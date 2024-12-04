Гороскоп на декабрь от Тамары Глобы: кому в конце года несказанно повезет

В декабре мы обычно начинаем готовиться к Новому году, а под конец месяца ждем чуда. И представители многих знаков зодиака с этим чудом непременно встретятся. Осталось только выяснить, у кого последний месяц года выдастся счастливым и беззаботным, а кому предстоит столкнуться с трудностями. Об этом расскажет астролог Тамара Глоба.
Овен
Овнов в декабре ожидает много интересных идей и предложений вдали от дома — вам сделают предложения, от которых вы не сможете отказаться.
— Но будут и спорные вопросы, особенно в начале и в конце декабря. Они касаются финансовых интересов и планов, — говорит Тамара Глоба. — Наиболее важные дела связаны с родственниками. Это время успеха, и двигаться к нему вы будете вместе с близкими людьми. Появится возможность новых начинаний. И эти начинания ни в коем случае нельзя упустить. Потому что период способствует тому, чтобы вы активно продвигались к своим планам. Это касается любви, личных отношений, работы, интересов вдали от дома, обучения, новых знакомств и связей.
Декабрь у Овнов будет наполнен новыми друзьями. Это период активной творческой деятельности в дружеском кругу. Успехи также ждут в спорте и семье. Если вы давно подумываете о потомстве, никаких препятствий в декабре для этого нет.
Телец
Тельцам стоит ждать новых возможностей уже в первую неделю декабря. Вдали от дома вас будут ждать личные и творческие успехи, интересные встречи, которые изменят ваши представления о том, чем вы занимаетесь теперь.
— Будет много споров вокруг вашей персоны. Они будут волновать вас из-за того, что связаны с финансовыми проблемами. Без денег вы не останетесь, но некоторые планы придется остановить, — говорит Тамара Глоба. — Конец декабря — удачное время для поездок и путешествий, связанных с близкими людьми и большими целями.
Весь декабрь Тельцам стоит обращать внимание на отношения с руководством. Если возникнут трудности, постарайтесь как следует выполнять свою работу.
— В начале второй недели декабря могут возникнуть проблемы, связанные с вышестоящими женщинами, — предупреждает астролог. — Но в течение месяца появятся возможности продвинуться вперед в новых делах и идеях. Во второй половине декабря велика вероятность хороших заработков. В течение месяца вы будете заняты вопросами карьеры, а также делами дома.
Близнецы
Для Близнецов декабрь будет очень активным месяцем. Вы переживаете период подъема и успеха, ваш авторитет продвигается вперед, а люди, которые вам помогают, идут вместе с вами.
— Близкое окружение подталкивает вас к решительным действиям, которые впоследствии принесут и успех, и раздоры, — говорит Тамара Глоба. — Несмотря на то, что вокруг вас будут яростные споры, вы активно продвигаетесь, особенно в первые и в самые последние дни месяца.
На второй неделе декабря перед вами откроется потрясающий период для возможностей, которые вдали от дома принесут личный деловой успех, популярность, внимание к вашей персоне.
— Поездки будут очень интересными, постарайтесь вместе с друзьями освоить этот период, заложить новые события, планы на будущее, — советует астролог. — В первую и в последнюю неделю декабря могут возникнуть трудности с руководством и финансовые проблемы. Нужно быть экономнее.
Рак
У Раков декабрь связан с повышенным вниманием к деловой сфере. Работа потребует вашего погружения, поэтому ни в коем случае не упускайте важные дела: невнимание может привести к серьезным нареканиям. Ведь к вам и вашим талантам присматриваются со стороны.
— Наиболее важный период — это первая декада декабря, а также последние дни месяца, — говорит Тамара Глоба. — Будет много работы, планов и разговоров вокруг вас. В то же время сотрудники будут вас поддерживать, помогать в вопросах, связанных с заработком. Вы стараетесь активно заработать необходимые вам деньги, потому что у вас большие планы на будущее. Но в личном возникнут внезапные перемены.
Лев
У Львов декабрь будет наполнен встречами, контактами и новыми связями, а также общением со старыми друзьями.
