Самые неблагоприятные дни в декабре 2024 года: кого ждут неприятности, а кому будет проще всего

Под конец года звезды подготовили людям немало сюрпризов, и не всегда приятных. Кому стоит проявить особую осторожность в декабре и где подстелить соломку, Городским порталам рассказали нумеролог и астролог. Загляните в календарь благоприятных и опасных дат для всех знаков зодиака, чтобы узнать: когда быть готовым к испытаниям, а когда можно перевести дух.
Благоприятные и опасные дни в ноябре 2024 года
Нумеролог, консультант Ба-Цзы и фэншуй Яна Губина отмечает, что последний месяц уходящего года на небосклоне сложилась конфликтная комбинация.
— В декабре 2024 года у нас главенствует Огненная Крыса — это не очень гармоничная комбинация. Возможны конфликты на мировом уровне, внутри семей и коллективов. Образ месяца — Солнце за тучами. Мы знаем, что оно есть, но не видим его, — объясняет нумеролог. — В этом месяце возможны секс-скандалы и аморальные ситуации. Также есть тройка большой воды: мы не будем наблюдать больших затоплений, как было по весне, когда всё таяло, но какие-то порывы будут, возможны проблемы с трубопроводами.
Яна Губина в этом месяце советует обратить внимание на психологическое здоровье и выплескивать эмоции экологичным образом — с помощью арт-терапии или походов к психологу.
— Наиболее конфликтным будет месяц для людей, родившихся в год (это 1954, 1966, 1978, 1990 и т. д.), месяц (июнь), день и час (11:00–13:00) лошади, — отмечает нумеролог.
Также важно следить за самочувствием — беречь почки и мочеполовую систему, не переохлаждаться, особенно это касается ног и спины.
Хорошие числа в этом месяце: 1, 3, 4, 5, 10, 11, 14, 18, 22, 23, 26, 28 декабря.
Сложные даты: 2, 8, 13, 15, 19, 20, 25, 27 декабря.
Неблагоприятные даты для разных знаков зодиака
В декабре 2024-го представителям многих знаков зодиака следует проявить повышенную осторожность — кому-то в делах, а кому-то в финансах или личной жизни. Астролог и таролог Алена Шлягина дала рекомендации для каждого знака зодиака в отдельности.
Овен
Декабрь для Овнов будет временем учебы и саморазвития. Некоторые пойдут на курсы или стажировки, а другие откроют для себя что-то новое. К концу месяца все Овны станут умнее и опытнее.
Работа будет идти стабильно, без неожиданностей. Важно сосредоточиться на главных задачах и не отвлекаться на мелочи. Старайтесь использовать свои сильные стороны, но готовьтесь учиться новому.
В личной жизни возможны разногласия, но важно уважать мнение других и не спорить. Одиноким Овнам звезды советуют быть открытыми для новых знакомств.
2 декабря Овнам стоит ожидать внутреннего напряжения и необходимости пересмотреть свои цели. Лучше избегать конфликтов и перегрузок на работе.
15–16 декабря Марс является управителем Овна, и сложный аспект Луны к Марсу может усиливать раздражительность и приводить к конфликтам. Это неблагоприятное время для принятия импульсивных решений и вступления в споры.
20 декабря — время осложненного общения, ошибок в документах и путаницы в планах. Необходимо проявлять особую осторожность в переговорах, поездках и при заключении контрактов.
27 декабря вероятны конфликты в семье или с близкими людьми. Важно контролировать свои эмоции и избегать резких высказываний.
Телец
Тельцам нужно быть осторожными в своих мечтах, чтобы не потерять связь с реальностью. Если вы будете реалистичными, то сможете достичь многого. Работа будет успешной, но важно сосредоточиться на своих целях. Помогайте другим, когда вас просят, но не навязывайтесь.
В личных отношениях важно быть терпеливыми и дипломатичными. Семья должна избегать ссор, а влюбленные — активничать, чтобы завоевать сердце избранника.
