«Никакой реставрации»: в Новосибирске продают фарфоровую статуэтку Садко за 150 тысяч рублей

Жительница Новосибирска выставила на продажу фарфоровую статуэтку Садко, оценив её в 150 тысяч рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».
— Скульптура фарфоровая. Оригинал. Никакой реставрации или склейки не производилось. Модель начала 50-х годов. Производитель: Киевский ЭКХЗ, — написала продавец.
Сибирячка отметила, что статуэтка находится в отличном состоянии.
На различных сайтах цены на такую статуэтку разнятся: кто-то просит за скульптуру 30 тысяч рублей и выше, а кто-то готов отдать её за скромные 1-2 тысячи рублей.
Объявление разместили на сайте 1 декабря. На момент написания публикации на нем было более 620 просмотров.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске женщина продаёт монету за полмиллиона рублей.