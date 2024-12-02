Самые неблагоприятные дни в декабре 2024 года: кого ждут неприятности, а кому будет проще всего

Звезды предрекают непростой декабрь. Готовы? Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Под конец года звезды подготовили людям немало сюрпризов, и не всегда приятных. Кому стоит проявить особую осторожность в декабре и где подстелить соломку, Городским порталам рассказали нумеролог и астролог. Загляните в календарь благоприятных и опасных дат для всех знаков зодиака, чтобы узнать: когда быть готовым к испытаниям, а когда можно перевести дух.

Благоприятные и опасные дни в ноябре 2024 года

Нумеролог, консультант Ба-Цзы и фэншуй Яна Губина отмечает, что последний месяц уходящего года на небосклоне сложилась конфликтная комбинация.

— В декабре 2024 года у нас главенствует Огненная Крыса — это не очень гармоничная комбинация. Возможны конфликты на мировом уровне, внутри семей и коллективов. Образ месяца — Солнце за тучами. Мы знаем, что оно есть, но не видим его, — объясняет нумеролог. — В этом месяце возможны секс-скандалы и аморальные ситуации. Также есть тройка большой воды: мы не будем наблюдать больших затоплений, как было по весне, когда всё таяло, но какие-то порывы будут, возможны проблемы с трубопроводами.

Яна Губина в этом месяце советует обратить внимание на психологическое здоровье и выплескивать эмоции экологичным образом — с помощью арт-терапии или походов к психологу.

— Наиболее конфликтным будет месяц для людей, родившихся в год (это 1954, 1966, 1978, 1990 и т. д.), месяц (июнь), день и час (11:00–13:00) лошади, — отмечает нумеролог.

Также важно следить за самочувствием — беречь почки и мочеполовую систему, не переохлаждаться, особенно это касается ног и спины.

Хорошие числа в этом месяце: 1, 3, 4, 5, 10, 11, 14, 18, 22, 23, 26, 28 декабря. Сложные даты: 2, 8, 13, 15, 19, 20, 25, 27 декабря.

Неблагоприятные даты для разных знаков зодиака

В декабре 2024-го представителям многих знаков зодиака следует проявить повышенную осторожность — кому-то в делах, а кому-то в финансах или личной жизни. Астролог и таролог Алена Шлягина дала рекомендации для каждого знака зодиака в отдельности.

1 Овен Декабрь для Овнов будет временем учебы и саморазвития. Некоторые пойдут на курсы или стажировки, а другие откроют для себя что-то новое. К концу месяца все Овны станут умнее и опытнее. Работа будет идти стабильно, без неожиданностей. Важно сосредоточиться на главных задачах и не отвлекаться на мелочи. Старайтесь использовать свои сильные стороны, но готовьтесь учиться новому. В личной жизни возможны разногласия, но важно уважать мнение других и не спорить. Одиноким Овнам звезды советуют быть открытыми для новых знакомств. 2 декабря Овнам стоит ожидать внутреннего напряжения и необходимости пересмотреть свои цели. Лучше избегать конфликтов и перегрузок на работе. 15–16 декабря Марс является управителем Овна, и сложный аспект Луны к Марсу может усиливать раздражительность и приводить к конфликтам. Это неблагоприятное время для принятия импульсивных решений и вступления в споры. 20 декабря — время осложненного общения, ошибок в документах и путаницы в планах. Необходимо проявлять особую осторожность в переговорах, поездках и при заключении контрактов. 27 декабря вероятны конфликты в семье или с близкими людьми. Важно контролировать свои эмоции и избегать резких высказываний.











