«Завтрак высоко в горах»: семья Джигана прилетела на Алтай — где поселились звезды и чем занимаются

Оксана Самойлова с семьей прилетела на Алтай. Жена Джигана решила так поздравить свою маму с 53-летием. Звезды поселились в пятизвездочным отеле, построенном Сбером.
Утром жена Джигана вместе с семьей поздравила маму с днем рождения, они неожиданно подарили ей несколько букетов цветов, а после отправились на завтрак.
— Завтрак где-то высоко на горе, я хожу обалдеваю, как тут красиво. Мы влюбились, — рассказывает Оксана в социальных сетях. — Мы над облаками.
За один день семья успела покататься на лыжах и сходить в баню. По словам звезды, цены на Алтае ниже, чем в Сочи, а на склонах почти нет людей. Семья остановилась в пятизвездочным отеле на горнолыжном курорте Манжерок, построенным Сбером. Это самый крупный объект такого рода за Уралом и самая дорогая гостиница: цены на номер здесь начинаются от 25,8 тысячи рублей за ночь.
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Недавно на Алтае снимали шоу «Последний герой» (16+), ведущей которого была Ксения Бородина. Звезда на проекте нашла нового избранника — Николая Сердюкова, его лицо она долго скрывала. Пара до сих пор встречается и даже была еще раз на Алтае на свадьбе друзей.