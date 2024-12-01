Астролог Василиса Володина назвала главных счастливчиков декабря: гороскоп для всех знаков зодиака

6

Для Дев декабрь станет месяцем возвращения в самых разных смыслах. Например, для тех, кто находится сейчас в эмиграции, конец года может быть той точкой, в которой вы задумаетесь о возвращении на родину. В семьях, где давно обсуждается переезд, споры о том, надо ли вообще куда-то ехать, возобновятся с новой силой.

— В целом декабрь — самый медленный и тоже путанный месяц года для вас. Вы терпеть не можете неопределенности, но вот она тут как тут, — говорит астролог. — Приходится многое отменять, переделывать, перепланировать, чувствовать себя в подвешенном состоянии. Возможно, кому-то из Дев придется возвращать в рабочий коллектив людей из прошлого. Кому-то придется просить или оказывать помощь, снова и снова объясняя одно и то же всем вокруг. Крепитесь.

Главный совет, который астролог может дать Девам на этот декабрь, — не затевайте больших изменений, воздержитесь от серьезных стартов и фундаментальных решений с серьезными последствиями.

— Желательно посвятить время тому, что вы умеете лучше всего: упорядочиванию уже имеющейся ситуации окружающего мира, уборке вашей реальности, начиная с того момента, когда вы просыпаетесь, до питания и контроля за тем, как вы проводите этот день вообще, как тратите время, — говорит Володина.