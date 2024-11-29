Сереж, ты чего? Лазарев ушел из шоу «Ну-ка, все вместе!»

Сергей Лазарев был бессменным лидером сотни Источник: Сергей Лазарев / T.me











В эту пятницу, 29 ноября, на канале «Россия 1» состоялся финал шестого сезона народного шоу «Ну-ка, все вместе!» (16+), до которого из 72 участников добрались только 11 исполнителей. Но, пожалуй, главным событием эфира стало даже не объявление победителя.

— Друзья! Сегодня финал 6 сезона шоу «Ну-ка, все вместе». Я уже предвкушаю большое количество обсуждения сегодняшнего эфира, будет много всего, — анонсировал эфир у себя в телеграм-канале бессменный лидер золотой сотни Сергей Лазарев. — Уверен, что многие обрадуются за победителя, но будут и недовольные результатами, так как за эти несколько месяцев у каждого появились свои любимчики, за которых они болеют и желают им победы!

Но покинули шоу не только любимчики аудитории с высокими баллами. Сергей Лазарев объявил, что он тоже расстается с проектом. И не только в этом сезоне.

— К сожалению, каждый эфир очень сложно дается мне эмоционально. Поэтому я всё-таки принял решение покинуть шоу, — объяснил ведущий. — Ребят, простите ради бога. Это мой последний сезон. Мы многое прошли вместе. Вы все для меня дорогие люди. Поэтому, конечно, я буду на концерте в Кремле. Но сезон заключительный для меня.

Сергей Лазарев объявляет, что он покидает шоу «Ну-ка, все вместе!» Источник: Starhit.ru / T.me

Лазарев действительно целиком отдавался шоу и болел за его участников всем сердцем. Лидер сотни часто эмоционально высказывался в адрес коллег, а однажды, не в силах терпеть скупость и черствость некоторых членов жюри, проявил чудеса скалолазания, чтобы заступиться за конкурсантку Арпи Абкарян, которая, по его мнению, выступила превосходно. Когда Лазарев увидел, что она не набирает максимальное количество баллов, то спрыгнул на несколько пролетов вниз и нажал на кнопку одного из членов жюри Льва Рудина.

Этот поступок Лазарева был едва ли не самым обсуждаемым за всю историю шоу Источник: Starhit.ru / T.me

После этой выходки Лазарев поспешил извиниться и оправдаться, объяснив ее накопившей усталость. В ту же минуту за него вступился ведущий Николай Басков, который наехал на Рудина.

— Хамство и наглость вообще! Беспардонное отношение ко всем. Да вы всегда так себя вели! Мы вас пять сезонов терпели, но ваше вот это, знаете: «Кто я такой! Фониатр, в горло заглядываю». Я не буду шоу продолжать, пока он будет, — вспылил натуральный блондин, на всю страну такой один.

Эмоциональный монолог Баскова достоин как минимум «Оскара» Источник: Starhit.ru / T.me

Самому Лазареву то и дело приходилось извиняться и оправдываться за свою вспыльчивость. Это он аргументировал тем, что не в силах спокойность наблюдать за тем, как рушатся судьбы и мечты талантливых исполнителей.

— Феерический финал! — отметил у себя в телеграм-канале Николай Басков.