2 Телец Тельцам нужно быть осторожными в своих мечтах, чтобы не потерять связь с реальностью. Если вы будете реалистичными, то сможете достичь многого. Работа будет успешной, но важно сосредоточиться на своих целях. Помогайте другим, когда вас просят, но не навязывайтесь. В личных отношениях важно быть терпеливыми и дипломатичными. Семья должна избегать ссор, а влюбленные — активничать, чтобы завоевать сердце избранника. 4 декабря лучше воздержаться от употребления алкоголя, чтобы избежать возможных проблем со здоровьем и безопасностью. Алкоголь может ослабить вашу бдительность и привести к неприятностям. 11 декабря важно следить за своими словами, чтобы не спровоцировать конфликты и недопонимание с окружающими. Резкие выражения могут привести к нежелательным последствиям. 21 декабря особое внимание следует уделить общению с родственниками. Важно проявлять деликатность, чтобы сохранить мир и гармонию в семье. 25 ноября возможен всплеск негативных эмоций и гнева. Важно сохранять внутреннее равновесие и не поддаваться эмоциям.











3 Близнецы Близнецам нужно быть внимательными с деньгами. Не покупайте вещи импульсивно и не вкладывайте средства в сомнительные проекты. Вам может захотеться отдохнуть и побыть в одиночестве — это нормально, дайте себе такую возможность. Работа будет идти гладко, но в личной жизни возможны конфликты. Лучше временно снизить общение и не затрагивать болезненные темы. 2 декабря успехи могут вскружить голову, и в таком состоянии легко допустить ошибки. Раздражение и недовольство могут негативно сказаться на ваших отношениях. 11 декабря важно контролировать свои капризы и не идти на поводу у мгновенных желаний, особенно в вопросах здоровья и питания. 16 декабря не принимайте поспешных решений, связанных с работой, проектами или новыми начинаниями. Предварительная подготовка важна. 23 декабря лучше не навязывать свое мнение окружающим. Дельные советы могут быть восприняты как неуместные, даже если позже окажется, что вы были правы.











4 Рак Звезды говорят, что декабрь будет отличным временем для Раков, чтобы планировать будущее и мечтать. Ваши идеи могут привести к чему-то большому и значимому. В карьере и бизнесе ожидается успех. Вы можете заработать больше денег, чем ожидали, и порадовать своих близких хорошими подарками. Если у вас возникают сложные ситуации, доверьтесь своим чувствам и интуиции. Не торопитесь с решениями, ведь у вас будет шанс всё исправить позже. Некоторые из вас могут встретиться с людьми из прошлого. Если это вызывает неприятные чувства, смело отстраняйтесь от этих людей. 13 декабря важно избегать резких высказываний в отношениях с партнером, так как это может привести к серьезным конфликтам, вплоть до развода. Споры могут возникнуть как дома, так и на работе. 17 декабря ваше мнение часто будет противоречить мнению окружающих, что вызовет напряженность в отношениях и на работе. Здоровье также может ухудшиться, поэтому уделите внимание своему самочувствию. 21 декабря будьте осторожны на дороге и старайтесь избегать конфликтов с мужчинами, чтобы не усугубить ситуацию. 26 декабря возможны ошибки в документах и расчетах, а также могут всплыть старые недочеты. Будьте особенно внимательны, чтобы избежать неприятных последствий.











5 Лев Декабрь будет легким месяцем для Львов. Вам не нужно напрягаться, просто выполняйте свои обычные обязанности и придерживайтесь договоренностей. Не пытайтесь завершить большие проекты, лучше сосредоточьтесь на подготовке подарков и заботе о своем здоровье. Любовь станет важной темой для Львов. Одинокие Львы могут встретить кого-то особенного, а те, кто уже в отношениях, смогут укрепить их. В конце месяца могут появиться интересные предложения по работе. Оцените их внимательно, думая не только о выгоде, но и о том, чем придется пожертвовать ради них. 3 декабря лучше не спешить с покупкой товаров и избегать рискованных сделок. В этот день покупки и заключение контрактов могут оказаться неудачными. 5–6 декабря возможно переутомление, что может ухудшить самочувствие и вызвать конфликты с близкими. Важно следить за здоровьем и избегать споров. 18 декабря позаботьтесь о здоровье, особенно в поездках. Важно обращать внимание на здоровье головы, носа, лба и ушей, следить за своим весом. 24 декабря возможны задержки с получением важных документов, могут возникнуть сложности с визами и судебными разбирательствами.











