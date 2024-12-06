На Михайловской набережной откроется каток — сколько будет стоить прокат коньков

Вход со своими коньками стоит 150 рублей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске 7 декабря в парке «Михайловская набережная» пройдет технические открытие катка. Об этом сообщили в Дирекции городских парков.

В будние дни каток будет работать с 11:00 до 22:00, а в выходные и праздники — с 10:00 до 22:00. Отмечается, что режим работы в новогодние праздники может быть продлен.

Из-за технического формата открытия будет работать только один прокат Источник: «Дирекция городских парков» / Telegram











Аренда коньков для взрослых с 36-го размера стоит 350 рублей в час. Взять в прокат детские коньки до 35-го размера можно за 250 рублей в час. За вход со своими коньками на неограниченное время необходимо заплатить 150 рублей.

На время технического открытия будет работать только один прокат около баскетбольной площадки.