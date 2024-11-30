Митя Фомин, Пелагея и необычные шоу: как интересно провести последний месяц года в Новосибирске — афиша НГС на декабрь

Декабрь — месяц предновогодней суеты: время, чтобы покупать подарки, наряжать елку и готовиться к одному из главных праздников года. Но даже в этот месяц можно найти возможность сходить на концерт, в театр или даже выставку, хотя мероприятий в декабре совсем немного. Самые интересные НГС собрал в большой афише на последний месяц года.
Концерты
В воскресенье, 1 декабря, в родной город с концертом приезжает Пелагея (6+). Певица выступит в «Локомотив-Арене». Билеты стоят от 2500 рублей.
Олдскульный советский рок предлагают послушать в «Уzдечке» 1 декабря. Там будет выступать группа «Роковой год» (18+). Стоячие билеты обойдутся в 1400 рублей, а с местом за столом — в 1800 рублей.
Хип-хоп группа «Литвиненко» (16+) приедет с концертом в «Синий иней» тоже 1 декабря. Цены на билеты на концерт начинаются от 899 рублей.
12-летняя блогер и певица Милана Филимонова (6+) приедет с концертом 3 декабря. Песни девочки можно будет услышать в ДКЖ по цене от 1200 рублей за билет.
Блогер и музыкант DK (16+) выступит в Новосибирске сразу с двумя концертами: 3 и 4 декабря. Цены на билеты начинаются от 1900 рублей. Пройдет выступление в «Подземке».
Еще один знаменитый уроженец Новосибирска Митя Фомин (6+) выступит 5 декабря в ККК им. Маяковского. Билеты на юбилейное шоу «Артист» в честь 50-летия певца стоят от 1200 рублей.
Booker x Sted.d (18+) выйдут на сцену «Подземки» 6 декабря. Билеты на хип-хоп концерт стоят от 2800 рублей. Диджей Nanika (18+), учредитель ночного клуба Tommy House Bar в Красноярске, выступит со своим сетом в «Инсте» 6 декабря. Вход будет стоить 1000 рублей.
Свой альбом в клубе «Ночь» 6 декабря презентует сибирская артистка Алина Мосина (12+) Билеты на фолк-шоу кельтской музыки и танца стоят от 700 рублей.
Со своими лучшими треками в «Локомотив-Арене» выступит ЛСП (16+). Новый тур называется «Бриллианты». Билеты на концерт 7 декабря обойдутся от 2500 рублей.
Нексюша (16+) выступит в баре «Дом Rm» 7 декабря. Молодая артистка на концерте, билеты на который стоят от 1500 рублей, исполнит свои хиты «На твиче», «Фемки» и «Когда ты умрёшь».
Рэпер роддом из Барнаула TRUEтень (18+) приедет со своим новым альбомом «Всяк человек есть» 7 декабря. Цены на билеты в «Подземку» начинаются от 2000 рублей.
Хиты «По-другому», «Весна», «Поневоле» и другие треки Косты Лакосты (12+) можно будет услышать в «Подземке» 8 декабря. Билеты обойдутся по цене от 2200 рублей.
Большой зимний концерт одной из самых известных кавер-групп Сибири «Айвазовский Оркестра» (12+) состоится в клубе «Ночь». Билет можно купить за 1200 рублей, а пройдет выступление 8 декабря.
Мэйби Бейби (16+), которую организаторы называют «рэп-принцессой русской музыкальной сцены», исполнит свои хиты в «Подземке» 9 декабря. Билеты стоят от 2000 рублей.
Концерт Раисы Отрадной (6+) с громким названием «Мужиков надо любить» пройдет в ДКЖ. Послушать постоянную участницу программы Андрея Малахова «Привет, Андрей» можно 9 декабря, потратив на билет от 1400 рублей.
Лидер группы «Сталкер» Андрей Державин (12+) выступит в ДКЖ. Стоимость билетов начинается от 3300 рублей. На концерте, который пройдет 10 декабря, прозвучат многим знакомые песни со словами «Брат ты мне или не брат…», «Катя-Катерина, маков цвет…» и «Не плачь, Алиса, ты стала взрослой…».
Автор лирического рэпа mzlff (12+) с рассуждением о взрослости приедет в «Подземку» с концертом 10 декабря. Купить билет можно за 1900 рублей.
Там же, в «Подземке», 13 декабря свой новый альбом «По дороге в психбольницу (Часть 2)» представит группа «Грязь» (16+). Билет вы можете купить за 1500 рублей.
С концертом «Рядом с тобой» в Новосибирске выступит Ярослав Сумишевский (16+). Участник шоу Первого канала «Три аккорда» выступит 14 декабря в Доме ученых СО РАН и 16 декабря в ДКЖ. Цены на билеты начинаются с 3800 рублей.
Культовая сибирская рэп группа NTL (18+) выйдет на сцену бара «Сплетни» 14 декабря. Билеты на концерт «Лучше поздно, чем…» стоят от 1400 рублей.
В «Локомотив-Арене» пройдет концерт музыканта NЮ (16+), билет на который стоит от 3400 рублей. Юрий Николаенко 15 декабря исполнит свои хиты «Веснушки», «Никто», «Некуда бежать» и другие.
