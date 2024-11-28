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Развлечения Звезды в шоке обзор «Ловите меня? Ну ловите!»: Диана Арбенина провалилась в фан-зону во время концерта

«Ловите меня? Ну ловите!»: Диана Арбенина провалилась в фан-зону во время концерта

Певица решила пройтись по сетке вдоль балкона и упала

1 419
20 комментариев

Диана Арбенина выступала в питерском клубе А2

Источник:

Диана Арбенина сорвалась со сцены во время выступления в Санкт-Петербурге. Певица решила пройтись по сетке вдоль балкона, где ей подпевали фанаты и неожиданно провалилась вниз, в фан-зону.

Рок-исполнительницу подхватили зрители и подняли обратно на сцену. Диана сначала растерялась и замолкла, но быстро сконцентрировалась и продолжила петь хит «Наотмашь».

Диана Арбенина перелезла через перила и сорвалась вниз

Источник:

Арбенина не пострадала. Она даже постаралась свести произошедшее в шутку. «Ловите меня? Ну ловите!» — воскликнула певица.

После вокалистка «Ночных снайперов» поделилась эмоциями.

— Лучшие люди. Сегодня, когда падала с балкона, ещё раз в этом убедилась. Ребята, это чума, — опубликовал SHOT комментарий Дианы Арбениной.

В прошлом году Диана Арбенина давала концерт в Новосибирске — во время выступления внезапно погас свет. В этот момент певица находилась в толпе — темнота никого не испугала. Про случившийся инцидент певица рассказала у себя в Telegram-канале.

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Диана Арбенина Концерт Инцидент Ночные Снайперы
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Комментарии
21
Гость
31 минута
Сегодня за белых, завтра за красных... Рокерша...🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Жаба Васильевна
11 минут
С - событие.
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