наблюдает за своей территорией, которая идеально вписывается в снежный пейзаж Бельгии.

Вам кажется, что фотография не прогрузилась? Тогда посмотрите внимательней Источник: Michel d'Oultremont / Wildlife Photographer of the Year 2024











«Земля и небо»

Двойное линзовидное облако освещается извержением вулкана Вильяррика в Чили. Является стратовулканом, достигающим высоты 2847 метров.

Кажется, с минуты на минуту через этот портал кто-нибудь да прорвется Источник: Francisco Negroni / Wildlife Photographer of the Year 2024











«Сканирование царства»

Невероятно красивая пума стоит в горной местности национального парка Торрес-дель-Пайне, Чили.

Похоже, пума явно кое-кого заметила Источник: Aaron Baggenstos / Wildlife Photographer of the Year 2024











«Волчья стая»

Индийская волчья стая сделала короткую паузу, играя на полях в Бхигване, чтобы уделить время фотографу для такого хищного кадра.

Интересно, что случилось в следующую секунду Источник: Arvind Ramamurthy / Wildlife Photographer of the Year 2024











«Концерт в лесу»

Думаете, это уши такие большие? На самом деле это суринамская златоглазая древесная лягушка надувает щеки, готовясь позвать себе партнера.

Внимание, сейчас вылетит лягушка Источник: Vincent Premel / Wildlife Photographer of the Year 2024











«Непроданный»

Пожалуй, самая грустная фотография — молодой детеныш гепарда в ожидании продажи в Эфиопии. Незаконная торговля дикими животными — это одна из больших проблем в регионе Сомали. Но, к счастью, эта фотография была сделана во время спасательной операции.

Этого молодого гепарда спасли и доставили в безопасное место Источник: Jose Fragozo / Wildlife Photographer of the Year 2024











«Прибытие»

На фотографии Кати Танда-Лейк Эйр (озеро Эйр) — крупнейшее внутреннее озеро Австралии и одно из крупнейших соленых озер в мире.

Чего только не создаст природа Источник: Brad Leue / Wildlife Photographer of the Year 2024











«Надоедливый сосед»

Чудеса момента! Красивейшая сизоворонка защищает свою территорию от задумчивой маленькой совы в национальном парке Кишкуншаг, Венгрия.

В нашем доме поселился надоедливый сосед Источник: Bence Máté / Wildlife Photographer of the Year 2024











«Тени от осины»

Четыре серых волка передвигаются в Йеллоустонском национальном парке (США) на фоне минималистичного пейзажа из голых осин. Как признается фотограф, когда он увидел эту картину, то сразу понял, что это будет убедительный кадр.

Главное в такой работе — не привлекать внимание волков Источник: Devon Pradhuman / Wildlife Photographer of the Year 2024











«Дрейфующий ужин»

Автор сделал эту фотографию во время ночного погружения у острова Комодо, Индонезия. Он наблюдал, как краб грациозно ищет пищу, освещенный вспышкой камеры.

Кажется, этот краб бывал на курсах позирования Источник: Noam Kortler / Wildlife Photographer of the Year 2024











«Хорошая царапина»

Фотограф успел заснять уникальный кадр, как белуха трется нижней частью о мелкое дно реки, чтобы отшелушить кожу.

Ну а кто не любит почесать спинку! Источник: Mark Williams / Wildlife Photographer of the Year 2024











«Шлепающий удар»

Североамериканский бобр взмахивает хвостом, чтобы шлепнуть им по воде и таким движением предупредить свою семью о новичке в их потомстве.

«Але, бобры, вылезайте, сейчас такое увидите» Источник: Savannah Rose / Wildlife Photographer of the Year 2024











«Храбрый геккон»

Маленький геккон стоит на фоне хищного ястреба-тетеревятника в трансграничном парке Кгалагади, Южная Африка. Фотограф наблюдал, как маленькая ящерица храбро сражалась за свою жизнь.

Главное — никогда не сдаваться Источник: Willie Burger van Schalkwyk / Wildlife Photographer of the Year 2024











«Вечерняя песня»

Грациозный силуэт поющей евразийской птицы на фоне разноцветных ярмарочных огней в Мюнстере, Германия.

Сейчас бы на рождественскую ярмарку, а не вот это всё Источник: Christian Brinkmann / Wildlife Photographer of the Year 2024











«Лес грез»

Северный гигантский буревестник сидит на гнезде в лесу на острове Эндерби, Новая Зеландия. Фотограф был удивлен, обнаружив его в такой лесистой среде, ведь в основном эти птицы летают неделями над волнами, поэтому решил сделать такой редкий кадр.

В лесу грез можно встретить удивительных животных Источник: Samuel Bloch / Wildlife Photographer of the Year 2024











«Единение»

Поразительно красивая пара краснохвостых лангуров спаривается в лесах полуострова Шонтра во Вьетнаме.

Фоном играет песня My Heart Will Go On в исполнении Селин Дион Источник: Ivan Ivanek / Wildlife Photographer of the Year 2024











«Любопытная связь»

Фотограф карабкалась по деревьям, смотрела в видоискатель и увидела, как семейство шимпанзе движется по лесной подстилке Национального парка Лоанго в Габоне. Но один из семейства остался на дереве и смотрел на них сверху вниз пронзительным взглядом.

Ты заходи, если что Источник: Nora Milligan / Wildlife Photographer of the Year 2024











Вот такие 25 шедевров поборются за звание лучшего фотографа дикой природы этого года. Конечно, стоит отдать должное этим храбрым авторам. А мы не смогли определить нашего фаворита — от всех глаз не отвести! А каждый из авторов как минимум заслуживает номинацию «самый смелый».