«Завтрак высоко в горах»: семья Джигана прилетела на Алтай — где поселились звезды и чем занимаются

Жена Джигана на Алтае поздравила свою маму с днем рождения Источник: Samoylovaoxana / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Оксана Самойлова с семьей прилетела на Алтай. Жена Джигана решила так поздравить свою маму с 53-летием. Звезды поселились в пятизвездочным отеле, построенном Сбером.

Утром жена Джигана вместе с семьей поздравила маму с днем рождения, они неожиданно подарили ей несколько букетов цветов, а после отправились на завтрак.

— Завтрак где-то высоко на горе, я хожу обалдеваю, как тут красиво. Мы влюбились, — рассказывает Оксана в социальных сетях. — Мы над облаками.

Источник: Samoylovaoxana / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

Оксана покаталась на лыжах и сходила в баню Источник: Samoylovaoxana / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











За один день семья успела покататься на лыжах и сходить в баню. По словам звезды, цены на Алтае ниже, чем в Сочи, а на склонах почти нет людей. Семья остановилась в пятизвездочным отеле на горнолыжном курорте Манжерок, построенным Сбером. Это самый крупный объект такого рода за Уралом и самая дорогая гостиница: цены на номер здесь начинаются от 25,8 тысячи рублей за ночь.

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