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Развлечения «Никакой реставрации»: в Новосибирске продают фарфоровую статуэтку Садко за 150 тысяч рублей

«Никакой реставрации»: в Новосибирске продают фарфоровую статуэтку Садко за 150 тысяч рублей

Продавец утверждает, что статуэтка находится в отличном состоянии

1 547
9 комментариев

Статуэтка была изготовлена в начале 1950-х годов

Источник:

Жительница Новосибирска выставила на продажу фарфоровую статуэтку Садко, оценив её в 150 тысяч рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».

— Скульптура фарфоровая. Оригинал. Никакой реставрации или склейки не производилось. Модель начала 50-х годов. Производитель: Киевский ЭКХЗ, — написала продавец.

Сибирячка отметила, что статуэтка находится в отличном состоянии.

Цены на такую статуэтку на специализированных сайтах очень сильно разнятся

Источник:

На различных сайтах цены на такую статуэтку разнятся: кто-то просит за скульптуру 30 тысяч рублей и выше, а кто-то готов отдать её за скромные 1-2 тысячи рублей.

Объявление разместили на сайте 1 декабря. На момент написания публикации на нем было более 620 просмотров.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске женщина продаёт монету за полмиллиона рублей.

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Комментарии
11
Гость
1 час
и за что там 150 тысяч-то? она уникальная? нет, раз другие продают до 30 т.р. жадность не знает границ, фу.
Гость
56 минут
За 150000 рублями 1950-х годов.
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