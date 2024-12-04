Гороскоп на декабрь от Тамары Глобы: кому в конце года несказанно повезет

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Водолеев весь декабрь ждет значительный успех в вопросах, связанных с планированием. В первой половине месяца вы переоцените свои прежние планы, продумаете свои ошибки и промахи, а во второй — двинетесь вперед с новыми идеями и старыми друзьями.

— Вас будут поддерживать все, кому вы дороги, люди успешные, авторитетные, а также дети, любящие вас люди, хорошие знакомые и новые связи. Возникнут перспективы, связанные с детскими проектами, с творчеством, работой, — говорит астролог.

Вторая неделя декабря принесет вам удачу. В вашу жизнь придут успех и большая популярность, а ваши личные интересы получат развитие. Не прозевайте этот период и смело беритесь за новые дела. Только не забывайте оглядываться по сторонам: вас могут окружать противники и конкуренты, с которыми развяжется яростная борьба. Особенно в самом начале декабря и в середине месяца.

Вместе с тем это период, когда удачные возможности придут в вопросах заработка. Вообще, вторая и третья декада декабря у вас будут отмечены финансовыми успехами. А вот в начале месяца и в последние дни декабря в вопросах денег вас поджидают трудности.