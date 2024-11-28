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Развлечения Эзотерика и магия Лунный денежный календарь на декабрь 2024 года: в какие дни не нужно тратить деньги

Лунный денежный календарь на декабрь 2024 года: в какие дни не нужно тратить деньги

В декабре возможна неожиданная прибыль

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Расходы стоит планировать в начале месяца

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Для многих людей декабрь — это время подведения финансовых итогов года и подготовки к праздникам. Настало время приобретать подарки и планировать, сколько потребуется потратить на застолья. Некоторые уверены, что покупки стоит синхронизировать с фазами Луны. Список благоприятных дней для финансовых трат — в публикации НГС.

1 декабря. Новая Луна

Начало нового лунного цикла. Запишите свои цели на бумаге и начните планировать стратегии для их достижения. Сегодня лучше тратить деньги только на самое необходимое.

2-4 декабря. Растущая Луна

Молодая Луна дает нам энергию и мотивацию. Это благоприятное время для начала новых проектов, подачи заявок на работу, инвестиций в будущее. Избегайте крупных трат.

5-6 декабря. Растущая Луна

Луна продолжает расти, увеличивая нашу уверенность и амбиции. Это хорошее время для переговоров и заключения сделок. Делайте разумные покупки, но воздержитесь от рискованных вложений.

7-8 декабря. Растущая Луна

Луна в знаке Рыб усиливает интуицию. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу – он будет давать подсказки в финансовых вопросах. Возможны неожиданные денежные поступления.

9-11 декабря. Растущая Луна

Луна в Овне придает смелости и решительности. Это благоприятное время для поиска новых источников дохода или продвижения по службе. Избегайте ненужных расходов.

12-14 декабря. Растущая Луна

Луна в Тельце дает стабильность и практичность. Это хорошее время для долгосрочных вложений, накопления денег и погашения долгов.

15 декабря. Полнолуние

Время кульминации лунного цикла. Это мощный день, когда реализуются наши намерения. Завершайте существующие дела и постарайтесь не тратить лишние деньги.

16-18 декабря. Убывающая Луна

Луна начинает уменьшаться, забирая с собой нашу расточительность и ненужные траты. Это время для анализа своего бюджета, избавления от долгов и экономии денег.

19-22 декабря. Убывающая Луна

Луна в знаке Льва усиливает желание демонстрировать свою роскошь. Будьте осторожны, чтобы не потратить больше, чем можете себе позволить.

23 декабря. Третья четверть

Время разрыва с прошлым. Проведите аудит своих финансов и вычеркните все лишние расходы.

24-27 декабря. Убывающая Луна

Луна в Весах дает нам мудрость и дипломатичность. Это благоприятное время для решения финансовых споров и поиска компромиссов.

28-31 декабря. Убывающая Луна

Луна в знаке Стрельца усиливает азарт и оптимизм. Старайтесь не играть в азартные игры и не совершать необдуманных покупок.

Ранее НГС писал о том, чего следует ожидать от Эры Водолея.

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