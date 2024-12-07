«Это даже не день рождения!»: Мите Фомину подарили огромное шоколадное яйцо в Новосибирске — смотрим, что было внутри

Распаковку яйца артист снял на видео Источник: Mf_agent / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Певец Митя Фомин рассказал о подарке, который получил от новосибирских слушателей. 5 декабря у артиста прошел концерт в комплексе имени В. Маяковского, перед началом которого ему вручили огромное шоколадное яйцо.

Источник: Mf_agent / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

Распаковку необычного подарка Митя Фомин опубликовал в своих соцсетях.

— Я его, конечно же, с большой любовью, как страусиха, забрал с собой. Яйцо огромное, оно было в пакете. Я его еле-еле довез. Оно, как и любое яйцо с сюрпризом, внутри с подарком. Просто у детей это какие-то их игрушечки, а у взрослых — свои игрушки, — рассказал на камеру певец.

Он отметил, что яйцо настолько большое, что его надо есть «целой ордой». Артист признался, что сладкий подарок увезет с собой в Москву.

Источник: Mf_agent / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

Внутри же Митя Фомин обнаружил коробку от «Айфона» 16.

— Это серьезно? Это даже не день рождения! Мне такое обычно на дни рождения дарят. Ребята, вы шутите? Мне подарили настоящий «Айфон»? Вы знаете, это очень приятно. Спасибо за такой фантастический подарок, — восхитился певец.

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