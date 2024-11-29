«Я за тебя умру»: Бородина вместе с Сердюковым зажгла на концерте Киркорова — видео

Ксения Бородина опубликовала видео, как она вместе с возлюбленным Николаем Сердюковым зажигает на концерте Филиппа Кирокорова. Кадры телеведущая опубликовала в личном телеграм-канале.
Во время концерта Бородина и Сердюков подпевали песням исполнителя, а позже телеведущая даже закружилась в танце под знаменитые хиты. Как написала звезда под видео, ей понравился концерт.
Также во время вечера Филипп Киркоров преподнес подарок Ксении Бородиной. Музыкант подарил телеведущей проигрыватель и пластинку со своим новым треком «Черная пантера».
Ранее Ксения Бородина и Николай Сердюков посетили модное мероприятие в Москве, на котором присутствовал бывший муж телеведущей Курбан Омаров с беременной супругой Валерией.