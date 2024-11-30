Сафари, дайвинг и частный пляж: новосибирская модель Playboy на отдыхе в Мексике — на что она тратит миллионы мужа

Фотомодель Playboy и жена миллиардера Александра Лебедева Елена Перминова опубликовала фото с отдыха в Мексике. Кадрами она поделилась в личных социальных сетях.
Судя по снимкам, сибирячка отправилась в путешествие вместе с друзьями. В планах на отдых оказались: дороге рестораны, частные пляжи, а также прогулки на катере и сафари.
За время путешествия красотка успела заняться дайвингом. С аквалангом она опустилась на 20-метровую глубину. Как рассказала модель, это ее личный рекорд.
Отметим, что Перминова остановись в одном из лучших отелей Мексики «Tulum beach». Стандартный номер для проживания начинается здесь от 110 тысяч рублей в сутки.
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Недавно модель опубликовала пикантные фото в «голом» наряде, так она собралась на вечеринку с друзьями в Марокко.