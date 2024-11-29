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Развлечения Звезды в шоке «Я за тебя умру»: Бородина вместе с Сердюковым зажгла на концерте Киркорова — видео

«Я за тебя умру»: Бородина вместе с Сердюковым зажгла на концерте Киркорова — видео

Киркоров преподнес телеведущей подарок

857
22 комментария

Телеведущая надела черное кружевное платье

Источник:

Ксения Бородина опубликовала видео, как она вместе с возлюбленным Николаем Сердюковым зажигает на концерте Филиппа Кирокорова. Кадры телеведущая опубликовала в личном телеграм-канале.

Во время концерта Бородина и Сердюков подпевали песням исполнителя, а позже телеведущая даже закружилась в танце под знаменитые хиты. Как написала звезда под видео, ей понравился концерт.

Источник:

Также во время вечера Филипп Киркоров преподнес подарок Ксении Бородиной. Музыкант подарил телеведущей проигрыватель и пластинку со своим новым треком «Черная пантера».

Ранее Ксения Бородина и Николай Сердюков посетили модное мероприятие в Москве, на котором присутствовал бывший муж телеведущей Курбан Омаров с беременной супругой Валерией.

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Ксения Бородина Николай Сердюков Филипп Киркоров Концерт
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Комментарии
23
Почётный гражданин Левосибирска
21 минута
Куда пропал Басков? Он, вроде, не входил не в те двери.
Почётный гражданин Левосибирска
22 минуты
Деньги на проигрыватель опальный Киркоров заработал снимаясь в рекламе?
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