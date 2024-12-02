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Развлечения Вела двойную жизнь: стоматолог из России уехала в Америку и стала королевой техно — видео

Вела двойную жизнь: стоматолог из России уехала в Америку и стала королевой техно — видео

Смотрите историю Нины Кравиц

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27 комментариев
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Однажды русская девочка услышала по радио необычную музыку и тут же влюбилась в неё. Она стала мечтать создавать такие же треки, чтобы заставлять людей биться в одном с ней пульсе. Своим упорством, любопытством, желанием заявить о себе она завоевала интерес топовых продюсеров и вышла на международную арену. А потом переехала в Америку, где ее признали одним из лучших диджеев мира и окрестили королевой техно. Как восходила звезда Нины Кравиц — смотрите в видео.

Нина родилась в Иркутске в 1980-е году. О своих родителях она рассказывала не так уж и много. Известно, что мама у нее кандидат наук, преподавала английский в университете, а папа — настоящий меломан. Он-то и привил своей дочери любовь к самой разной музыке. «По-моему, музыка у меня в ДНК», — шутила как-то Кравиц.

В школе у девочки практически не было друзей, которые могли бы разделили ее страсть к музыке. Поэтому большую часть времени он проводила в одиночестве, бесконечно слушая музыку. Даже ночью не могла уснуть. В 1996 году Нина наткнулась на радиопрограмму «Garage» на станции 106,8, стала записывать эфиры на кассеты. Когда появился интернет, девушка начала изучать биографию каждого хаус-диджея Детройта и Чикаго и мечтать когда-нибудь встретиться с ними.

Тем не менее она решила стать врачом, перебралась в Москву, где выучилась на стоматолога. И если днем она была прилежной студенткой, то ночью она превращалась в тусовщицу и журналиста.

— Я умудрялась выполнять тысячу дел: диджеила, брала интервью, занималась гастролями артистов, а потом приходила утром в клинику. Мне нравилось вести двойную жизнь: люди на работе были абсолютно не в курсе, чем я занимаюсь вечером и ночью. А в московской тусовке никто не представлял, что днем я в белом халате лечу зубы ветеранам войн и советским космонавтам в челюстно-лицевом госпитале, — вспоминает Нина.

На накопление знаний, опыта и пластинок ушло долгие 7 лет. Она пела в группе, но там ее талант не оценили. Разозлившись, она записала несколько треков и выложила в Сеть. И так началось её шествие по миру. В итоге Нина Кравиц получит звание диджея № 1, сыграет сет на Великой Китайской стене и Эйфелевой башне, а потом зажжет на фестивале музыки и искусств Коачелла. Несмотря на то, что она живет в другой стране, она не забывает о родине и обожает приезжать на родной Байкал.

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Комментарии
27
Гость
1 час
Встречал ее в Cyberpunk 2077, она рипер в Уэстбруке.
Гость
1 час
фамилиё как-бэ влечёт! на брайтон! к своим!
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