Новосибирский гармонист Дмитрий Иващенко (6+) 16 декабря выступит в «Евразии» с концертом «Душа нараспашку». Купить билет можно от 1000 рублей.
В тот же день, 16 декабря, на сцену ККК им. Маяковского выйдет трёхкратная обладательница премии «Шансон года» за песню «Докурю и Брошу» Тамара Кутидзе (6+). Билеты на концерт стоят от 1000 рублей.
За 700 рублей можно попасть на концерт рок-группы «Отморозки» (18+). Сибирский мотопанк исполнят в «Уzдечке» 20 декабря.
Театр
В преддверии большой премьеры театр «Красный факел» организовал встречу в рамках проекта «По классике» (12+). В этот раз выступит преподаватель НГУ Ирина Высоцкая с темой «„Пигмалион“ как „фонетическая драма“, или Проявление и растворение личности в речи». Бесплатно прийти можно 2 декабря, но надо заранее зарегистрироваться.
Премьера самого спектакля «Пигмалион» (18+) пройдет 13 декабря в «Красном факеле». Постановка основана на одноименной пьесе Бернарда Шоу, но новосибирские режиссёр Кирилл Вытоптов и художник Нана Абдрашитова обещают показать свое видение. Билет можно купить от 800 рублей.
В «Красной мельнице» пройдет премьера пластического спектакля-иллюзии «Onegin» (18+). Режиссер спектакля Ян Сучков поставил масштабный эксперимент с элементами постмодерна, хореографии и музыкой. Посмотреть его можно 4 декабря, купив билеты за 2000–3000 рублей.
Актрисы «Старого дома» приглашают новосибирцев на «Не просто подкаст» (18+) послушать размышления на тему возможной дружбы с известными писателями. Билеты на 4 декабря стоят от 700 рублей.
Комедию Николая Эрдмана «Самоубийца» (16+) решили поставить на сцене «Глобуса». Спектакль о маленьком человеке поставил режиссер Лев Северухин. Билеты на премьеру 12 декабря стоят от 600 рублей.
Знаменитый мюзикл Риккардо Коччанте «Нотр-Дам де Пари» (6+) по произведению Виктора Гюго покажут в ДКЖ 12 декабря. Билеты на историю цыганки Эсмеральды стоят от 1800 рублей.
Шоу
Танцевальное шоу Bizarre (16+) можно будет посмотреть в «Красной мельнице». Билеты на выступление 1 декабря стоят от 2000 рублей. Чего ждать от необычного шоу, можно понять по материалу НГС.
Фестиваль воздушной гимнастики и пилонного искусства под интригующим названием Catwalk (0+) пройдет 7 декабря. Купить билет можно за 600 рублей. Пройдет шоу в КДЦ им. Станиславского
Литературные чтения и юмор
Автор из Новосибирска Екатерина Хлебникова (16+) представит поэтическую программу «Ищу человека». Концерт в сопровождении двух роялей пройдет в «Арт-Лиге». Цены на билеты на 4 декабря начинаются от 2200 рублей.
«Ундервуд» и Константин Хабенский (16+) объединились, чтобы выступить с литературными чтениями. Программа, билеты на которую стоят от 1500 рублей, называется «Полночный троллейбус» и посвящена Булату Окуджаве. Пройдет концерт в ККК имени Маяковского 6 декабря.
Со своим юмористическим шоу в «Евразии» выступит Елена Воробей (12+). Послушать концерт Заслуженной артистки России можно 18 октября, купив билет от 1800 рублей.
Выставки
Большая персональная выставка омского живописца Геймрана Баймуханова «Моменты» (0+) откроется в Художественном музее Новосибирска. Увидеть итоги работы художника за последние 10 лет можно за 500 рублей.
В этот же день, 6 декабря, в Художественном музее запланировано открытие выставки «Поэзия в красках» (6+). На ней можно будет посмотреть около 50 живописных работ Галины Докучаевой, члена Союза художников непрофессионалов. Стоимость входного билета — 500 рублей.
Больше тысячи работ выставят в музее на XX Международном сибирском фестивале керамики (0+). Экспозиция откроется 13 декабря, посетить её можно за 500 рублей.
Классическая музыка и симфонические оркестры
В Новосибирске с 3 по 17 декабря в филармонии пройдет Белый фестиваль (12+), история которого началась еще 10 лет назад. В город приедут музыканты из России, Японии, Китая и Монголии.
Симфонический оркестр и хор Cagmo представит в ДКЖ новую музыкальную программу — «Песни советских кинофильмов» (6+). Концерт пройдет 6 декабря, а цена на билеты начинается от 2100 рублей. Будут легендарные песни из «Ирония судьбы или С лёгким паром!», «Гостья из будущего», «Иван Васильевич меняет профессию» и многих других фильмов.
Симфоническую сюиту из саундтреков к «Гарри Поттеру» (6+) исполнит в Новосибирске оркестр «Модерн», который состоит из 37 музыкантов-виртуозов. Первый концерт запланирован 11 декабря в Доме ученых СО РАН, а во второй раз новосибирцы смогут услышать оркестр 10 января в ДКЖ.