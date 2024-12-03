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Развлечения В детстве попала в ДТП и лишилась стопы: что известно о красотке из России, завоевавшей титул «миссис Планета»

В детстве попала в ДТП и лишилась стопы: что известно о красотке из России, завоевавшей титул «миссис Планета»

После аварии у девушки изменилась походка, но это не помешало впечатлить латинское жюри на конкурсе

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5 комментариев
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Россиянка Татьяна Федорищева завоевала титул «миссис Планета», об этом стало известно 30 ноября. Всего в конкурсе приняли участие более 30 девушек со всего мира. Как уверяет Федорищева, победить ей помог творческий наряд. Пока все выходили в бикини и костюмах с перьями, девушка решилась на наряд в стиле XVIII века.

Такой подход удивил организаторов: они ожидали традиционный для латинских стран. В итоге Татьяна отстояла желание показать исторический костюм в финале конкурса.

— Мои хобби — это скачки рысью, а еще я фанат хоккейной команды «Витязь», — рассказала о себе девушка.

При этом у Татьяны есть одна очень яркая физическая особенность. В детстве она попала в аварию, в которой лишилась стопы. Из-за этого у нее изменилась походка, но это не мешает участию в подобных конкурсах. Татьяна Федорищева регулярно выступает на сцене в борьбе за титулы с 2021 года.

Звание «мистер Планета» выиграл 25-летний Александр Федотов, который прославился благодаря своему участию в проекте «Дом-2».

У него был очень серьезный этап подготовки: занятия в тренажерном зале и изучение языка. Как итог оба россиянина стали официальными мистер и миссис Планета.


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Комментарии
5
Siberiak
1 час
Свет сегодня в третьем городе России нигде не отключили? Ну тогда посмотрим на московскую красотку, конечно. Давно мы их не видели)
Гость
58 минут
Это какой-то междусобойчик в Перу. О существовании этого конкурса даже Википедия не знает - ни русская, ни английская. На видео церемонию тоже словно в каком-то ресторане снимали. Напоминает историю со словацким "Мистером Вселенная", который якобы выиграл Александр Невский, утверждая, что это то же самый конкурс, на котором побеждал Шварц. Впоследствии выяснилось, что не мистер, и не вселенная, и не победил, в общем как в анекдоте про Рабиновича.
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