НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-7°

облачно, без осадков

ощущается как -9

0 м/c,

штиль.

 752мм 92%
Подробнее
4 Пробки
USD 107,74
EUR 114,31
Деды Морозы собрали подарки
С трупом на такси
Кто строит новую Россию
ТЦ вплотную к дому
Копим на будущее
Закрывают "Минимакс"
Причины ДТП на мосту
Афиша на декабрь
Новости в Telegram
Развлечения обзор Митя Фомин, Пелагея и необычные шоу: как интересно провести последний месяц года в Новосибирске — афиша НГС на декабрь

Митя Фомин, Пелагея и необычные шоу: как интересно провести последний месяц года в Новосибирске — афиша НГС на декабрь

В Новосибирске пройдет сразу несколько театральных премьер и концертов культовых музыкантов

498
11 комментариев

В город с концертом приедет Митя Фомин

Источник:

Декабрь — месяц предновогодней суеты: время, чтобы покупать подарки, наряжать елку и готовиться к одному из главных праздников года. Но даже в этот месяц можно найти возможность сходить на концерт, в театр или даже выставку, хотя мероприятий в декабре совсем немного. Самые интересные НГС собрал в большой афише на последний месяц года.

  1. Концерты
  2. Театр
  3. Шоу
  4. Литературные чтения и юмор
  5. Выставки
  6. Классическая музыка и симфонические оркестры
1

Концерты

В воскресенье, 1 декабря, в родной город с концертом приезжает Пелагея (6+). Певица выступит в «Локомотив-Арене». Билеты стоят от 2500 рублей.

Олдскульный советский рок предлагают послушать в «Уzдечке» 1 декабря. Там будет выступать группа «Роковой год» (18+). Стоячие билеты обойдутся в 1400 рублей, а с местом за столом — в 1800 рублей.

Хип-хоп группа «Литвиненко» (16+) приедет с концертом в «Синий иней» тоже 1 декабря. Цены на билеты на концерт начинаются от 899 рублей.

12-летняя блогер и певица Милана Филимонова (6+) приедет с концертом 3 декабря. Песни девочки можно будет услышать в ДКЖ по цене от 1200 рублей за билет.

Пелагея выступит в «Локомотив-Арене»

Источник:

Блогер и музыкант DK (16+) выступит в Новосибирске сразу с двумя концертами: 3 и 4 декабря. Цены на билеты начинаются от 1900 рублей. Пройдет выступление в «Подземке».

Еще один знаменитый уроженец Новосибирска Митя Фомин (6+) выступит 5 декабря в ККК им. Маяковского. Билеты на юбилейное шоу «Артист» в честь 50-летия певца стоят от 1200 рублей.

Booker x Sted.d (18+) выйдут на сцену «Подземки» 6 декабря. Билеты на хип-хоп концерт стоят от 2800 рублей. Диджей Nanika (18+), учредитель ночного клуба Tommy House Bar в Красноярске, выступит со своим сетом в «Инсте» 6 декабря. Вход будет стоить 1000 рублей.

Свой альбом в клубе «Ночь» 6 декабря презентует сибирская артистка Алина Мосина (12+) Билеты на фолк-шоу кельтской музыки и танца стоят от 700 рублей.

Со своими лучшими треками в «Локомотив-Арене» выступит ЛСП (16+). Новый тур называется «Бриллианты». Билеты на концерт 7 декабря обойдутся от 2500 рублей.

Нексюша (16+) выступит в баре «Дом Rm» 7 декабря. Молодая артистка на концерте, билеты на который стоят от 1500 рублей, исполнит свои хиты «На твиче», «Фемки» и «Когда ты умрёшь».

Рэпер роддом из Барнаула TRUEтень (18+) приедет со своим новым альбомом «Всяк человек есть» 7 декабря. Цены на билеты в «Подземку» начинаются от 2000 рублей.

Хиты «По-другому», «Весна», «Поневоле» и другие треки Косты Лакосты (12+) можно будет услышать в «Подземке» 8 декабря. Билеты обойдутся по цене от 2200 рублей.

Коста Лакоста приезжал в Новосибирск на День города

Источник:

Большой зимний концерт одной из самых известных кавер-групп Сибири «Айвазовский Оркестра» (12+) состоится в клубе «Ночь». Билет можно купить за 1200 рублей, а пройдет выступление 8 декабря.

