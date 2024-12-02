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Развлечения Эзотерика и магия Девам — смена работы, Стрельцам — новый имидж: гороскоп новосибирского астролога на декабрь

Девам — смена работы, Стрельцам — новый имидж: гороскоп новосибирского астролога на декабрь

Читайте, чего ждать представителям всех знаков Зодиака

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2 комментария

Первый зимний месяц обычно пролетает незаметно

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Вот и наступил последний месяц 2024 года. Приближаются праздники, а вместе с ними и хлопоты. Новосибирский астролог Анастасия Першина подготовила гороскоп на декабрь, чтобы те, кто в предновогодней суете любит прислушиваться к звездам, знали, к чему можно готовиться. Читайте астропрогноз для всех знаков Зодиака в авторской колонке.

Овен

Будет много интересных предложений и событий в этом месяце. Прислушивайтесь к советам близких людей, они помогут принять правильное решение. Отличный период для того, чтобы довести все дела до конца. Все важные занятия следует планировать на первую половину месяца, так как к концу декабря вы можете почувствовать энергетический спад.

Телец

В этом месяце стоит уделить все внимание работе, иначе не избежать сложностей с руководством. Будет очень много открытий и новой информации. Не теряйтесь, правильно расставляйте приоритеты, не спешите принимать быстрые решения, лучше всё тщательно взвесить.

Близнецы

В этом месяце больше внимания вы будете уделять близким и родным. Стоит ждать много интересных поездок. А вот с финансами будьте аккуратнее, не тратьте средства попусту, к покупкам стоит подходить более разумно. Следует обратить внимание на свои таланты, в декабре появятся возможности для самовыражения.

Рак

Уделите внимание профессиональной сфере, стройте планы, продумывайте шаги к достижению целей. Впереди много важных дел, старайтесь не делать долгих пауз на отдых. К концу года предстоит выбор, не спешите, обдумайте всё. Возможно, лучше отложить решение на начало следующего месяца.

Лев

У вас будет позитивный, яркий, прекрасный месяц. Сил еще очень много, отличное время для подведения итогов года. Вас ждут новые встречи, знакомства, контакты, а также встречи со старыми друзьями.

Дева

Не переборщите с нагрузкой, не стоит брать на себя много дел, это очень энергозатратно, и может сказаться на вашем здоровье. Могут поступить отличные предложения, не сомневайтесь и не раздумывайте. Возможно, придется сменить работу.

Весы

В этом месяце стоит обратить внимание на здоровье и финансы. Если поступают предложения о помощи, не отказывайтесь. Траты в этом месяце следует минимизировать. Конец месяца отлично подойдет для того, чтобы пересмотреть свою жизнь и начать год с чистого листа.

Скорпион

На первый план выйдут семейные ценности. В решении любых вопросов можно полагаться на поддержку семьи и близких друзей. В профессиональной сфере придется много работать, но не стоит взваливать на себя лишнего.

Стрелец

В этом месяце вам захочется что-то изменить: профессию, компанию, имидж. Следует обратить внимание на свое здоровье. Также хлопоты будут связаны с домашними делами: начиная от ремонта и до отношений с родными. Обязательно подведите итоги, тогда вы увидите, чего достигли в этом году, и куда стоит двигаться дальше.

Козерог

Наступило время отдыха, не ставьте себе глобальных целей. Создайте дома уютное пространство и посвятите свое время хобби. Месяц принесет интересные знакомства, не отказывайтесь завести новые связи и познакомиться с перспективными людьми.

Водолей

В этом месяце следует уделить внимание семье: они лучше знают, как поддержать, и укажут верное направление. Могут открыться новые возможности в профессиональной сфере. Смело беритесь за новые дела. Не забывайте о четко прописанных планах — так вам будет легче их реализовывать.

Рыбы

Месяц вдохновения и творчества. Захочется посетить новое место, испытать новые чувства. Главное — идти в потоке и не сдерживайте себя. Не рекомендуется начинать много дел одновременно, есть риск того, что некоторые из них не успеете довести до логической точки, потратив силы. Это может отразиться на вашем здоровье.

Помните, прогноз — это не предсказание, а рекомендации. Жизнь в ваших руках, и только вы в ответе за ваши действия!

Ранее новосибирский астролог Марина Шумкина подготовила гороскоп на зиму для всех знаков Зодиака. Смотрите его в видео-формате.

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Комментарии
2
Гость
22 минуты
а если я не хочу, смену работы?
Гость
15 минут
"Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор 31-летней гадалке, которая обещала снять порчу с женщины за 9 тысяч рублей" До сих пор не могу понять, почему таких вот вяжут за мошенничество, а всевозможных "астрологов", "тарологов", "нумерологов", "пойдипоймичеготамологов", которые точно так же ЗА ДЕНЬГИ впаривают клиентам всякую чушь типа того что ретроградный Меркурий поможет им в карьере и любви - не трогают. Чем они отличаются?
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