«Нокауты, болевые приемы, рассечения»: жесткие бои по смешанным единоборствам пройдут в новосибирской «Ауре»

Возрастное ограничение 6+ Источник: Siberian Fighting League / Vk.com, Дарья Цезария











Бои по смешанным единоборствам пройдут в торговом центре «Аура». Первый турнир из серии Siberian Fighting League winter series состоится 30 ноября в 16:00, сообщили в пресс-службе ТРЦ. Посетителям обещают бои между профессионалами и насыщенную шоу-программу.

— Это место выбрали, потому что торговый центр «Аура» — это одна из популярнейших площадок в Новосибирске, поэтому решили провести в этом торговом центре, — объяснил НГС выбор места президент Сибирской бойцовской лиги Вячеслав Чумаченко.

Он отметил, что ранее бои по смешанным единоборствам лига также проводила в ТРЦ «Сибирский Молл» и «Мега». Возрастное ограничение боевого шоу 6+, однако зрителей может ожидать жесткое зрелище.

— У нас смешанные единоборства, поэтому бывает всякое. Нокауты, болевые приемы, рассечения. Это повсеместно, — уточнил Вячеслав Чумаченко.