Мэйби Бейби (16+), которую организаторы называют «рэп-принцессой русской музыкальной сцены», исполнит свои хиты в «Подземке» 9 декабря. Билеты стоят от 2000 рублей.

Концерт Раисы Отрадной (6+) с громким названием «Мужиков надо любить» пройдет в ДКЖ. Послушать постоянную участницу программы Андрея Малахова «Привет, Андрей» можно 9 декабря, потратив на билет от 1400 рублей.

Лидер группы «Сталкер» Андрей Державин (12+) выступит в ДКЖ. Стоимость билетов начинается от 3300 рублей. На концерте, который пройдет 10 декабря, прозвучат многим знакомые песни со словами «Брат ты мне или не брат…», «Катя-Катерина, маков цвет…» и «Не плачь, Алиса, ты стала взрослой…».

Автор лирического рэпа mzlff (12+) с рассуждением о взрослости приедет в «Подземку» с концертом 10 декабря. Купить билет можно за 1900 рублей.

Там же, в «Подземке», 13 декабря свой новый альбом «По дороге в психбольницу (Часть 2)» представит группа «Грязь» (16+). Билет вы можете купить за 1500 рублей.

С концертом «Рядом с тобой» в Новосибирске выступит Ярослав Сумишевский (16+). Участник шоу Первого канала «Три аккорда» выступит 14 декабря в Доме ученых СО РАН и 16 декабря в ДКЖ. Цены на билеты начинаются с 3800 рублей.

Культовая сибирская рэп группа NTL (18+) выйдет на сцену бара «Сплетни» 14 декабря. Билеты на концерт «Лучше поздно, чем…» стоят от 1400 рублей.

В «Локомотив-Арене» пройдет концерт музыканта (16+), билет на который стоит от 3400 рублей. Юрий Николаенко 15 декабря исполнит свои хиты «Веснушки», «Никто», «Некуда бежать» и другие.

Новосибирский гармонист Дмитрий Иващенко (6+) 16 декабря выступит в «Евразии» с концертом «Душа нараспашку». Купить билет можно от 1000 рублей.

В тот же день, 16 декабря, на сцену ККК им. Маяковского выйдет трёхкратная обладательница премии «Шансон года» за песню «Докурю и Брошу» Тамара Кутидзе (6+). Билеты на концерт стоят от 1000 рублей.

За 700 рублей можно попасть на концерт рок-группы «Отморозки» (18+). Сибирский мотопанк исполнят в «Уzдечке» 20 декабря.

2

Театр

В преддверии большой премьеры театр «Красный факел» организовал встречу в рамках проекта «По классике» (12+). В этот раз выступит преподаватель НГУ Ирина Высоцкая с темой «„Пигмалион“ как „фонетическая драма“, или Проявление и растворение личности в речи». Бесплатно прийти можно 2 декабря, но надо заранее зарегистрироваться.

Премьера самого спектакля «Пигмалион» (18+) пройдет 13 декабря в «Красном факеле». Постановка основана на одноименной пьесе Бернарда Шоу, но новосибирские режиссёр Кирилл Вытоптов и художник Нана Абдрашитова обещают показать свое видение. Билет можно купить от 800 рублей.

В «Красном факеле» покажут новый спектакль по произведению Бернарда Шоу

Источник:

В «Красной мельнице» пройдет премьера пластического спектакля-иллюзии «Onegin» (18+). Режиссер спектакля Ян Сучков поставил масштабный эксперимент с элементами постмодерна, хореографии и музыкой. Посмотреть его можно 4 декабря, купив билеты за 2000–3000 рублей.

Актрисы «Старого дома» приглашают новосибирцев на «Не просто подкаст» (18+) послушать размышления на тему возможной дружбы с известными писателями. Билеты на 4 декабря стоят от 700 рублей.

Комедию Николая Эрдмана «Самоубийца» (16+) решили поставить на сцене «Глобуса». Спектакль о маленьком человеке поставил режиссер Лев Северухин. Билеты на премьеру 12 декабря стоят от 600 рублей.

