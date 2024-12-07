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Развлечения У звезды «Дома-2» загадочно пропала бывшая жена, а Гуф снова в рехабе: звездные итоги недели

У звезды «Дома-2» загадочно пропала бывшая жена, а Гуф снова в рехабе: звездные итоги недели

События из мира шоу-бизнеса

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9 комментариев

Гуф снова попал в рехаб и задолжал алименты

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На этой неделе мир звезд был богат на события. Гуф (Алексей Долматов) вернулся в рехаб, чтобы побороть свои зависимости, а футболист Андрей Аршавин поднимает вопросы адекватности своей бывшей партнерши, телеведущей Юлии Барановской. Эпатажный актер Гоген Солнцев и вовсе потерял свою бывшую жену в прямом смысле этого слова: он предполагает, что его бывшая жена Екатерина Терешкович попала в плен или в руки похитителей.

В мире знаменитостей всегда происходит что-то интересное. Давайте узнаем, какие события случились у звезд на этой неделе.

Гуф борется с зависимостями и бывшими женами

В октябре Гуф попал в очередной скандал, подравшись с представителем правоохранительных органов. После неприятного инцидента артист отправился восстанавливаться в рехаб. Чудовищные кадры облетели соцсети: Алексей Долматов мучился от ломки и галлюцинаций, перегрыз провода базы для электронного браслета, разукрасил окна надписями с бранью. После этого он решил бежать со своей невестой Разият Салаховой.

Спустя две недели рэпер одумался и вернулся к реабилитации. К тому же условия ему обеспечивают максимально приятные, разрешая многое. В Сети распространилось видео, как рэпер танцует, держа в руке вейп, смотрит старые клипы, а во рту у него куриные крылышки.

Как сообщает SHOT, пока идет расследование, Гуф и его окружение считают лучшим вариантом оставаться в клинике. Однако врачи отпускают его домой к новой возлюбленной.

Пока рэпер наслаждается реабилитационным отпуском, его бывшие жены в соцсетях спорят о том, какой он отец. Всё началось с того, как модель Юлия Королёва пожаловалась, что ей не хватает алиментов на содержание дочери от Гуфа.

— Выплат на ребенка мне едва хватает, чтобы погасить аренду квартиры. Но я и этой помощи рада, у меня большие расходы и на ребенка, и на жизнь в целом. Никакой доппомощи типа «одеть ребенка на зиму», «оплатить кружки на полгода» или просто «покупка овощей и фруктов», конечно же, я не получаю. Стыдно, безусловно, за отцов в России, все жадные до своих пожитков, — написала Королёва в своих соцсетях.

Другая экс-супруга, Айза Анохина, не смогли пройти мимо этих обвинений. Рассуждения по этому поводу Айза опубликовала в своем телеграм-канале. Она поделилась, что больше 10 лет справлялась без алиментов. Вопрос о выплатах она подняла лишь сейчас — и только потому, что их общий с Гуфом сын растет и его запросы тоже. Певица делит расходы на Сэма пополам с отцом ребенка.

— Леха переводит денег. Почти все занятия покрывает он, а я одеваю, кормлю, лечу, гулянки и тоже карманные деньги и т. д. — поделилась Айза. Ей удалось добиться финансовой поддержки Гуфа и относительно вопросов учебы. Звездные родители делят оплату занятий ребенка в школе пополам. Недавно они также поровну приобрели сыну айфон. Она назвала Гуфа щедрым человеком.

Аршавин засомневался в адекватности Барановской

Но не только между Гуфом и бывшими женами разворачивается драма. Телеведущая Юлия Барановская спустя 12 лет решила вернуть бывшему мужу, футболисту Андрею Аршавину, его вещи. Собственно, это очень возмутило спортсмена. Футболист засомневался в адекватности Барановской. Об этом он рассказал в шоу «Карты, деньги, два мяча» на платформе Rutube.

— То есть она 12 лет их хранила. Чего? С бодуна, что ли? Думаю, ничего себе, какая добрая, хорошая… С дочкой встречаемся, спрашиваю, что с мамой произошло, она совсем ку-ку, поехала? Она: «Да нет, нас просто затопило, там были твои вещи, поэтому решили вернуть!» — рассказал Аршавин.

Спортсмен также признался, что о расставании с Барановской не жалеет и считает, что поступил правильно, потому как после разрыва телеведущая взлетела по карьерной лестнице. Аршавин назвал ее сильной женщиной.

Бородина выходит замуж за Сердюкова

Популярная телеведущая Ксения Бородина объявила о своей помолвке с Николаем Сердюковым. Волнительное событие произошло, когда Ксения с трепетом произнесла: «Я сказала да».

— Я не могла бы сказать нет, потому что, сказав нет, я бы потеряла возможность каждый день чувствовать себя самой любимой. С такой заботой, что ты мне даешь, я каждый день чувствую себя самой любимой и самой лучшей в этом мире, — сообщила телеведущая.

Сердюков сделал предложение Ксении Бородиной, и она согласилась

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Теперь остается дождаться даты, на которую молодожены запланируют праздник.

Гоген Солнцев бьет тревогу из-за пропажи Терешкович

Пока кто-то находит свою вторую половинку, экс-звезда «Дома-2» Гоген Солнцев ее потерял. Бывшая жена Гогена, актриса Екатерина Терешкович, загадочно пропала. Актер подозревает, что Терешкович либо в плену, либо мертва.