4 декабря лучше воздержаться от употребления алкоголя, чтобы избежать возможных проблем со здоровьем и безопасностью. Алкоголь может ослабить вашу бдительность и привести к неприятностям.
11 декабря важно следить за своими словами, чтобы не спровоцировать конфликты и недопонимание с окружающими. Резкие выражения могут привести к нежелательным последствиям.
21 декабря особое внимание следует уделить общению с родственниками. Важно проявлять деликатность, чтобы сохранить мир и гармонию в семье.
25 ноября возможен всплеск негативных эмоций и гнева. Важно сохранять внутреннее равновесие и не поддаваться эмоциям.
Близнецы
Близнецам нужно быть внимательными с деньгами. Не покупайте вещи импульсивно и не вкладывайте средства в сомнительные проекты. Вам может захотеться отдохнуть и побыть в одиночестве — это нормально, дайте себе такую возможность.
Работа будет идти гладко, но в личной жизни возможны конфликты. Лучше временно снизить общение и не затрагивать болезненные темы.
2 декабря успехи могут вскружить голову, и в таком состоянии легко допустить ошибки. Раздражение и недовольство могут негативно сказаться на ваших отношениях.
11 декабря важно контролировать свои капризы и не идти на поводу у мгновенных желаний, особенно в вопросах здоровья и питания.
16 декабря не принимайте поспешных решений, связанных с работой, проектами или новыми начинаниями. Предварительная подготовка важна.
23 декабря лучше не навязывать свое мнение окружающим. Дельные советы могут быть восприняты как неуместные, даже если позже окажется, что вы были правы.
Рак
Звезды говорят, что декабрь будет отличным временем для Раков, чтобы планировать будущее и мечтать. Ваши идеи могут привести к чему-то большому и значимому. В карьере и бизнесе ожидается успех. Вы можете заработать больше денег, чем ожидали, и порадовать своих близких хорошими подарками.
Если у вас возникают сложные ситуации, доверьтесь своим чувствам и интуиции. Не торопитесь с решениями, ведь у вас будет шанс всё исправить позже. Некоторые из вас могут встретиться с людьми из прошлого. Если это вызывает неприятные чувства, смело отстраняйтесь от этих людей.
13 декабря важно избегать резких высказываний в отношениях с партнером, так как это может привести к серьезным конфликтам, вплоть до развода. Споры могут возникнуть как дома, так и на работе.
17 декабря ваше мнение часто будет противоречить мнению окружающих, что вызовет напряженность в отношениях и на работе. Здоровье также может ухудшиться, поэтому уделите внимание своему самочувствию.
21 декабря будьте осторожны на дороге и старайтесь избегать конфликтов с мужчинами, чтобы не усугубить ситуацию.
26 декабря возможны ошибки в документах и расчетах, а также могут всплыть старые недочеты. Будьте особенно внимательны, чтобы избежать неприятных последствий.
Лев
Декабрь будет легким месяцем для Львов. Вам не нужно напрягаться, просто выполняйте свои обычные обязанности и придерживайтесь договоренностей. Не пытайтесь завершить большие проекты, лучше сосредоточьтесь на подготовке подарков и заботе о своем здоровье.
Любовь станет важной темой для Львов. Одинокие Львы могут встретить кого-то особенного, а те, кто уже в отношениях, смогут укрепить их. В конце месяца могут появиться интересные предложения по работе. Оцените их внимательно, думая не только о выгоде, но и о том, чем придется пожертвовать ради них.
3 декабря лучше не спешить с покупкой товаров и избегать рискованных сделок. В этот день покупки и заключение контрактов могут оказаться неудачными.
5–6 декабря возможно переутомление, что может ухудшить самочувствие и вызвать конфликты с близкими. Важно следить за здоровьем и избегать споров.