Знаменитый мюзикл Риккардо Коччанте «Нотр-Дам де Пари» (6+) по произведению Виктора Гюго покажут в ДКЖ 12 декабря. Билеты на историю цыганки Эсмеральды стоят от 1800 рублей.

3

Шоу

В шоу Bizarre сочетаются хореографические и вокальные номера

Источник:

Танцевальное шоу Bizarre (16+) можно будет посмотреть в «Красной мельнице». Билеты на выступление 1 декабря стоят от 2000 рублей. Чего ждать от необычного шоу, можно понять по материалу НГС.

Фестиваль воздушной гимнастики и пилонного искусства под интригующим названием Catwalk (0+) пройдет 7 декабря. Купить билет можно за 600 рублей. Пройдет шоу в КДЦ им. Станиславского

4

Литературные чтения и юмор

Автор из Новосибирска Екатерина Хлебникова (16+) представит поэтическую программу «Ищу человека». Концерт в сопровождении двух роялей пройдет в «Арт-Лиге». Цены на билеты на 4 декабря начинаются от 2200 рублей.

Константин Хабенский приедет вместе с группой «Ундервуд»

Источник:

«Ундервуд» и Константин Хабенский (16+) объединились, чтобы выступить с литературными чтениями. Программа, билеты на которую стоят от 1500 рублей, называется «Полночный троллейбус» и посвящена Булату Окуджаве. Пройдет концерт в ККК имени Маяковского 6 декабря.

Со своим юмористическим шоу в «Евразии» выступит Елена Воробей (12+). Послушать концерт Заслуженной артистки России можно 18 октября, купив билет от 1800 рублей.

5

Выставки

Большая персональная выставка омского живописца Геймрана Баймуханова «Моменты» (0+) откроется в Художественном музее Новосибирска. Увидеть итоги работы художника за последние 10 лет можно за 500 рублей.

В этот же день, 6 декабря, в Художественном музее запланировано открытие выставки «Поэзия в красках» (6+). На ней можно будет посмотреть около 50 живописных работ Галины Докучаевой, члена Союза художников непрофессионалов. Стоимость входного билета — 500 рублей.

Больше тысячи работ выставят в музее на XX Международном сибирском фестивале керамики (0+). Экспозиция откроется 13 декабря, посетить её можно за 500 рублей.

6

Классическая музыка и симфонические оркестры

В Новосибирске с 3 по 17 декабря в филармонии пройдет Белый фестиваль (12+), история которого началась еще 10 лет назад. В город приедут музыканты из России, Японии, Китая и Монголии.

Симфонический оркестр и хор Cagmo представит в ДКЖ новую музыкальную программу — «Песни советских кинофильмов» (6+). Концерт пройдет 6 декабря, а цена на билеты начинается от 2100 рублей. Будут легендарные песни из «Ирония судьбы или С лёгким паром!», «Гостья из будущего», «Иван Васильевич меняет профессию» и многих других фильмов.

Симфоническую сюиту из саундтреков к «Гарри Поттеру» (6+) исполнит в Новосибирске оркестр «Модерн», который состоит из 37 музыкантов-виртуозов. Первый концерт запланирован 11 декабря в Доме ученых СО РАН, а во второй раз новосибирцы смогут услышать оркестр 10 января в ДКЖ.

Главные новости Новосибирска и страны — в Телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Афиша Концерты Театр
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
American Beauty
41 минута
У Миктора сегодня днюха
Гость
59 минут
50 лет человеку, а всё Митя.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Заказы по 18 кг за пару тысяч в неделю: сколько на самом деле зарабатывают в доставках — рассказ курьера
Анонимное мнение
Мнение
Скорпионам — стресс из-за денег, Козерогам — новые отношения: какой будет зима для всех знаков Зодиака
Анонимное мнение
Мнение
«„Сферум“» загнал нас в жесткие рамки»: воспитательница садика пожаловалась на новые правила — что ее не устроило
Анонимное мнение
Мнение
«Есть колбаса — уже хорошо»: обозреватель НГС — о том, почему мы зря скучаем по советскому качеству
Анонимное мнение
Мнение
Декабрьское новолуние в Стрельце — 2024: советы для всех знаков Зодиака
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Николай,28

Руслан,51

Марина,46

Olga,34

Виктория,38

Лариса,48

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление