Группа Serebro вернулась, а Джиган начал выпускать пиво: звездные новости недели

Рэпер открыл новый бизнес, но остался без крыши над головой Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Звезды на этой неделе раскрывают тайны личной жизни. Клава Кока рассказала, почему бросила парня, а Валерия сообщила о пополнении в семье. Без скандалов не обошлось — жену Джигана выгнали из дома с козой, а Асмус заподозрили в романе с женатым.

Валерия узнала, кто родится у ее сына

Певица Валерия раскрыла пол будущего ребенка своего сына. Гендер-пати провели прямо во время съемок «VK ПОД ШУБОЙ 3» (16+).

Как прошло гендер-пати Источник: Starhit.ru

— Почему-то я думала, что опять девочка и, когда увидела синие конфетти, сначала просто не могла в это поверить — теперь у Селинки будет братик, — сообщила певица в своем Тelegram-канале.

Это уже второй внук Валерии. Сын певицы Арсений Шульгин с женой Лианой уже воспитывают трехлетнюю дочь Селин.

Жену Джигана выгнали из дома с детьми

Оксану Самойлову вместе с детьми выгнали из арендного дома. Она считает, что хозяйке мог не понравиться питомец — коза Мими.

— Мы решили вернуться в наш старый дом. Дальше всё как в тумане просто: разрушаю до бетона 70% дома и за две недели всё там переделываю. Вчера я показала детям наш новый старый дом. Можно поздравить нас со старосельем, — сообщила Самойлова.

Самойловой с детьми пришлось переехать Источник: Starhit.ru

Ранее в шоу «Большое переселение» (16+) у Самойловой и Джигана произошло несчастье — умерла коза. Семья тяжело восприняла смерть животного, так как все успели привязаться к нему. Оксана призналась, что даже сейчас, когда съемки проекта давно завершены, ей тяжело вспоминать об этом.

Затем Джиган подарил ей новую козу, и она стала полноценным членом их семьи.

Джиган стал пивоваром

Сам рэпер в это время решил открыть новый бизнес. Джиган теперь занимается производством пива. Напиток он будет выпускать совместно с «Балтикой». Производство открыли 27 ноября.

Кадры с запуска производства Источник: Starhit.ru

Пиво от Джигана будет называться ChillKing (король чилла). Это является отсылкой к его фразе, ставшей популярной в интернете: «На чилле, на расслабоне». Сначала шум вокруг этого мема вдохновил Джигана на создание песни, а потом родилась целая бизнес-идея. Разливать безалкогольный напиток будут на Тульском пивзаводе.

Кока раскрыла причину разрыва с женихом

Певица Клава Кока сообщила о разрыве с бойфрендом Александром Повериным месяц назад. Наконец она поделилась с поклонниками, что сломало их идиллию.

— Я хотела семью, хотела детей, давно мечтаю уже об этих бегающих ангелочках. У меня есть всё, но нет и не было того человека, в котором захочется видеть свое продолжение. Я всё это озвучивала. Мы с Сашей общались целую неделю, обсуждали, кто как видит дальнейшее существование. Но то, что он не хочет семью и детей, сказал мне за три месяца до разрыва. Мы были уже целый год вместе, и он сказал: «Я пока не стану богатым и популярным, не смогу строить семью, — поделилась 28-летняя Кока.

Клава Кока хочет ребенка Источник: Starhit.ru

Певица не требовала денег или дорогих подарков и даже отказывалась от контрактов, чтобы больше времени проводить дома. В свою очередь Александр занимался карьерой и пытался стать актером.

По словам Коки, их отношения начались, потому что он хотел дочку. Пара познакомилась на шоу «Сердце Клавы» (16+). Тогда на место будущего парня претендовали двенадцать человек, но большинству она отказала в ранних сериях. Среди них — учитель, девственник и даже отец двоих детей.

Почему Пугачева уехала из России

Миллиардер Михаил Гуцериев — российский предприниматель, основатель группы «Сафмар», назвал причину отъезда певицы Аллы Пугачевой из России. По его словам, всё дело в ее семейном долге.

— Если муж уехал, она обязана уехать, если они любят друг друга, если это одна семья. Во-вторых, у нее дети, и она не могла не уехать, — приводит слова Гуцериева Forbes.

Он призвал не осуждать артистку, поскольку каждый человек свободен и имеет право выбора.

Пугачева покинула Россию вслед за своим мужем Максимом Галкиным (признан в РФ физлицом — иностранным агентом в 2022 году). Супруги забрали с собой детей Гарри и Лизу. Артистка иногда возвращается в Россию, чтобы решить те или иные вопросы с недвижимостью.

Асмус показала нового бойфренда

Кристина Асмус пришла на презентацию сериала «Первый номер» с новым избранником — кинопродюсером Ильей Бурцем. Ходят слухи, что актриса могла увести его из семьи.

На сайте мировых судебных участков есть информация, что некий Илья Дмитриевич Бурец официально расторг союз всего девять дней назад, однако знакомые уверяют — продюсер давно расстался с женой, сохранив хорошие отношения.

— Все знают, что он давно в разводе, минимум как полтора года. А Кристина в его жизни появилась совсем недавно, — поделились с коллегами из Starhit.ru в окружении пары.

Бурец воспитывает 11-летнюю дочь. У Асмус тоже девочка. Она родилась в браке с комиком Гариком Харламовым. Ей 10 лет.

Лолита отменила все мероприятия за пределами столицы

Лолита отменила все концерты в регионах. Такое решение артистка приняла после нападения в Ярославле.

Она готова брать больше одного выступления в день. Чтобы пригласить певицу, нужно заплатить 4 млн рублей. На месте выступления должны дежурить скорая и полиция. Цветы можно дарить только после песни «Пошлю его на». Передвигаться Лолита предпочитает в тишине со спокойным водителем на Mercedes или Land cruiser.

Лолита переживает сложный период в жизни после «голой вечеринки». Некоторые до сих пор пытаются вставить палки в колеса артистке и даже пытаются сорвать ее концерты. В Ярославле на нее пыталась налететь толпа мужчин. О происшествии рассказали в отдельном материале.

Шер уходит со сцены

Певица Шер решила уйти на пенсию и завершить свою карьеру на сцене. Ее предстоящий альбом станет последним.

— Это, наверное, мой последний альбом. Это отличные песни, и я просто очень взволнована тем, что я это делаю, — передает слова 78-летней артистки The Sun.

Сейчас она продвигает первый том своих мемуаров. Шер готова выпустить пластинку со своими лучшими хитами и недавно заявила, что желает вновь сняться в кино.

Шер призналась, что отдала бы всё, чтобы ей вновь было 60 лет.

— Я самый старый человек, которого я встречаю почти в каждой комнате, если только не нахожусь в доме престарелых, — отметила артистка.

А группа Serebro возвращается

А группа Serebro тем временем, наоборот, возвращается. Продюсер Максим Фадеев возродил проект с новыми участницами. Среди них KEIKO, AYA, DI. Первая активно пишет песни. DI окончила училище имени Гнесиных, и ее несколько раз звали в SEREBRO. AYA несколько лет назад принимала участие в детском «Голосе» на Первом канале, где и познакомилась с Максом Фадеевым.

Артистки уже активно работают над новыми треками. Вчера они представили клип на одну из композиций.