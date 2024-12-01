«Ей незачем губы качать»: как 16-летняя школьница из села стала моделью и побеждает на конкурсах

Аделина в модельном бизнесе с 15 лет Источник: Айгуль Ганьшева











16-летняя Аделина Ганьшева — из башкирского села Раевский, которое местные жители называют просто Раевкой. С девятого класса красавица шагает по подиумам в Москве, участвует в Неделях моды, побеждает на конкурсах. Казалось бы, сказочная жизнь, но есть и обратная сторона медали: завистники и хейтеры. О них, а также о том, как в целом Аделина строит карьеру в модельном бизнесе, UFA1.RU рассказала ее мама Айгуль Ганьшева.

Попасть в этот бизнес Аделина мечтала с детства, но желание сбылось только в 2022 году. Тогда школьница случайно нашла в интернете объявление о наборе в модельную школу, и мама сразу записала ее на занятия. Уроки проходили в бывшей столице Башкортостана Стерлитамаке. Дорога отнимала больше часа в одну сторону. Из-за плотного графика Аделине пришлось оставить занятия волейболом.

— Она с детства говорила: «Я хочу стать моделью», — вспоминает мама. — Было тяжело и далеко возить ее в город, еще экзамены, но она справилась, училась без троек.

Аделина на Неделе моды Источник: Айгуль Ганьшева

Аделина быстро начала принимать участие в показах и съемках. Несколько раз ее приглашали в Москву на Неделю моды. В копилке титулов и наград есть серебро конкурса «Башкортостан Гузэлэ» и Гран-при московского состязания «Мисс Сияние». По словам Айгуль, ее дочь часто участвует и в онлайн-конкурсах.

В школе Аделине завидовали.



— «Она на куклу похожа», «взросло выглядит», «красивее ее есть», «мы все красивые с макияжем», «уши большие», «губы уже накачала», — перечисляет Айгуль попытки хейтеров обидеть ее дочь. — Хотя у нее свои губы пухлые и она вообще не красится в обычной жизни.

Аделина на конкурсе Источник: Айгуль Ганьшева Во всех образах хороша Источник: Айгуль Ганьшева

Из школы Аделина уже выпустилась и учится на первом курсе в многопрофильном колледже в Стерлитамаке на фотографа, а также планирует пройти курсы кинолога. С завистью и злыми языками уже не сталкивается.

— Ее часто приглашают на показы и съемки в разные города, но мы не можем постоянно пропускать учебу, да и не отпускают. Строго с этим. Учеба тяжелая. Хотелось бы почаще ездить, но не получается пока, — объясняет Айгуль.

Модель занимает призовые места Источник: Айгуль Ганьшева











По словам мамы, Аделину узнают на улицах, поздравляют, просят сделать фото, но модель всем отказывает.

— Аделина у нас очень скромная, — говорит Айгуль. — Много начали писать про нее, но везде — неправду, всё путают, и плохих комментариев много, дочь сильно переживает.

Аделина хочет связать жизнь с модельным бизнесом Источник: Айгуль Ганьшева Ну как побывать в Москве и не сделать фото на Красной площади? Источник: Айгуль Ганьшева

Аделина мечтает связать жизнь с модельным бизнесом и побывать во многих странах. Она равняется на российскую супермодель Ирину Шейк. Аделину поддерживает семья: мама, папа и брат.