6 Дева Девы могут столкнуться с давлением со стороны окружающих. Вас могут критиковать или требовать выполнения того, что не входит в ваши планы. Возможно, вам захочется уединиться и отдохнуть среди праздничной суеты. Отдых необходим, так что уделите этому время. Несмотря на трудности, работа будет продуктивной. Вы успеете закончить текущие дела и подготовиться к будущим проектам. В личной жизни могут возникнуть сложности. Сейчас не время для важных решений, таких как брак или рождение ребенка. 7 декабря существует вероятность разрыва как личных, так и партнерских отношений. Это касается старых связей, которые потеряли свою значимость. 16 декабря конфликты с другими людьми могут привести к появлению сильных врагов. Важно избегать споров. 21 декабря высокий риск травм и несчастных случаев. Нужно быть осторожным и избегать общения с агрессивными людьми. 28 ноября большой риск совершить ошибку из-за чрезмерной амбициозности и агрессивного поведения. Спешка и импульсивность могут привести к неудачам, так что лучше проявлять осторожность и рассудительность.











7 Весы Звезды предвещают отличный месяц для Весов. Предприниматели могут рассмотреть расширение своего бизнеса, а те, кто испытывает финансовые трудности, найдут возможности улучшить свое материальное положение. Работать нужно активно, не откладывая дела на потом. Возможны интересные предложения и проекты. Важно оставаться вежливым, несмотря на возможные провокации со стороны коллег или руководства. К концу месяца любовь займет центральное место в жизни Весов. Они могут казаться спокойными снаружи, но внутри будут переживать бурю эмоций. 3 декабря важно быть осторожными в финансовых вопросах, при заключении сделок и подписании договоров. Существует риск принять неверные решения из-за стресса или недостатка концентрации. 10 декабря может повыситься уровень стресса из-за чрезмерной нагрузки. Не берите на себя слишком много обязанностей и не переносите ответственность на других. 13 декабря эмоциональная нестабильность может повлиять на принятие решений не самого лучшего характера. Не спешите с важными делами, лучше отложите их на более удобное время. 24 декабря вы можете испытывать повышенную тревожность и бессонницу. Лучше постараться расслабиться, используя техники медитации или дыхательных упражнений.











8 Скорпион Скорпионам представится шанс преодолеть любые преграды. Возможно, вам предложат интересный проект, который обеспечит доход в будущем. Ваше мнение будет важным, поэтому тщательно продумывайте свои слова. Если не уверены в чем-то, обращайтесь за советом к профессионалам. Одинокие Скорпионы могут наладить личную жизнь, а семейные должны быть осторожны в конфликтах. Не планируйте отдых на Новый Год, потому что сюрпризы могут помешать. 2 декабря важно проявлять максимальную осторожность в финансовых вопросах. Не рекомендуется брать кредиты или заключать крупные сделки, особенно связанные с недвижимостью. 3 декабря нужно отложить важные решения, касающиеся переездов и покупки билетов в другую страну, на несколько дней. 11 декабря возможно появление странной агрессии, которая может подтянуться к раздражительному настроению. Окрестная обстановка становится раздраженной, а дела идут не так, как хотелось бы. 30 декабря ночные встречи и экстремальные поступки могут привести к опасным инцидентам. Важно соблюдать правила безопасности и избегать подозрительных мест.











