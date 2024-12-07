Помните вкус «Докторской» за 2 рубля — и эти штуковины вспомните! Сложный тест о советских гаджетах

Вот уж где-где, а в СССР точно знали, на что хитра opus ordinarius, то есть голь обыкновенная. Из одной только вилки советский человек мог сделать украшение, подхват для шторы, крючок для ключей, абажур. И это только вершина айсберга находчивости, который скрывает под собой такое богатство, что исследователи Союза (такие, как мы), глядя на наследие тех времен, до сих пор задаются главным вопросом: зачем это всё? Поможете нам разобраться в предназначении десяти таких советских штуковин?