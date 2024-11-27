«Засияют в начале декабря»: на улицах Новосибирска наряжают новогодние елки — всего их будет 8

В городе установили уже две елки Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В районах Новосибирска начали устанавливать новогодние елки. Их планируют смонтировать до начала декабря. Всего в городе установят и нарядят 8 елок. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

пресс-центр мэрии Новосибирска Источник: В городе установили и нарядили уже две елки











– Бригада городского центра наружной рекламы мэрии Новосибирска монтирует новогодние елки в разных районах Новосибирска. Уже установили два новогодних символа — елки на набережной и напротив концертного комплекса имени В. Маяковского. Их устанавливали всего четыре рабочих дня, – отметили в мэрии.

В городской администрации обещают, что елки засияют в начале декабря и будут дарить праздничное настроение жителям города. Кроме того, сегодня главное новогоднее дерево начнут устанавливать в Первомайском районе. Всего в городе установят 8 новогодних елок.