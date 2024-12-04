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Развлечения Звезды в шоке «Завтрак высоко в горах»: семья Джигана прилетела на Алтай — где поселились звезды и чем занимаются

«Завтрак высоко в горах»: семья Джигана прилетела на Алтай — где поселились звезды и чем занимаются

Знаменитости все чаще выбирают отдых на Алтае

749
14 комментариев

Жена Джигана на Алтае поздравила свою маму с днем рождения

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Оксана Самойлова с семьей прилетела на Алтай. Жена Джигана решила так поздравить свою маму с 53-летием. Звезды поселились в пятизвездочным отеле, построенном Сбером.

Утром жена Джигана вместе с семьей поздравила маму с днем рождения, они неожиданно подарили ей несколько букетов цветов, а после отправились на завтрак.

— Завтрак где-то высоко на горе, я хожу обалдеваю, как тут красиво. Мы влюбились, — рассказывает Оксана в социальных сетях. — Мы над облаками.

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Оксана покаталась на лыжах и сходила в баню

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За один день семья успела покататься на лыжах и сходить в баню. По словам звезды, цены на Алтае ниже, чем в Сочи, а на склонах почти нет людей. Семья остановилась в пятизвездочным отеле на горнолыжном курорте Манжерок, построенным Сбером. Это самый крупный объект такого рода за Уралом и самая дорогая гостиница: цены на номер здесь начинаются от 25,8 тысячи рублей за ночь.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Недавно на Алтае снимали шоу «Последний герой» (16+), ведущей которого была Ксения Бородина. Звезда на проекте нашла нового избранника — Николая Сердюкова, его лицо она долго скрывала. Пара до сих пор встречается и даже была еще раз на Алтае на свадьбе друзей.

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Джиган Оксана Самойлова Алтай Отдых
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Комментарии
14
Светлана В-ва
9 минут
бесят эти "знаменитости" на Алтае .
Нда...
11 минут
Это не Алтай уже :)
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