9 Стрелец Отдых придется отложить, но изменения на работе и в личной жизни принесут много пользы. Начало месяца может быть непростым, но не теряйте оптимизма. Будьте внимательны к людям вокруг, не позволяйте обмануть себя. В личной жизни ожидается благоприятный период, как для одиноких, так и для тех, кто уже в отношениях. 4 декабря не стоит торопиться с важными делами. Лучше подождать и подумать еще раз. 8 декабря вы можете почувствовать раздражение и гнев. Старайтесь не злиться и будьте осторожнее на дорогах. 16 декабря могут вернуться старые знакомые, которые начнут говорить о вас плохие вещи. Не обращайте на них внимания. 22 и 24 декабря лучше отложить поездки. Могут возникнуть проблемы с бумагами и документами.











10 Козеров Декабрь будет непростым месяцем: усталость может взять верх, и придется искать нестандартные пути решения проблем. Это поможет открыть новые таланты и, возможно, найти новые бизнес-возможности. Важно не давать обещаний, которые трудно будет исполнить. Во второй половине месяца лучше замедлить темп и сосредоточиться на важных делах. В общении с близкими проявляйте мягкость и дипломатичность, а от неприятных людей держитесь подальше. 5 декабря лучше не ходить туда, где много людей. В автобусе или в очереди могут произойти ссоры, и это может испортить весь день. 13 ноября следите за своим здоровьем. Могут снова появиться старые болезни. 14 декабря возможен риск поссориться с друзьями или семьей. В этот день любая критика может сильно расстроить, поэтому общение с начальством будет трудным. 25 декабря возможны изменения в личных отношениях. Партнер может начать меньше обращать на вас внимания, что вызовет ссору. А вы будете слишком сильно желать, чтобы на вас обратили внимание.











11 Водолей Водолеи могут обнаружить, что накопили достаточно ресурсов для крупных приобретений или путешествий. Однако не стоит сразу бросаться в реализацию планов. Рассмотрите варианты и взвесьте все «за» и «против». Активность и связи тоже стоит использовать с умом. В личной жизни наступило время для откровенности и расставления точек над i. Избегайте лишних эмоций и контролируйте свои слова, чтобы избежать конфликтов. 8 декабря стоит быть особенно осторожными. Эмоциональная нестабильность может привести к конфликтам с близкими. Это не лучший момент для принятия важных решений или начинания новых проектов. Постарайтесь сосредоточиться на спокойствии и избегать споров. 12 декабря также не будет легким — возможны недопонимания на работе и в личной жизни. Избегайте резких высказываний и конфликтов. Лучше всего провести этот день в спокойной обстановке, занимаясь любимыми делами. 18 декабря могут возникнуть финансовые трудности или неожиданные расходы. Будьте внимательны к своим финансам и старайтесь не делать импульсивных покупок. Это хорошее время для анализа своих расходов и составления бюджета на будущее.











12 Рыбы Рыбам предстоит не упустить важные моменты. Не отказывайтесь от встреч с друзьями, ведь в таких моментах можно завести полезные знакомства. На работе появится возможность показать свои лидерские качества. Будьте готовы к новым проектам и дополнительной ответственности. В личной жизни проявляйте искренность и доверие к партнеру. Если чувствуете, что искренность невозможна, задумайтесь, правильный ли человек находится рядом с вами. 2 декабря может принести Рыбам некоторые трудности в общении. Возможны недоразумения с близкими и коллегами. Это не лучший день для заключения сделок или принятия важных решений. Постарайтесь избегать конфликтов и сосредоточьтесь на самопознании. 11 декабря Рыбы могут столкнуться с эмоциональными перегрузками. Чувствительность может возрастать, и не стоит принимать близко к сердцу слова окружающих. Важно уделить время себе, заняться любимыми увлечениями или просто отдохнуть. Избегайте серьезных разговоров и конфликтов. 14 декабря может принести неожиданности, которые выбьют вас из колеи. Возможны финансовые трудности или проблемы на работе. Лучше всего провести этот день в спокойной обстановке, избегая рискованных вложений и деловых встреч. Постарайтесь сосредоточиться на планах и не поддавайтесь панике.









