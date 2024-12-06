«Бессмертный шедевр»: новосибирцы увидят шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» — подробности

В новосибирской «Сибирь-Арене» 25 декабря пройдет представление «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» (6+). Шоу будет интересно для всей семьи. Зрители увидят современную интерпретацию классической истории, впервые переосмысленной как ледовое шоу. Об этом НГС сообщили организаторы мероприятия.
— Бессмертный шедевр выдерживает разные интерпретации, но продолжает радовать детей и взрослых, особенно накануне Нового года! Мы тоже попробуем удивить нашу публику новым и необычным прочтением. В новогоднем спектакле на льду есть интрига! У главной героини Маши есть мечта, которая обязательно должна осуществиться именно в Новогоднюю ночь! — Сообщили организаторы шоу.
Представление пройдет в сопровождении симфонического оркестра и музыки П. И. Чайковского. Организаторы обещают симбиоз фигурного катания и балетного искусства, результат — абсолютно новый вид сценического творчества и мастерства.
В ледовом шоу главные роли исполнят действующие чемпионы и призеры различных соревнований в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, обладательница сертификата Книги рекорда Гиннеса России Елена Йованович, мастер спорта России Денис Голубев, чемпионы мира и обладатели всех наград финала гран-при среди юниоров Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, многократные победители и призёры всероссийских соревнований Алиса Блинникова и Алексей Карпов.
Кстати, прямо сейчас в телеграм-канале «Афиша Новосибирска | НГС» мы разыгрываем восемь билетов на ледовое шоу. Присоединяйтесь, чтобы увидеть легендарную сказку!
Когда: 25 декабря, в 13:00 и 19:00
Где: «Сибирь-Арена»
Возрастной ценз: 6+
В декабре в Новосибирске пройдут и другие крупные мероприятия. Мы собрали все самое интересное в афише от НГС на месяц.