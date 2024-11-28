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Развлечения Звезды в шоке Бородина неожиданно пересеклась с бывшим мужем на престижной премии — с ней был ее новый парень

Бородина неожиданно пересеклась с бывшим мужем на престижной премии — с ней был ее новый парень

Звезды посетили одно модное мероприятие

7 067
34 комментария

Пары появились на красной дорожке друг за другом

Источник:

Ксения Бородина и Николай Сердюков посетили модное мероприятие в Москве, на котором присутствовал бывший муж телеведущей Курбан Омаров с беременной супругой Валерией. На премии «Блогема», которая состоялась 27 ноября, присутствовали звезды разной величины, но все взгляды были прикованы к этим парам.

Как сообщают наши коллеги из «СтарХит», сперва на красной ковровой дорожке появились Омаров и его супруга Валерия. Для выхода в свет Валерия выбрала нежно-розовое платье в пол, усыпанное кристаллами. Омаров же надел черный классический костюм и черную рубашку.

Источник:

Вслед за парой на дорожке появились Бородина и Сердюков. Телеведущая надела строгий классический костюм в полоску, а ее возлюбленный пришел в черных брюках и черной футболке поло.

Ксения Бородина была замужем за Курбаном Омаровым шесть лет. Она долго пыталась сохранить брак, а после расставания призналась — бизнесмен изменял ей, это подтвердили частные сыщики. После развода он сошелся с девушкой по имени Валерия, сейчас они в ожидании ребенка.

Ксения Бородина и Николай Сердюков познакомились на Алтае во время съемок шоу «Последний герой» (16+). Недавно звезда опубликовала кадры в Абу-Даби.

*Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

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Ксения Бородина Николай Сердюков Звезды Красная дорожка
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Комментарии
34
трям-брям
1 час
Мужики одинаковые. Или мне кажется?
солдат
1 час
О парах ... найдите 10 отличий ... если поменять местами ... никто и не заметит ...
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