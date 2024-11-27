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Развлечения «Засияют в начале декабря»: на улицах Новосибирска наряжают новогодние елки — всего их будет 8

«Засияют в начале декабря»: на улицах Новосибирска наряжают новогодние елки — всего их будет 8

К началу декабря в районах Новосибирска установят 8 новогодних елок

2 151
13 комментариев

В городе установили уже две елки

Источник:

В районах Новосибирска начали устанавливать новогодние елки. Их планируют смонтировать до начала декабря. Всего в городе установят и нарядят 8 елок. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

пресс-центр мэрии Новосибирска

Источник:

– Бригада городского центра наружной рекламы мэрии Новосибирска монтирует новогодние елки в разных районах Новосибирска. Уже установили два новогодних символа — елки на набережной и напротив концертного комплекса имени В. Маяковского. Их устанавливали всего четыре рабочих дня, – отметили в мэрии.

В городской администрации обещают, что елки засияют в начале декабря и будут дарить праздничное настроение жителям города. Кроме того, сегодня главное новогоднее дерево начнут устанавливать в Первомайском районе. Всего в городе установят 8 новогодних елок.

Ранее НГС писал о том, что в центре Новосибирска главную елку города начали монтировать 20 ноября. Высота дерева будет 21 метр.

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Комментарии
13
Гость
4 часа
"В городской администрации обещают, что елки засияют в начале декабря и будут дарить праздничное настроение жителям города" Засиять-то они может и засияют, а вот праздничного настроения во время чумы, усилиями властей, не осталось никакого...
Гость
5 часов
Странно, на макушке все еще звезда. Вариант "сосуля вверх" используется очень редко.
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