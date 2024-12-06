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Развлечения Новый год в Новосибирске На Михайловской набережной откроется каток — сколько будет стоить прокат коньков

На Михайловской набережной откроется каток — сколько будет стоить прокат коньков

В Новосибирске назвали дату открытия катка на набережной

447
2 комментария

Вход со своими коньками стоит 150 рублей

Источник:

В Новосибирске 7 декабря в парке «Михайловская набережная» пройдет технические открытие катка. Об этом сообщили в Дирекции городских парков.

В будние дни каток будет работать с 11:00 до 22:00, а в выходные и праздники — с 10:00 до 22:00. Отмечается, что режим работы в новогодние праздники может быть продлен.

Из-за технического формата открытия будет работать только один прокат

Источник:

Аренда коньков для взрослых с 36-го размера стоит 350 рублей в час. Взять в прокат детские коньки до 35-го размера можно за 250 рублей в час. За вход со своими коньками на неограниченное время необходимо заплатить 150 рублей.

На время технического открытия будет работать только один прокат около баскетбольной площадки.

Ранее в Новосибирске открылся бесплатный каток в Центральном парке.

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Каток Михайловская набережная Прокат коньков Новый год Новосибирск
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Комментарии
2
548762801
11 минут
Форму катка уже обсуждали? А резмер? Терешкова этим была озабочена.
Гость
10 минут
А я тут не по теме: ".... Президент РФ Владимир Путин поинтересовался, куда ушли деньги, выделенные на строительство в стране заводов по переработке мусора. Тему расходования бюджета он поднял на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. 🗣 «Ленточки резать — мы все с удовольствием это делаем. Но я хочу понять, сколько заводов они должны были построить? Пять? К какому сроку? Деньги получили? Где деньги?», — спросил Путин у Мантурова. 🗣 В заключение Путин потребовал первого зампреда правительства взять проект под контроль и доложить о текущих результатах премьер-министру Михаилу Мишустину."............" ........я так думаю в Новосибе скоро должны быть громкие посадки с конфискациями!?
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