«Чуть не словила психологическую травму». Как предприимчивая учительница поставила всех на уши на шоу «Богиня шопинга»

Ради шоу притворилась плохой учительницей Источник: Екатерина Дехонт / личный архив











В конце ноября в эфире телеканала «Суббота!» вышел выпуск шоу «Богиня шопинга» (18+). Главной героиней стала учительница из Бийска Екатерина Дехонт. Она показывала свою норковую шубу, хвасталась брендовой сумкой и язвительно общалась с другими участницами. NGS22.RU узнал, как проходили съемки и такая ли Екатерина, как в шоу.

Ведущие шоу — фешен-гуру Даниил Грачев и блогеры Роман Каграманов и Мария Миногарова. В каждом выпуске участницам нужно удивить жюри и для этого собрать три образа на 15 000 рублей.

«Выводит на ЕГЭ лютых двоечников»

Екатерине 28 лет, она из Бийска и уже десятый год живет в Санкт-Петербурге. Работает частным репетитором по обществознанию, готовит школьников к поступлению в престижные вузы страны, а на ЕГЭ выводит даже лютых двоечников. Об этом рассказывает в соцсетях, потому ею и заинтересовались редакторы шоу.

— У меня 800 тысяч подписчиков в TikTok, я начала его вести, чтобы преодолеть боязнь камеры. Первое видео, которое длилось секунд 13, я снимала часов 5, настолько всё было неудачно. Начала снимать активнее, постепенно градус ответственности снизился, и уже не так сильно переживаю о хейте, наоборот, получила удовольствие от того, что вывела всех на эмоции образом училки.

Выиграла шоу в образе, как она сама говорит, мерзкой училки Источник: Городские порталы

В программе Екатерина появилась в строгом классическом костюме: белый верх — черный низ, в руках была указка. Другие участницы, увидев Екатерину, сразу взбунтовались, к тому же та вела себя дерзко и всё время язвила:

— Вас что, не учили тому, что, когда учитель входит, вставать надо?

Оказалось, Екатерина играла роль строгой учительницы исключительно ради шоу. По словам участницы, редакторы вышли на нее в соцсетях, но она подумала, что это мошенники, и ответила не сразу. Причем сначала ее позвали на другой проект, Екатерина сняла для него визитку, но редакторы решили, что она слишком адекватная, и позвали в «Богиню шопинга». Второй раз Екатерина сняла визитку, чтобы пройти наверняка. Там она в роли богатой и неприятной учительницы:

— Я уверена, что они меня и пригласили только из-за этого образа. К учителям всегда предъявляют сумасшедшие требования. Они должны быть образцами для подражания: самыми добрыми, честными — и вот эти все типичные клише. Хотя не знаю, каким образом профессия влияет на человеческие качества. Я в жизни так себя не веду, конечно.

Екатерина намеренно старалась переигрывать и считала, что все поймут этот «жесткий прикол», но, увидев хейтерские комментарии, поняла, что люди ей поверили.

Сняла квартиру ради шоу

Съемки длились три дня, сценария и четких указаний, что делать, никто не давал, но Екатерина быстро сориентировалась. Много отснятого материала вырезали, в том числе и специфический танец одной из участниц в финале:

— Я на шоу чуть не словила психологическую травму, девочки были вроде адекватные, но при этом у меня был образ, а у них — нет. Одна из участниц в конце шоу решила очень откровенно станцевать, я сидела и думала: боже, можно я уйду? Эту передачу будут смотреть твои родители, почему ты так себя ведешь!

Образ, в котором Екатерина появилась на шоу Источник: Екатерина Дехонт / личный архив











Для «Богини шопинга» Екатерине пришлось привезти большую часть своего гардероба в Москву и снять там квартиру за свой счет. Тот образ, который зрители увидели в конце программы, участница тоже купила сама:

— В квартире снимали весь день. Я привезла для количества и раритетные сапоги. Я, когда только приехала в Питер, купила их в кредит и в первый же день носки бежала в метро и сломала каблук. Операторы увидели эти сапоги в массе одежды и засняли их. А с ними всё настолько плохо, что замок заклеен скотчем. Я до последнего надеялась, что эти драные сапоги не попадут в эфир. Не попали, и от сердца отлегло!

«Зарплата в школе не устроила»

А вот к норковой шубе внимание операторов и ведущих было довольно пристальным. Правда, они ее не оценили. Екатерина мечтала о ней, когда еще жила в Бийске. Затем переехала в Петербург и наконец купила шубу, но быстро поняла, что она совсем не для климата Северной столицы.

— Шуба хорошо пригождается дома. Но получился довольно знаковый образ — уверена, много кого задело, когда я показала шубу. Я горжусь тем, что она у меня есть. В этом сезоне еще тренд: все ходят в искусственных шубах, а у меня норковая.

В шоу учительница упомянула о том, что работала в школе, но зарплата не устроила — она получала в 10 раз меньше, чем сейчас, когда работает на себя. К тому же благодарные родители ученика как-то подарили ей брендовую сумку, которую она тоже показала в программе.

Екатерина сняла видео для своих соцсетей, в нем она говорит о том, что преподавание в России живо Источник: Екатерина Дехонт / личный архив

На шоу Екатерина даже представления не имела о том, что такое фрилуфтслив (скандинавская философия, согласно которой надо как можно больше времени проводить на свежем воздухе. — Прим. ред.) и какая одежда ей нужна, но жюри всё же оценило ее вкус.

— Я вообще не поняла, что это было за задание. Какой-то там фрилуфтслив, что это вообще? То ли в поход, то ли куда. Я совсем не понимала, что нужно собрать и как выглядеть, поэтому все, что нашла в магазинах, представила в своих образах. Но всё же победила и даже успела пообщаться с Даниилом Грачевым, удивилась, что он тоже учитель.