Бородина неожиданно пересеклась с бывшим мужем на престижной премии — с ней был ее новый парень

Пары появились на красной дорожке друг за другом Источник: borodylia / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ), starhit.ru











Ксения Бородина и Николай Сердюков посетили модное мероприятие в Москве, на котором присутствовал бывший муж телеведущей Курбан Омаров с беременной супругой Валерией. На премии «Блогема», которая состоялась 27 ноября, присутствовали звезды разной величины, но все взгляды были прикованы к этим парам.

Как сообщают наши коллеги из «СтарХит», сперва на красной ковровой дорожке появились Омаров и его супруга Валерия. Для выхода в свет Валерия выбрала нежно-розовое платье в пол, усыпанное кристаллами. Омаров же надел черный классический костюм и черную рубашку.

Источник: borodylia / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ), starhit.ru

Вслед за парой на дорожке появились Бородина и Сердюков. Телеведущая надела строгий классический костюм в полоску, а ее возлюбленный пришел в черных брюках и черной футболке поло.

Ксения Бородина была замужем за Курбаном Омаровым шесть лет. Она долго пыталась сохранить брак, а после расставания призналась — бизнесмен изменял ей, это подтвердили частные сыщики. После развода он сошелся с девушкой по имени Валерия, сейчас они в ожидании ребенка.

Ксения Бородина и Николай Сердюков познакомились на Алтае во время съемок шоу «Последний герой» (16+). Недавно звезда опубликовала кадры в Абу-Даби.