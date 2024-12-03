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Развлечения Крановщица из Новосибирска сразила Романа Костомарова на шоу «Работяги» — что она сделала?

Крановщица из Новосибирска сразила Романа Костомарова на шоу «Работяги» — что она сделала?

Ради Евгении Гонекер поменяли правила участия в проекте

3 379
20 комментариев

Евгения Гонекер из Новосибирска участвует в проекте «Работяги» на телеканале «Пятница»

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Крановщица из Новосибирска Евгения Гонекер поразила Романа Костомарова — ради нее он изменил правила участия в проекте «Работяги». Первая серия шоу вышла на телеканале «Пятница» 2 декабря, где фигурист появился в роли ведущего.

Евгения Гонекер соревновалась с сотней мужчин и женщин рабочих профессий со всей страны: во время отборочных испытаний каждый проверял себя на прочность, силу и выносливость. Главный приз — 10 миллионов рублей и звание лучшего работяги страны.

— Я мать троих детей. Я ничего не боюсь, я ко всему готова, и я пройду все испытания, лишь бы завтра не вернуться домой, — пошутила Евгения в начале выпуска.

Сибирячка отлично проявила себя во всех трех испытаниях отборочного тура

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Сибирячка достойно прошла все три испытания — «Путь Прометея». Сначала она пробежала сквозь огонь, после ловко справилась с оборванной ЛП на высоте 30 метров и включила электричество.

— Я можно сказать по такой же тропе в школу ходила у себя в Сибири, — оценила Евгения второе задание.

Третье испытание оказалось самым сложным: участникам необходимо было продержаться 180 секунд на перекладине над водой, после прыгнуть в воду, проплыть расстояние до платформы, забраться на нее, отыскать деталь от самолета, после — доставить ее к летательному аппарату и установить на положенное место.

Евгении помогали товарищи по команде

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— Слала космические послания Прометею, чтобы он мне помог, — признается Евгения Гонекер.

В итоге из сотни участников в проекте оставили лишь 12 человек. Третье выступление сибирячки заняло дольше положенного времени, но то упорство, с которым Евгения пробиралась к финишу, впечатлило Романа Костомарова — он оставил сибирячку в проекте 13-м игроком.

Владелица собственного бренда одежды и мама из Кузбасса пришла на популярное телешоу «Пятницы» (16+), чтобы найти себе мужа. Это ромком-реалити «Дом отдыха „Ягодка“», где нужно найти себе пару.

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Шоу Работяги Пятница Реалити-шоу Крановщица
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Комментарии
20
Crash
7 минут
,,Лишь бы завтра не вернуться домой,,,... очень впечатляет.
274444392
3 минуты
Крановщик-блогер, так понятнее будет.
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