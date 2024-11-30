НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-7°

облачно, без осадков

ощущается как -9

0 м/c,

штиль.

 752мм 92%
Подробнее
4 Пробки
USD 107,74
EUR 114,31
Деды Морозы собрали подарки
С трупом на такси
Кто строит новую Россию
ТЦ вплотную к дому
Копим на будущее
Закрывают "Минимакс"
Причины ДТП на мосту
Афиша на декабрь
Новости в Telegram
Развлечения Эзотерика и магия Скорпионам — стресс из-за денег, Козерогам — новые отношения: какой будет зима для всех знаков Зодиака

Скорпионам — стресс из-за денег, Козерогам — новые отношения: какой будет зима для всех знаков Зодиака

Читайте и смотрите советы от новосибирского астролога

194
Написать комментарий
Источник:

Три зимних месяца 2024–2025 года обещают быть продуктивными для представителей многих знаков Зодиака. Но некоторым стоит соблюдать особую осторожность в финансах, работе и отношениях. Подробный гороскоп на зиму составила новосибирский астролог Марина Шумкина.

Марина Шумкина, астролог, психолог, основатель онлайн-школы Asprofy — астрология для жизни и бизнеса.

Овен. Декабрь и февраль удивят новыми возможностями, когда нужно только проявить инициативу, и изменения к лучшему не заставят долго ждать. А вот в январе нужно набраться терпения, чтобы снизить риск конфликтов и в семье, и на работе.

Телец. Ситуации в декабре и январе помогут вам плавно завершить старый год и открыть новый. Единственный момент в праздничной суете: осторожно с кредитами и рассрочками, чтобы не пришлось переходить в режим экономии в феврале, который может резко охладить пыл в плане расходов и создать из-за этого напряжение в отношениях.

Близнецы. Декабрь 2024 года — это период принятия жизненно важных, кардинальных решений, которые могут разделить жизнь на «до и после». Начало года будет более спокойным и богатым на возможности, которые всегда приходят от вашего окружения и связей.

Рак. В конце года можно выдохнуть и насладиться своими результатами. Особенно, если удастся сбалансировать домашние и рабочие дела. Ведь уже в январе придётся вернуться к решению личных и рабочих вопросов, которые откладывали. В феврале начнется период обновления и перехода на новый уровень!

Лев. Декабрь и январь порадуют тем, как вы завершили год. Даже в напряженных ситуациях будут возможности. Февраль — месяц, когда нужно сделать выбор «или-или», особенно в том, что связано с отношениями в команде, коллективе. Помните про свой уникальный лидерский талант и способность вдохновлять других!

Дева. В декабре важно сконцентрироваться, чтобы в предпраздничной гонке не пропустить проблемы, для решения которых нужны и силы, и финансы, и время. Берегите здоровье. Отдохнуть и расслабиться лучше в январе и феврале, эти месяцы порадуют открывшимися возможностями.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

Весы. В декабре даже самые сложные ситуации могут решиться в вашу пользу. А в январе пригодятся все ваши навыки дипломатии, чтобы не поссориться. Крупные расходы постарайтесь перенести на февраль, там будет больше возможностей, и ресурсов.

Скорпион. Декабрь и январь — период обновления, с фокусом внимания на новые планы и цели. Время для возможностей и нового взгляда на жизнь. В феврале высока вероятность стрессовых ситуаций из-за финансов. Берегите свои нервные клетки!

Стрелец. Декабрь и начало года — отличный период для старта проектов, будут и силы, и мотивация! Январь и февраль порадуют шведским столом огромного количества возможностей, от вас потребуется просто говорить «да». В конце февраля чуть повысится конфликтный фон. Будьте бережны к себе и другим!

Козерог. Декабрь — время подведения итогов. Пройдите чек-ап, научитесь регулировать отдых и работу, чтобы уже в январе и феврале активно включиться в бизнес, начать новые проекты и, возможно, отношения.

Водолей. Трудности осени позади, самое время выдохнуть и посмотреть на то, что находится на расстоянии вытянутой руки, а вы просто не замечаете. В январе поберегите здоровье и нервы. Февраль удивит новыми возможностями. Будьте активными и открытыми к новым знакомствам.

Рыбы. В декабре придётся запастись терпением. Будет казаться, что не всё получается «в потоке», важно оценить, где вы свернули не туда, и, не раздувая конфликты, сделать работу над ошибками. Январь и февраль будут намного спокойнее, научитесь просить о помощи и поддержке, а не только помогать другим, и вы увидите, сколько ресурсов вокруг.

Ранее НГС составил лунный денежный календарь на декабрь 2024 года. Читайте, в какие дни стоит избегать крупных трат.

ПО ТЕМЕ
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Астрология Астролог Знаки зодиака Гороскоп Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Форумы
ТОП 5
Мнение
Заказы по 18 кг за пару тысяч в неделю: сколько на самом деле зарабатывают в доставках — рассказ курьера
Анонимное мнение
Мнение
Скорпионам — стресс из-за денег, Козерогам — новые отношения: какой будет зима для всех знаков Зодиака
Анонимное мнение
Мнение
«Пугает скорость вербовки срочников»: журналист — о шквале обращений от родителей солдат из воинской части на Урале
Анонимное мнение
Мнение
В атаке Федорищев! Зачем губернатор Самарской области показал всему российскому футболу «желтую карточку»
Анонимное мнение
Мнение
Декабрьское новолуние в Стрельце — 2024: советы для всех знаков Зодиака
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Николай,28

Руслан,51

Марина,46

Olga,34

Виктория,38

Лариса,48

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление