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Развлечения «Слово пацана» Снимается с Бураком Озчивитом, поет на праздниках, зарабатывает больше матери. Что стало со звездами «Слова пацана» спустя год?

Снимается с Бураком Озчивитом, поет на праздниках, зарабатывает больше матери. Что стало со звездами «Слова пацана» спустя год?

Рассказываем, чем занимаются Маратик, Пальто и Айгуль

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9 комментариев

Маратик, Пальто и Айгуль — одни из главных персонажей сериала

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Год назад вышла 1-я серия скандального сериала «Слово пацана» (18+). Тогда картина Жоры Крыжовникова о казанских группировках наделала много шума и вызвала огро-о-омный резонанс. Однако спустя год о нем все благополучно забыли (какая неожиданность).

Наши коллеги из 116.RU же все-таки решили стряхнуть пыль с популярного сериала и узнать, что стало с актерами после их участия в съемках. И начать решили с главных героев: Марата (Адидаса-младшего), Андрея Пальто и Айгуль.

Рузиль Минекаев

Роль Маратика досталась молодому актеру из Татарстана Рузилю Минекаеву. И до «Слова пацана» (18+) его фильмография была достаточно скудной. Хотя сам актер уверен, что не бывает маленьких ролей, любая из них — шанс показать себя.

Рузиль Минекаев в роли Маратика

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В целом можно смело сказать, что Адидас-младший стал для него прорывом и сделал популярным. После сериала он снялся в нескольких проектах: сериале «Подслушано в Рыбинске» (18+) и фильмах «Большая земля» (18+) и «Елки-11» (6+), съемки которого проходили в Альметьевске с турецким актером Бураком Озчивитом. И даже принял участие в съемках клипа казахстанской группы «Ирина Кайратовна».

Съемки фильма «Большая земля»

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Тизер фильма «Елки-11», в которым снялись Минекаев и турецкий актер Бурак Озчивит

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Кроме того, Минекаева приглашали гостем в несколько популярных шоу: «Плюшки», «Что было дальше?», на интервью к Надежде Стрелец. Еще из очевидных плюсов свалившейся на него популярности — это рекламодатели. Несколько крупных брендов приходили к нему с рекламными интеграциями.

Минекаев на съемках шоу «Что было дальше?»

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Но у всего есть обратная сторона — вместе c огромной популярностью к Минекаеву пришли и сумасшедшие фанаты. Они начали следить за актером, преследовать его и его семью, шуметь под окнами. Супруга Рузиля Азиза в своем телеграм-канале даже как-то попросила поклонников не шуметь, дома спал ребенок.

— Фанаты Рузиля, если вы читаете этот ТГК, пожалуйста, перестаньте орать под окном, у нас сын спит, епрст, — написала девушка в своем телеграм-канале.

Рузиль со своей супругой Азизой воспитывают сына

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Кстати, жене актера тоже досталось от известности мужа, только в основном это был хейт. Азизе доставалось, в общем-то, за то, что Маратик уже женат. И свое разочарование фанатки высказали под фотографиями девушки.

— Не выставляй ты такое часто… Только забыла, что ты женат.

— Фото из разряда «Вот это мой муж, мой, а я его жена. Мы муж и жена». Кринж, короче, вот это выпрыгивание из трусов.

— Обычная девушка. Неприметная. Рузиль, конечно, мог и получше найти женщину себе.

Однако Минекаеву, по ее словам, это не сильно задевает. Она прекрасно понимает всех девушек, чьи сердца разбил экранный образ Рузиля.

— Это же хорошо, это популярность. Я доверяю своему мужу, а хейтеров стараюсь просто игнорировать, — говорит Азиза.

К слову, про соцсети. На момент первых серий в запрещеннограме на Рузиля были подписаны 640 тысяч человек, к финалу сериала количество подписчиков выросло до 1,7 миллиона человек. Сейчас же его читают 1,3 миллиона подписчиков в запрещенной соцсети и 367 тысяч — в телеграм-канале.

Леон Кемстач

Роль Пальто (он же Андрей Васильев) сыграл начинающий актер Леон Кемстач. И несмотря на свой юный возраст и почти отсутствующий опыт в съемках, у Кемстача всё же была фора — инициативная мама и именитый отчим Антон Богданов (тот самый из «Реальных пацанов» (16+).

Леон Кемстач в роли Пальто

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На момент выхода сериала актеру было 15 лет. Он живет и учится в частной школе Дубая, занимается спортом. И в целом, если бы не мама Леона и актер Александр Петров, то мы никогда бы и не узнали о юном артисте. Именно с их подачи Кемстач записал визитку и отправил на кастинг. Хотя в успех он всё же не верил. Зря!

Леон с мамой Лаурой и отчимом Антоном Богдановым

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«Слово пацана» (18+) и роль Пальто прославили молодого актера. У него появились армия фанаток, личный агент (она же мама) и рекламодатели. А вот предложения о съемках не появились. И это несмотря на кучу наград, которые он получил за съемки в скандальном сериале. «Актерский прорыв года», «Лучший актер сериала», «Открытие года» и даже «Лучший ремейк года»!

