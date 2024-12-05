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Развлечения «С большой исторической энергетикой»: в Новосибирске за 500 тысяч рублей продают старинный медальон

«С большой исторической энергетикой»: в Новосибирске за 500 тысяч рублей продают старинный медальон

По словам новосибирца, с этим медальоном его родственники прошли Первую мировую и Великую Отечественную войны

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Медальон сибиряк нашел недавно, когда разбирал старые вещи

Источник:

Житель Новосибирска выставил на продажу старинный медальон, оценив его в 500 тысяч рублей. Продавец отмечает, что этот медальон прошёл две войны. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито».

— Старинный мeдальoн с большой исторической энергетикой. О происxoждeнии мeдальoнa я не знаю. Знаю толькo со слoв мoeй бабушки, что её мамa oтдaлa этoт медaльoн моeму дeду, когдa oн уходил на вoйну 1914 годa. Дедушкa пpoшёл войну с Гeрманиeй и гpaждaнскую вoйну. В 1936 году, когда мой дедушка умер, бабушка передала медальон своему сыну, то есть моему дяде, который прошёл с ним всю войну с 1941 по 1945 год, — написал продавец.

Медальон новосибирец обнаружил недавно, перебирая старые вещи. По его словам, передать его некому, поэтому решил выставить на продажу.

— Возможно, он представляет какую-то историческую ценность, — заключил новосибирец.

Объявление на сайте «Авито» было размещено 4 декабря. На момент написания материала на нём было чуть больше 70 просмотров.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске женщина продаёт монету за полмиллиона рублей.

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1
Гость
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Хлам на шару пытаются продать.
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