Екатерина Терешкович улетела три месяца назад в ОАЭ вместе с подругами, где они все вместе пропали.

— Катя исчезла. Спустя время мы выяснили, что она собрала деньги со своих подруг и вместе с ними отправилась в Эмираты на какие-то курсы. Там они должны были исполнять танец живота, чтобы раскрепоститься. И всё, о них больше ничего не слышно. — поделился актер.

Об этом обеспокоенный Солнцев рассказал Starhit. Шоумен поделился, что дочь Терешкович недавно получила сообщение о том, что актриса якобы попала в передрягу, сломала катамаран и теперь ей срочно нужны деньги. Гоген уверен, что это мошенники, и попросил Полину ничего не высылать.

К слову, с Екатериной Терешкович Гоген Солнцев развелся несколько лет назад. Счастью пары помешала большая разница в возрасте, жена была старше его на 26 лет. После этого брака шоумен женился на своей падчерице от этого брака Полине, у них родился сын Ваня. Терешкович сильно обозлилась на пару и даже не хочет видеть внука.

Асмус съехалась с бойфрендом

Роман между Кристиной Асмус и продюсером Ильей Бурцем начался примерно месяц назад и развивается очень стремительно. Звезды уже начали жить вместе. Об этом Kp.ru рассказала подруга актрисы.

— После первого свидания ребята поняли, что созданы друг для друга. Во всяком случае, они уже съехались и живут как семья, — делится подруга Асмус.

Друзья Асмус рассказали, что продюсер начал проявлять интерес к актрисе после их первой встречи. Он открыто говорил, что хочет общаться с Кристиной. Многие замечали его чувства, но не все одобряли из-за того, что продюсер еще был в браке. Бурц завершил его лишь 18 ноября. Он уже вовсю становится частью семьи Кристины, она даже успела познакомить продюсера со своей 11-летней дочерью Кристиной, и та приняла его хорошо.

Экс-спутница Джонни Деппа объявила о беременности

38-летняя актриса Эмбер Херд беременна. Комментарий об этом журналистам дал представитель актрисы.

— Срок беременности небольшой, мы не будем вдаваться в подробности. Эмбер счастлива за себя и за свою дочь Уну Пейдж, — рассказал он.

СМИ считают, что отцом девочки является Илон Маск, с которым у Эмбер были отношения. Во время романа они заморозили эмбрионы, но после расставания миллиардер хотел их забрать. Актриса подала в суд и выиграла. Вскоре она родила дочь. Многие считают, что девочка похожа на Илона Маска.

Бритни Спирс собралась в детский сад

Певица Бритни Спирс удивила публику другим заявлением, сообщив в день рождения, что ей не 43 года, а всего 5 и она собирается в детский сад. Об этом она рассказала в социальной сети, находясь в Мексике, где планировала отметить день рождения. Она хочет остаться в этой стране, так как устала от папарацци.

В 2010-х ее популярность падала, но в 2019 году она вернулась после серии постов и видео в соцсетях. Звезда часто публикует откровенные фотографии и странные танцы. Три года назад Спирс освободилась от опеки отца, но ее поведение продолжает вызывать вопросы. Например, год назад она разбила лобовое стекло автомобиля и подралась с возлюбленным. Фанаты считают, что это связано с ее проблемами с алкоголем и наркотиками.

Раиса Рязанова попалась в ловушку мошенников и отдала 4 миллиона

Актриса Раиса Рязанова, известная по фильмам «Не родись красивой» и «Москва слезам не верит», стала жертвой мошенников. По данным SHOT, 80-летняя актриса передала злоумышленникам 4 миллиона рублей наличными.

Неизвестная девушка, представившаяся помощницей представителя власти, позвонила Рязановой, сообщив, что с актрисой должны связаться. Вскоре Рязанова узнала, что якобы спонсирует ВСУ и с ее счетов списали 30 миллионов рублей, которые якобы ушли бывшему сотруднику ФСБ Илье Богданову*, ныне воюющему в ВСУ.

Рязанову попросили доказать, что она не связана с финансированием ВСУ, передав 4 миллиона рублей «силовикам». Актриса выполнила указание, но, когда попыталась связаться с «сотрудником ФСБ», связь оборвалась. Рязанова обратилась в полицию с заявлением.

Натали рассказала, почему ее супруг решил уйти из жизни

В прошлом году муж певицы Натали совершил самоубийство. После этого Наталья Рудина полтора года носила траур и не общалась с журналистами. Недавно она дала первое интервью для шоу «Секрет на миллион», где рассказала о том, что тогда пережила.

— Это то, чем я сейчас живу, но я готова рассказать всё как было. Я не видела смерть так близко, мы ее не обсуждали никогда. Он лежит вот так… Ни одной кровиночки… — поделилась певица. Она назвала период после этого «адом при жизни».

ПО ТЕМЕ
Айза Ксения Бородина Гоген Солнцев Кристина Асмус Помолвка Свадьба Рехаб Алименты Гуф
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Комментарии
9
eskimos
46 минут
новости из мира инфузорий одноклеточных. бгггг
Гость
1 час
Знаю только Аршавина, Бритни Спирс и Джонни Деппа. Кто все остальные люди?
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