После «Слова пацана» актер получил несколько наград и номинаций

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Ах да, забыли сказать — Кемстач теперь поет! Он записал кавер на песню «Как быть» Александра Серова, которую он исполнял в одной из серий сериала. И теперь даже выступает с ней иногда. Например, на Дне города в родном Петербурге или на молодежном фестивале в Сочи.

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Леон выступил на молодежном фестивале в Сочи

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Еще он делает бизнес: вместе со своим коллегой по цеху Рузилем Минекаевым они запустили собственный бренд чипсов «Эу, пацан!». Собственно, на упаковке лица Маратика и Пальто. Снеки до сих пор можно найти на прилавках магазинов.

Кемстач и Минекаев запустили свой бренд чипсов

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Ну и всё. На этом «плюшки» от сериала закончились. Ну ничего, какие годы у Леона. Тем более армия фанаток всё еще с ним. На момент выхода сериала в запрещенной соцсети на него были подписаны 555 тысяч человек, а в телеграм-канале его читали почти 780 тысяч человек. Сейчас в запрещеннограме — почти 1 миллион подписчиков, а в телеграм-канале — чуть больше 350 тысяч.

Анна Пересильд

Роль Айгуль — школьницы, которая влюбилась в Марата и ради него присоединилась к уличной группировке «Универсам», — досталась юной актрисе Анне Пересильд. И несмотря на возраст, «начинающей» ее назвать язык не поворачивается. Но начнем с начала.

Анна Пересильд в роли Айгуль

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Аня выросла в актерской семье: мама — актриса Юлия Пересильд (это которая в космос летала), отец — режиссер Алексей Учитель (который снял скандальную «Матильду» (18+)). А сейчас мама еще встречается с актером Михаилом Тройником. В общем, было очевидно, кем станет девочка, когда вырастет.

Аня с мамой Юлией и младшей сестрой

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Анна со своим отцом — режиссером Алексеем Учителем

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В «Слово пацана» (18+) Пересильд пришла уже с фильмографией. Первую роль в кино она сыграла в 2018 году в фильме «Черновик» (12+). В 2020 году снялась у режиссера Наталии Кончаловской в трагикомедии «Первый снег» (18+), а в 2022 году Анна получила первую главную роль девочки-альбиноса Муки в фильме «Тибра» (18+). За эту работу она даже взяла главную женскую награду на кинофестивале SOL в Торревьехе.

Совсем юная Аня в фильме «Тибра»

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По словам актрисы, ее часто обвиняют в том, что в кино она попадает не благодаря таланту, а благодаря именитым родственникам. Хейтерские сообщения прилетали к ней и до сериала, а после — выросли в разы. Им не нравится ее игра — «везде с одним выражением лица» и «молчать ей шло больше», не нравится внешний вид — «в ее возрасте так откровенно одеваться не стоит». Но Пересильд не обращает на это внимания.

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Источник:

Сейчас она продолжает сниматься в кино и сериалах. После «Слова пацана» (18+) с участием Пересильд вышел сериал «Нежность» (18+) (где зрители остались недовольны уровнем игры актрисы), буквально в начале осени она начала сниматься в фильме «Алиса в стране чудес» (18+).

Актриса на съемках фильма «Алиса в стране чудес»

Источник:

Кроме этого, у юной звезды выросло количество рекламных интеграций и их стоимость — Анка сотрудничала с известными мировыми и отечественными брендами. А про цену таких интеграций рассказала мама актрисы Юлия. Она призналась, что за рекламу у дочери платят больше, чем у нее.

— Запросы по мне — 220 тысяч. По Ане — 420 тысяч. Я говорю: «Я зачем в космос летала, Ань?» Мы смеемся дома, — призналась Пересильд-старшая в одном из интервью.

Источник:

Что касается личной жизни, то Айгуль Ане приписывают роман с ее коллегой по сериалу Ярославом Могильниковым (он же Ералаш). Актеров часто видели вместе, из-за чего появились слухи об их отношениях. Однако никаких подтверждений этому нет.

Источник:

Девушка продолжает активно вести свои соцсети. На момент старта сериала в запрещеннограме на нее были подписаны почти 318 тысяч человек, в телеграм-канале — 245 тысяч. Сейчас в запрещенной соцсети у нее 800 тысяч подписчиков, а телеграм-канал читают 305 тысяч человек.

Источник:

Предлагаем вспомнить всё, что мы писали про «Слово пацана» весь этот год.

* Экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.

ПО ТЕМЕ
Слово пацана Актеры Сериал Рузиль Минекаев Анна Пересильд Леон Кемстач
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Комментарии
9
Ю. М. Оруэлов
44 минуты
их всех троих ни одного актера
10436257
14 минут
Фу.
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