— Это удачное время для интеллектуальной деятельности и творчества. Период, когда вы активно стараетесь заработать нужные вам средства, но в то же время этих средств не хватает, и наиболее сложные моменты в этом плане вы можете пережить в первую неделю декабря, а также в третью декаду месяца, — говорит астролог. — Будет много работы, особенно в первую неделю декабря и в конце декабря.
Декабрь будет наполнен новыми интересами. Вы занимаетесь увлекательными проектами вместе с друзьями, любимыми и теми людьми, кто вас вдохновляет. Найдется время и для планов на будущее — тех, что касаются отдыха и детей.
— Вы разовьете повышенную активность в течение всего месяца, но уже со второй недели декабря возникнет конкуренция в лице женщин, придется во многом следовать вопросам, связанным с советами друзей, противников и партнеров, — обращает внимание Тамара Глоба.
Дева
У Дев наиболее важной темой декабря будут жилищные вопросы. Вместе с тем вам придется задуматься о карьере.
— В делах, связанных с работой, возможны успехи, но в то же время будут споры с конкурентами, борьба с противниками. Параллельно возникнут новые возможности, связанные с проектами творческими, — утверждает астролог. — Новых идей стоит ждать от женщин.
Двигаться вперед вы будете исходя из интересов, связанных с творческими успехами. Чтобы добиться лучших результатов, придется совершить переворот в своей стабильной деятельности и работе.
— В начале декабря, в середине третьей декады и в конце месяца возможны финансовые сложности, — говорит астролог. — Это время, когда вы возьмете на себя много обязательств. Но следите за своим здоровьем, не берите дел больше, чем можете выполнить.
Весы
Весам декабрь принесет интересные возможности, связанные с дорогами и путешествиями. Вы отправитесь в поездки вместе с родными, близкими людьми и друзьями. В это время вас ждет много встреч, интересных дел, переговоров и возможностей, которые откроют для вас перспективы.
— В начале месяца вы решаете сложные вопросы дома и трудные проблемы, связанные с работой и финансовыми делами, — говорит Тамара Глоба. — Этими событиями отмечена первая и третья декады декабря. Наибольшее внимание здесь придется уделить здоровью и финансовым вопросам. Параллельно это период, который даст вам помощь друзей. Они будут буквально подталкивать вас к тому, чтобы вы планировали новые дела, продвигали свои идеи, шли вперед.
А вот начиная со второй недели декабря вас ждет любовь, внимание и популярность. Как вдали от дома, так и в близких краях. Друзья придут вам на помощь, и вместе с ними вы будете решать важные вопросы.
Скорпион
Скорпионам декабрь принесет успех в интеллектуальной деятельности. Также удачи первой недели месяца будут связаны с близкими людьми.
— Весь декабрь у вас будут хорошие возможности для мелких заработков, но будут и крупные расходы, особенно в первой, третьей и последней декаде месяца, — говорит Тамара Глоба. — В это время нужно быть экономнее. Не позволяйте себе роскошь, несмотря на то, что деньги будут приходить постоянно, особенно во второй половине декабря.
Кроме того, весь месяц Скорпионов будет контролировать руководство. Островком спасения станет дом. Именно домашние дела будут радовать вас больше всего. Правда, будут трудности у детей, которые вам придется решать сообща.
Стрелец
У Стрельцов декабрь будет наполнен интересными событиями, связанными в том числе с интеллектуальными планами, способностями и возможностями.
— Успех будет связан с тем, что вы думаете, планируете и чем интересуетесь. О вас говорят, о вас пишут, к вам приходят новые люди, — говорит Тамара Глоба. — Месяц наполнен встречами, и это период, который откроет для вас перспективы, связанные с новыми знакомствами, интересными людьми, появится большой круг новых людей.
Однако не стоит думать, что весь декабрь вас будет ждать только успех. Трудностей тоже хватит. В основном они будут связаны с домашними вопросами.
— Дома обратите внимание на вопросы имущества, на необходимость ремонта, — советует астролог. — Могут возникнуть трудности с домашними, последите за их здоровьем. Особенно это важно в первую неделю декабря.