18 декабря позаботьтесь о здоровье, особенно в поездках. Важно обращать внимание на здоровье головы, носа, лба и ушей, следить за своим весом.
24 декабря возможны задержки с получением важных документов, могут возникнуть сложности с визами и судебными разбирательствами.
Дева
Девы могут столкнуться с давлением со стороны окружающих. Вас могут критиковать или требовать выполнения того, что не входит в ваши планы. Возможно, вам захочется уединиться и отдохнуть среди праздничной суеты. Отдых необходим, так что уделите этому время.
Несмотря на трудности, работа будет продуктивной. Вы успеете закончить текущие дела и подготовиться к будущим проектам. В личной жизни могут возникнуть сложности. Сейчас не время для важных решений, таких как брак или рождение ребенка.
7 декабря существует вероятность разрыва как личных, так и партнерских отношений. Это касается старых связей, которые потеряли свою значимость.
16 декабря конфликты с другими людьми могут привести к появлению сильных врагов. Важно избегать споров.
21 декабря высокий риск травм и несчастных случаев. Нужно быть осторожным и избегать общения с агрессивными людьми.
28 ноября большой риск совершить ошибку из-за чрезмерной амбициозности и агрессивного поведения. Спешка и импульсивность могут привести к неудачам, так что лучше проявлять осторожность и рассудительность.
Весы
Звезды предвещают отличный месяц для Весов. Предприниматели могут рассмотреть расширение своего бизнеса, а те, кто испытывает финансовые трудности, найдут возможности улучшить свое материальное положение.
Работать нужно активно, не откладывая дела на потом. Возможны интересные предложения и проекты. Важно оставаться вежливым, несмотря на возможные провокации со стороны коллег или руководства.
К концу месяца любовь займет центральное место в жизни Весов. Они могут казаться спокойными снаружи, но внутри будут переживать бурю эмоций.
3 декабря важно быть осторожными в финансовых вопросах, при заключении сделок и подписании договоров. Существует риск принять неверные решения из-за стресса или недостатка концентрации.
10 декабря может повыситься уровень стресса из-за чрезмерной нагрузки. Не берите на себя слишком много обязанностей и не переносите ответственность на других.
13 декабря эмоциональная нестабильность может повлиять на принятие решений не самого лучшего характера. Не спешите с важными делами, лучше отложите их на более удобное время.
24 декабря вы можете испытывать повышенную тревожность и бессонницу. Лучше постараться расслабиться, используя техники медитации или дыхательных упражнений.
Скорпион
Скорпионам представится шанс преодолеть любые преграды. Возможно, вам предложат интересный проект, который обеспечит доход в будущем. Ваше мнение будет важным, поэтому тщательно продумывайте свои слова. Если не уверены в чем-то, обращайтесь за советом к профессионалам.
Одинокие Скорпионы могут наладить личную жизнь, а семейные должны быть осторожны в конфликтах. Не планируйте отдых на Новый Год, потому что сюрпризы могут помешать.
2 декабря важно проявлять максимальную осторожность в финансовых вопросах. Не рекомендуется брать кредиты или заключать крупные сделки, особенно связанные с недвижимостью.
3 декабря нужно отложить важные решения, касающиеся переездов и покупки билетов в другую страну, на несколько дней.
11 декабря возможно появление странной агрессии, которая может подтянуться к раздражительному настроению. Окрестная обстановка становится раздраженной, а дела идут не так, как хотелось бы.
30 декабря ночные встречи и экстремальные поступки могут привести к опасным инцидентам. Важно соблюдать правила безопасности и избегать подозрительных мест.
Стрелец
Отдых придется отложить, но изменения на работе и в личной жизни принесут много пользы. Начало месяца может быть непростым, но не теряйте оптимизма. Будьте внимательны к людям вокруг, не позволяйте обмануть себя. В личной жизни ожидается благоприятный период, как для одиноких, так и для тех, кто уже в отношениях.
