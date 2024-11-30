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Развлечения Звезды в шоке Сафари, дайвинг и частный пляж: новосибирская модель Playboy на отдыхе в Мексике — на что она тратит миллионы мужа

Сафари, дайвинг и частный пляж: новосибирская модель Playboy на отдыхе в Мексике — на что она тратит миллионы мужа

Номер в отеле начинается от 100 тысяч рублей в сутки

613
6 комментариев

На отдых красотка отправилась вместе с друзьями

Источник:

Фотомодель Playboy и жена миллиардера Александра Лебедева Елена Перминова опубликовала фото с отдыха в Мексике. Кадрами она поделилась в личных социальных сетях.

Судя по снимкам, сибирячка отправилась в путешествие вместе с друзьями. В планах на отдых оказались: дороге рестораны, частные пляжи, а также прогулки на катере и сафари.

Источник:

За время путешествия красотка успела заняться дайвингом. С аквалангом она опустилась на 20-метровую глубину. Как рассказала модель, это ее личный рекорд.

Отметим, что Перминова остановись в одном из лучших отелей Мексики «Tulum beach». Стандартный номер для проживания начинается здесь от 110 тысяч рублей в сутки.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Недавно модель опубликовала пикантные фото в «голом» наряде, так она собралась на вечеринку с друзьями в Марокко.

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Елена Перминова Модель Мексика
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Комментарии
6
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40 минут
истинная пут-риотка
Директор Завода (Ржака)
17 минут
От чего она отдыхает ? Где устала ?
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