Скорпионам — стресс из-за денег, Козерогам — новые отношения: какой будет зима для всех знаков Зодиака

Марина Шумкина Автор мнения

Источник: Антон Дигаев, Сергей Уланов / NGS.RU

Три зимних месяца 2024–2025 года обещают быть продуктивными для представителей многих знаков Зодиака. Но некоторым стоит соблюдать особую осторожность в финансах, работе и отношениях. Подробный гороскоп на зиму составила новосибирский астролог Марина Шумкина.

Марина Шумкина, астролог, психолог, основатель онлайн-школы Asprofy — астрология для жизни и бизнеса.

Овен. Декабрь и февраль удивят новыми возможностями, когда нужно только проявить инициативу, и изменения к лучшему не заставят долго ждать. А вот в январе нужно набраться терпения, чтобы снизить риск конфликтов и в семье, и на работе.

Телец. Ситуации в декабре и январе помогут вам плавно завершить старый год и открыть новый. Единственный момент в праздничной суете: осторожно с кредитами и рассрочками, чтобы не пришлось переходить в режим экономии в феврале, который может резко охладить пыл в плане расходов и создать из-за этого напряжение в отношениях.

Близнецы. Декабрь 2024 года — это период принятия жизненно важных, кардинальных решений, которые могут разделить жизнь на «до и после». Начало года будет более спокойным и богатым на возможности, которые всегда приходят от вашего окружения и связей.

Рак. В конце года можно выдохнуть и насладиться своими результатами. Особенно, если удастся сбалансировать домашние и рабочие дела. Ведь уже в январе придётся вернуться к решению личных и рабочих вопросов, которые откладывали. В феврале начнется период обновления и перехода на новый уровень!

Лев. Декабрь и январь порадуют тем, как вы завершили год. Даже в напряженных ситуациях будут возможности. Февраль — месяц, когда нужно сделать выбор «или-или», особенно в том, что связано с отношениями в команде, коллективе. Помните про свой уникальный лидерский талант и способность вдохновлять других!

Дева. В декабре важно сконцентрироваться, чтобы в предпраздничной гонке не пропустить проблемы, для решения которых нужны и силы, и финансы, и время. Берегите здоровье. Отдохнуть и расслабиться лучше в январе и феврале, эти месяцы порадуют открывшимися возможностями.

Весы. В декабре даже самые сложные ситуации могут решиться в вашу пользу. А в январе пригодятся все ваши навыки дипломатии, чтобы не поссориться. Крупные расходы постарайтесь перенести на февраль, там будет больше возможностей, и ресурсов.

Скорпион. Декабрь и январь — период обновления, с фокусом внимания на новые планы и цели. Время для возможностей и нового взгляда на жизнь. В феврале высока вероятность стрессовых ситуаций из-за финансов. Берегите свои нервные клетки!

Стрелец. Декабрь и начало года — отличный период для старта проектов, будут и силы, и мотивация! Январь и февраль порадуют шведским столом огромного количества возможностей, от вас потребуется просто говорить «да». В конце февраля чуть повысится конфликтный фон. Будьте бережны к себе и другим!

Козерог. Декабрь — время подведения итогов. Пройдите чек-ап, научитесь регулировать отдых и работу, чтобы уже в январе и феврале активно включиться в бизнес, начать новые проекты и, возможно, отношения.

Водолей. Трудности осени позади, самое время выдохнуть и посмотреть на то, что находится на расстоянии вытянутой руки, а вы просто не замечаете. В январе поберегите здоровье и нервы. Февраль удивит новыми возможностями. Будьте активными и открытыми к новым знакомствам.

Рыбы. В декабре придётся запастись терпением. Будет казаться, что не всё получается «в потоке», важно оценить, где вы свернули не туда, и, не раздувая конфликты, сделать работу над ошибками. Январь и февраль будут намного спокойнее, научитесь просить о помощи и поддержке, а не только помогать другим, и вы увидите, сколько ресурсов вокруг.