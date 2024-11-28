«Ловите меня? Ну ловите!»: Диана Арбенина провалилась в фан-зону во время концерта

Диана Арбенина сорвалась со сцены во время выступления в Санкт-Петербурге. Певица решила пройтись по сетке вдоль балкона, где ей подпевали фанаты и неожиданно провалилась вниз, в фан-зону.
Рок-исполнительницу подхватили зрители и подняли обратно на сцену. Диана сначала растерялась и замолкла, но быстро сконцентрировалась и продолжила петь хит «Наотмашь».
Арбенина не пострадала. Она даже постаралась свести произошедшее в шутку. «Ловите меня? Ну ловите!» — воскликнула певица.
После вокалистка «Ночных снайперов» поделилась эмоциями.
— Лучшие люди. Сегодня, когда падала с балкона, ещё раз в этом убедилась. Ребята, это чума, — опубликовал SHOT комментарий Дианы Арбениной.
В прошлом году Диана Арбенина давала концерт в Новосибирске — во время выступления внезапно погас свет. В этот момент певица находилась в толпе — темнота никого не испугала. Про случившийся инцидент певица рассказала у себя в Telegram-канале.