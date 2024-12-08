«Тот самый S.T.A.L.K.E.R с тупыми болванами». Журналист потратил более 30 часов на игру, которую все ждали 14 лет, — впечатления

До недавнего времени проект насчитывал три игры. Первая — «Тень Чернобыля», основа всей истории, в ней мы знакомимся с Чернобыльской зоной отчуждения, которая в недалеком будущем стала аномальной территорией с мутантами и артефактами. Дальше было «Чистое небо» (16+) — приквел «Тени Чернобыля», который не очень понравился аудитории (а вот мне «зашел»). Трилогию завершал сиквел основной части под названием «Зов Припяти» (16+), где нам рассказывалось о последствиях решений, принятых главным героем «Тени».

Удивительно, но игра не отличалась технологичностью, графикой и прочими плюшками, которых уже хватало в проектах 2007–2008 годов. Но зато здесь была особая атмосфера. Ты гулял по зоне и видел пейзажи, которые были тебе знакомы, сидел с другими сталкерами у костра и слушал анекдоты (некоторые из них веселят до коликов в животе даже спустя 17 лет), пил водку «Казаки» и закусывал тушенкой «Завтрак туриста», сражался с бандитами, которые выдавали какие-то веселые фразы (типа «Кандёхаем веселее», «А-а-а, маслину поймал» или «Выноси бычье»). В общем, часами весело и непринужденно (когда не нужно было лезть в подземелья) проводил время.

Уверен, игра в сеттинге (условиях. — Прим. ред.) постапокалипсиса на постсоветском пространстве (вспоминается мем «Ха-ха, я здесь живу») не получилась бы такой атмосферной, если бы она создавалась на Западе. Но ее разрабатывала украинская компания GSC Game World, в проекте были задействованы работники со всего СНГ. Глава студии Сергей Григорович когда-то рассказывал, что игра плотно вплетена в общий — русско-украинский — культурный код и стала настоящим феноменом.

Еще в далеком 2009 году GSC объявили о разработке продолжения трилогии. Но «Чистое небо» и «Зов Припяти» были сайд-проектами (второстепенными проектами. — Прим. ред.), а в случае со S.T.A.L.K.E.R. 2 планировалось полноценное развитие сюжета и выход на новый уровень. Все геймеры — и я в их числе — томились в ожидании, а потом стало известно, что студия закрывается, продолжения не будет.

В 2018-м как гром среди ясного неба появилась новость: продолжению S.T.A.L.K.E.R быть. Тогда в это сложно было поверить, но со временем стали появляться фото и видео процесса разработки. Трейлеры игры набирали миллионы просмотров на YouTube. В июне 2021-го, когда появился первый геймплейный ролик, я чуть было не оформил предзаказ, хотя у меня тогда была твердая позиция — не покупать игры до их официального выхода. Тогда я все-таки не стал этого делать, и оказалось, что это решение было единственно правильным. И дело даже не в многочисленных переносах релизов.

Выход проекта изначально был намечен на 28 апреля 2022 года. Дата казалась символичной — спустя два дня после очередной годовщины аварии на Чернобыльской АЭС, которая стала основным референсом для разработчиков. Но еще в декабре 2021-го стало известно, что игра выйдет в релиз позже обозначенного времени.

А в феврале 2022-го началась спецоперация на Украине, которая разделила разработчиков (а это, напомню, украинская компания, которая впоследствии перебралась в Чехию) и фанатов игры. Идейный вдохновитель серии Константин Григорович после этого наговорил много всего такого, что в России можно было расценить как экстремизм и призывы к насилию по национальному признаку. Разработчики демонстративно отказались от русской озвучки игры (хотя она уже была готова), заменив ее на украинскую.

Игру запретили продавать в нашей стране, а ее покупка вполне могла бы приравняться к госизмене. Благо, что в итоге проект даже не нужно покупать: новый «Сталкер» вышел без каких-либо систем защиты, поэтому уже спустя пару часов игра оказалась в открытом доступе, где ее мог скачать любой желающий абсолютно бесплатно. Для тех, кто хотел поиграть в лицензионную версию игры, по-прежнему доступен вариант с подписочным сервисом Microsoft Xbox Game Pass, который формально недоступен в нашей стране, но фактически отлично работает и дает поиграть в S.T.A.LK.E.R. 2 без покупки самой игры.