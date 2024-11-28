Лунный денежный календарь на декабрь 2024 года: в какие дни не нужно тратить деньги

Для многих людей декабрь — это время подведения финансовых итогов года и подготовки к праздникам. Настало время приобретать подарки и планировать, сколько потребуется потратить на застолья. Некоторые уверены, что покупки стоит синхронизировать с фазами Луны. Список благоприятных дней для финансовых трат — в публикации НГС.
1 декабря. Новая Луна
Начало нового лунного цикла. Запишите свои цели на бумаге и начните планировать стратегии для их достижения. Сегодня лучше тратить деньги только на самое необходимое.
2-4 декабря. Растущая Луна
Молодая Луна дает нам энергию и мотивацию. Это благоприятное время для начала новых проектов, подачи заявок на работу, инвестиций в будущее. Избегайте крупных трат.
5-6 декабря. Растущая Луна
Луна продолжает расти, увеличивая нашу уверенность и амбиции. Это хорошее время для переговоров и заключения сделок. Делайте разумные покупки, но воздержитесь от рискованных вложений.
7-8 декабря. Растущая Луна
Луна в знаке Рыб усиливает интуицию. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу – он будет давать подсказки в финансовых вопросах. Возможны неожиданные денежные поступления.
9-11 декабря. Растущая Луна
Луна в Овне придает смелости и решительности. Это благоприятное время для поиска новых источников дохода или продвижения по службе. Избегайте ненужных расходов.
12-14 декабря. Растущая Луна
Луна в Тельце дает стабильность и практичность. Это хорошее время для долгосрочных вложений, накопления денег и погашения долгов.
15 декабря. Полнолуние
Время кульминации лунного цикла. Это мощный день, когда реализуются наши намерения. Завершайте существующие дела и постарайтесь не тратить лишние деньги.
16-18 декабря. Убывающая Луна
Луна начинает уменьшаться, забирая с собой нашу расточительность и ненужные траты. Это время для анализа своего бюджета, избавления от долгов и экономии денег.
19-22 декабря. Убывающая Луна
Луна в знаке Льва усиливает желание демонстрировать свою роскошь. Будьте осторожны, чтобы не потратить больше, чем можете себе позволить.
23 декабря. Третья четверть
Время разрыва с прошлым. Проведите аудит своих финансов и вычеркните все лишние расходы.
24-27 декабря. Убывающая Луна
Луна в Весах дает нам мудрость и дипломатичность. Это благоприятное время для решения финансовых споров и поиска компромиссов.
28-31 декабря. Убывающая Луна
Луна в знаке Стрельца усиливает азарт и оптимизм. Старайтесь не играть в азартные игры и не совершать необдуманных покупок.
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