Митя Фомин, Пелагея и необычные шоу: как интересно провести последний месяц года в Новосибирске — афиша НГС на декабрь

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В воскресенье, 1 декабря, в родной город с концертом приезжает Пелагея (6+). Певица выступит в «Локомотив-Арене». Билеты стоят от 2500 рублей.

Олдскульный советский рок предлагают послушать в «Уzдечке» 1 декабря. Там будет выступать группа «Роковой год» (18+). Стоячие билеты обойдутся в 1400 рублей, а с местом за столом — в 1800 рублей.

Хип-хоп группа «Литвиненко» (16+) приедет с концертом в «Синий иней» тоже 1 декабря. Цены на билеты на концерт начинаются от 899 рублей.

12-летняя блогер и певица Милана Филимонова (6+) приедет с концертом 3 декабря. Песни девочки можно будет услышать в ДКЖ по цене от 1200 рублей за билет.

Пелагея выступит в «Локомотив-Арене» Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Блогер и музыкант DK (16+) выступит в Новосибирске сразу с двумя концертами: 3 и 4 декабря. Цены на билеты начинаются от 1900 рублей. Пройдет выступление в «Подземке».

Еще один знаменитый уроженец Новосибирска Митя Фомин (6+) выступит 5 декабря в ККК им. Маяковского. Билеты на юбилейное шоу «Артист» в честь 50-летия певца стоят от 1200 рублей.

Booker x Sted.d (18+) выйдут на сцену «Подземки» 6 декабря. Билеты на хип-хоп концерт стоят от 2800 рублей. Диджей Nanika (18+), учредитель ночного клуба Tommy House Bar в Красноярске, выступит со своим сетом в «Инсте» 6 декабря. Вход будет стоить 1000 рублей.

Свой альбом в клубе «Ночь» 6 декабря презентует сибирская артистка Алина Мосина (12+) Билеты на фолк-шоу кельтской музыки и танца стоят от 700 рублей.

Со своими лучшими треками в «Локомотив-Арене» выступит ЛСП (16+). Новый тур называется «Бриллианты». Билеты на концерт 7 декабря обойдутся от 2500 рублей.

Нексюша (16+) выступит в баре «Дом Rm» 7 декабря. Молодая артистка на концерте, билеты на который стоят от 1500 рублей, исполнит свои хиты «На твиче», «Фемки» и «Когда ты умрёшь».

Рэпер роддом из Барнаула TRUEтень (18+) приедет со своим новым альбомом «Всяк человек есть» 7 декабря. Цены на билеты в «Подземку» начинаются от 2000 рублей.

Хиты «По-другому», «Весна», «Поневоле» и другие треки Косты Лакосты (12+) можно будет услышать в «Подземке» 8 декабря. Билеты обойдутся по цене от 2200 рублей.

Коста Лакоста приезжал в Новосибирск на День города Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Большой зимний концерт одной из самых известных кавер-групп Сибири «Айвазовский Оркестра» (12+) состоится в клубе «Ночь». Билет можно купить за 1200 рублей, а пройдет выступление 8 декабря.

Мэйби Бейби (16+), которую организаторы называют «рэп-принцессой русской музыкальной сцены», исполнит свои хиты в «Подземке» 9 декабря. Билеты стоят от 2000 рублей.

Концерт Раисы Отрадной (6+) с громким названием «Мужиков надо любить» пройдет в ДКЖ. Послушать постоянную участницу программы Андрея Малахова «Привет, Андрей» можно 9 декабря, потратив на билет от 1400 рублей.

Лидер группы «Сталкер» Андрей Державин (12+) выступит в ДКЖ. Стоимость билетов начинается от 3300 рублей. На концерте, который пройдет 10 декабря, прозвучат многим знакомые песни со словами «Брат ты мне или не брат…», «Катя-Катерина, маков цвет…» и «Не плачь, Алиса, ты стала взрослой…».

Автор лирического рэпа mzlff (12+) с рассуждением о взрослости приедет в «Подземку» с концертом 10 декабря. Купить билет можно за 1900 рублей.

Там же, в «Подземке», 13 декабря свой новый альбом «По дороге в психбольницу (Часть 2)» представит группа «Грязь» (16+). Билет вы можете купить за 1500 рублей.

С концертом «Рядом с тобой» в Новосибирске выступит Ярослав Сумишевский (16+). Участник шоу Первого канала «Три аккорда» выступит 14 декабря в Доме ученых СО РАН и 16 декабря в ДКЖ. Цены на билеты начинаются с 3800 рублей.

Культовая сибирская рэп группа NTL (18+) выйдет на сцену бара «Сплетни» 14 декабря. Билеты на концерт «Лучше поздно, чем…» стоят от 1400 рублей.

В «Локомотив-Арене» пройдет концерт музыканта NЮ (16+), билет на который стоит от 3400 рублей. Юрий Николаенко 15 декабря исполнит свои хиты «Веснушки», «Никто», «Некуда бежать» и другие.

Новосибирский гармонист Дмитрий Иващенко (6+) 16 декабря выступит в «Евразии» с концертом «Душа нараспашку». Купить билет можно от 1000 рублей.

В тот же день, 16 декабря, на сцену ККК им. Маяковского выйдет трёхкратная обладательница премии «Шансон года» за песню «Докурю и Брошу» Тамара Кутидзе (6+). Билеты на концерт стоят от 1000 рублей.