Кроме того, в декабре у Стрельцов возможны дальние дороги. Они будут интересными и успешными. Но все свои успехи вы разделите с партнерами, авторитетными, новыми людьми — с ними тоже надо считаться.
Козерог
В начале декабря Козероги почувствуют повышенное внимание к своей персоне.
— Вас ждут события, связанные с успехом в вопросах шоу, интеллектуальной деятельности, а также в делах, которые откроют для вас последующий период, связанный с личной жизнью, — говорит Тамара Глоба. — Возможны хорошие заработки благодаря вашим талантам и вашим способностям уже начиная со второй декады декабря. Это время, которое откроет интересные перспективы в деловой сфере. Возможны новые проекты, и они принесут значительный успех.
В декабре у вас на пути будут появляться интересные люди и новые знакомства, а также сложная работа. Астролог настаивает: ни от чего из этого отказываться не стоит. В то же время вы заметите недоброжелательные разговорчики у себя за спиной. Будьте внимательны к коллегам и сотрудникам и не доверяйте тем, кто приносит в вашу жизнь споры.
— В начале второй декады есть возможность расходов. Это будут значительные траты. Поэтому, несмотря на возможности заработков, в течение всего месяца будьте внимательны к тому, что и куда вы вкладываете.
Водолей
Водолеев весь декабрь ждет значительный успех в вопросах, связанных с планированием. В первой половине месяца вы переоцените свои прежние планы, продумаете свои ошибки и промахи, а во второй — двинетесь вперед с новыми идеями и старыми друзьями.
— Вас будут поддерживать все, кому вы дороги, люди успешные, авторитетные, а также дети, любящие вас люди, хорошие знакомые и новые связи. Возникнут перспективы, связанные с детскими проектами, с творчеством, работой, — говорит астролог.
Вторая неделя декабря принесет вам удачу. В вашу жизнь придут успех и большая популярность, а ваши личные интересы получат развитие. Не прозевайте этот период и смело беритесь за новые дела. Только не забывайте оглядываться по сторонам: вас могут окружать противники и конкуренты, с которыми развяжется яростная борьба. Особенно в самом начале декабря и в середине месяца.
Вместе с тем это период, когда удачные возможности придут в вопросах заработка. Вообще, вторая и третья декада декабря у вас будут отмечены финансовыми успехами. А вот в начале месяца и в последние дни декабря в вопросах денег вас поджидают трудности.
— В этом месяце будьте очень внимательны в личных отношениях, — предупреждает Тамара Глоба. — В конце первой недели возможны споры с теми, кого вы любите. И также эти события отметят период середины декабря. Параллельно успехи детей и то, что связано с работой и творчеством, будет вас радовать. Это время хороших возможностей, время любви, рождения детей или их зачатия.
Рыбы
У Рыб декабрь будет связан с активной деятельностью. Не только в профессиональном плане. И здесь у вас появится много помощников, в основном из числа друзей. Они помогут справиться со спорными вопросами, которых в декабре будет достаточно.
— Практически весь месяц вы занимаетесь вопросами карьеры. В начале и в середине декабря возникнут сложности, касающиеся вопросов финансов, здоровья, недвижимости, — говорит Тамара Глоба. Также финансовые трудности возникнут в середине третьей декады. Необходимо беречь здоровье.
Кроме дружеского плеча поддержку стоит ждать со стороны вышестоящих людей — они начнут проявлять к вам симпатию. А вот отношения с женщинами в декабре будут неоднозначными. Если в первой декаде месяца вам будут помогать подруги, то уже со второй недели декабря женщины станут для вас конкурентами. Астролог советует: если вас постараются оговорить, просто продвигайтесь к намеченной цели и занимайтесь делами, которые вы умеете лучше всех.
— Во многом дела, касающиеся дома, будут вас радовать, но работа будет заставлять отвлекаться от домашних дел, — говорит Тамара Глоба. — Новогодние праздники вы встретите вместе с друзьями, с самыми близкими людьми, с теми, кого любите и кто вам интересен.