4 декабря не стоит торопиться с важными делами. Лучше подождать и подумать еще раз.
8 декабря вы можете почувствовать раздражение и гнев. Старайтесь не злиться и будьте осторожнее на дорогах.
16 декабря могут вернуться старые знакомые, которые начнут говорить о вас плохие вещи. Не обращайте на них внимания.
22 и 24 декабря лучше отложить поездки. Могут возникнуть проблемы с бумагами и документами.
Козеров
Декабрь будет непростым месяцем: усталость может взять верх, и придется искать нестандартные пути решения проблем. Это поможет открыть новые таланты и, возможно, найти новые бизнес-возможности.
Важно не давать обещаний, которые трудно будет исполнить. Во второй половине месяца лучше замедлить темп и сосредоточиться на важных делах. В общении с близкими проявляйте мягкость и дипломатичность, а от неприятных людей держитесь подальше.
5 декабря лучше не ходить туда, где много людей. В автобусе или в очереди могут произойти ссоры, и это может испортить весь день.
13 ноября следите за своим здоровьем. Могут снова появиться старые болезни.
14 декабря возможен риск поссориться с друзьями или семьей. В этот день любая критика может сильно расстроить, поэтому общение с начальством будет трудным.
25 декабря возможны изменения в личных отношениях. Партнер может начать меньше обращать на вас внимания, что вызовет ссору. А вы будете слишком сильно желать, чтобы на вас обратили внимание.
Водолей
Водолеи могут обнаружить, что накопили достаточно ресурсов для крупных приобретений или путешествий. Однако не стоит сразу бросаться в реализацию планов. Рассмотрите варианты и взвесьте все «за» и «против».
Активность и связи тоже стоит использовать с умом. В личной жизни наступило время для откровенности и расставления точек над i. Избегайте лишних эмоций и контролируйте свои слова, чтобы избежать конфликтов.
8 декабря стоит быть особенно осторожными. Эмоциональная нестабильность может привести к конфликтам с близкими. Это не лучший момент для принятия важных решений или начинания новых проектов. Постарайтесь сосредоточиться на спокойствии и избегать споров.
12 декабря также не будет легким — возможны недопонимания на работе и в личной жизни. Избегайте резких высказываний и конфликтов. Лучше всего провести этот день в спокойной обстановке, занимаясь любимыми делами.
18 декабря могут возникнуть финансовые трудности или неожиданные расходы. Будьте внимательны к своим финансам и старайтесь не делать импульсивных покупок. Это хорошее время для анализа своих расходов и составления бюджета на будущее.
Рыбы
Рыбам предстоит не упустить важные моменты. Не отказывайтесь от встреч с друзьями, ведь в таких моментах можно завести полезные знакомства.
На работе появится возможность показать свои лидерские качества. Будьте готовы к новым проектам и дополнительной ответственности.
В личной жизни проявляйте искренность и доверие к партнеру. Если чувствуете, что искренность невозможна, задумайтесь, правильный ли человек находится рядом с вами.
2 декабря может принести Рыбам некоторые трудности в общении. Возможны недоразумения с близкими и коллегами. Это не лучший день для заключения сделок или принятия важных решений. Постарайтесь избегать конфликтов и сосредоточьтесь на самопознании.
11 декабря Рыбы могут столкнуться с эмоциональными перегрузками. Чувствительность может возрастать, и не стоит принимать близко к сердцу слова окружающих. Важно уделить время себе, заняться любимыми увлечениями или просто отдохнуть. Избегайте серьезных разговоров и конфликтов.
14 декабря может принести неожиданности, которые выбьют вас из колеи. Возможны финансовые трудности или проблемы на работе. Лучше всего провести этот день в спокойной обстановке, избегая рискованных вложений и деловых встреч. Постарайтесь сосредоточиться на планах и не поддавайтесь панике.
А вы верите в гороскопы?