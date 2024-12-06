«И чтоб — береза после нас!..» О чем тоска и надежда Александра Бастрыкина как поэта-песенника

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на премьере фильма о Тарковском с актером Николаем Бурляевым — творческим людям есть о чем поговорить Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В середине ноября Александр Бастрыкин начал вести YouTube-канал под названием «А. Бастрыкин: наука, творчество, документалистика». Кроме лекций и документальных зарисовок об истории уголовного розыска, здесь опубликованы песни, тексты которых написал глава Следственного комитета России. Для сервиса, пережившего в России нешуточное замедление, это, безусловно, добрый знак. То же можно сказать и о песнях на слова Бастрыкина: они о добром и вечном.

О том, что Александр Бастрыкин — автор не только стихов, но и песен, известно давно. Весной 2023 года четыре композиции на слова Бастрыкина пользователи обнаружили на стриминговых сервисах недружественных США — Amazon Music и Tidal. Зарубежные ценители музыки получили доступ к лирическим трекам «Куда же девается нежность?», «Белые ночи…», «Завихрения» и «Зачем приходит март на нашу землю». Соавторами главы СК стали бард Николай Шершень, кавер-группа «Жара» и композитор Игорь Дзреев.

В композиции, которую исполняет Николай Шершень, лирический герой ищет ответы на мучающий его вопрос:

Куда же девается нежность? И светлые платья в цвету? И в чувствах святая неспешность И звездный полет в высоту. Где Алого паруса отблеск? Где Грей и свиданья с Ассоль? Где в детских мечтаниях проблеск? Где добрый и мудрый Король? Александр Бастрыкин глава СК РФ

Ответ — в возвращении к истокам:

Пусть юным Венера подскажет, Да здравствует в чувствах прогресс! Но время скорей возвращает Эпоху прекрасных принцесс! И пусть возрождается нежность, Приходит ее ренессанс. И с ней возвращается верность



и нежный старинный романс!.. Александр Бастрыкин глава СК РФ

Вальс на музыку композитора Игоря Дзреева вполне можно исполнять в школах во время последнего звонка:

В марте рождаются первые звёзды, Первые звуки весны… В марте рождаются вешние грезы Чувства безмерно нежны… В марте уходят коварные зимы, Сполохи дальних тревог… В марте мы снова любовью хранимы, Звонок любви родничок… Александр Бастрыкин глава СК РФ

Песня «Завихрения» — это уже драма зрелого человека:

Я ищу тебя в образах многих, Возрождаюсь, когда нахожу. Если нет, — я в сражениях жестоких В штыковые атаки хожу!.. Все движения, мысли, идеи В завихрениях находят тебя! Если нет, — мои мысли, как змеи, Больно жалят, терзая меня! От чего же находки зависят?.. Александр Бастрыкин глава СК РФ

Автор перебирает множество вариантов ответа, ни один из которых его не удовлетворяет:

От парадов планетной системы? От парящих вдали журавлей? От того, что замучили мемы? От безумия белых ночей?.. Александр Бастрыкин глава СК РФ

Но лирический герой не теряется в тенетах своих сомнений и метаний. Напротив, выход есть, и он — в единении с любимой:

Это высший момент оптимизма! Вера в счастье грядущих эпох! Это миг понимания Смысла, Что спасут не стенания и вздох!.. Это вера, что в цвет Мироздания Попадёт и твой алый Цветок, И в потоке Любви и Создания Я увижу его Лепесток!.. Александр Бастрыкин глава СК РФ

Этот и следующий тексты можно найти в интернете под псевдонимом Витольд Вышнеградский. Песня предназначена для исполнения под семиструнную гитару.

Белые ночи проходят так быстро, Сердце тревожит их бег. Словно их гонит мечта роялиста Таинства спрятать навек… Александр Бастрыкин глава СК РФ

В этом тексте уже чувствуется переход от романтической лирики к теме патриотизма:

Чтобы в походах морские пучины Не поглотили мечты, Будем всесильны — ведь мы же мужчины! Будем с штормами на «ты»! Александр Бастрыкин глава СК РФ

8 мая 2023 года клип на песню «А зори здесь тихие были» опубликовал официальный телеграм-канал «Информационный центр СК России».

На сегодняшний день там можно найти в общей сложности десять оригинальных песен на слова Бастрыкина.

В их числе патриотические композиции «Морская, Балтийская!», «Ленинградские женщины», «Я хотел бы сказать Ленинграду — спасибо!», опубликованная 23 февраля 2024 года песня «Мы победим! Мы выстоим! Мы сможем!», «Ветераны! Не уходите!», «Открою окна Балтике навстречу!», городская лирика «Я скучаю по городу!» и лирика любовная — «Я пишу, а ты опять молчишь».

Песня «Я хотел бы сказать Ленинграду — спасибо!» — одна из двух, опубликованных на данный момент в YouTube-канале автора. Вначале автор благодарит город за его подвиг, а потом обращается к своим коллегам:

Поживем ещё, братцы! На Невском просторе! И подарим мальчишкам УГРО наш совет: Надо жить на включённом до боли моторе! И готовым за дело держать свой ответ, Что б прожили вы жизнь, как и все ленинградцы, Жили честно, трудились во имя ДОБРА! Пусть же те, кто теперь будет следом, как братцы! Помнит наше всегда — ПОБЕДИМ, ОПЕРА! Александр Бастрыкин глава СК РФ

Венчает коллекцию песен композиция «Ленинградский уголовный розыск», которую вполне можно отнести к жанру «гимн профессии».

Названия песен, в которых часто используется восклицательный знак, полностью отражают их настроение. Музыку на такие слова следует слушать стоя:

Опять Октябрь! Мы снова вместе! Пришла желанная пора! Пусть не цветут здесь эдельвейсы Но нас — немало! Мы — гора! Мы ленинградцы! Офицеры! И черт нам здесь — не сват, не брат! Ведь мы с тобой милиционеры И если что — мы на захват! Александр Бастрыкин глава СК РФ

Надо отметить, что в исходном тексте был еще один куплет — про ковид. Но его сократили, видимо, за потерей актуальности:

Нас пандемия не задушит, Коронавирус — не убьёт! Короны тень нас не заглушит И флаг Победы не сорвёт! Александр Бастрыкин глава СК РФ

Как и в других текстах автора, здесь есть оптимистическая — и не лишенная самоиронии — точка выхода: