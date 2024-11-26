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Развлечения «Нокауты, болевые приемы, рассечения»: жесткие бои по смешанным единоборствам пройдут в новосибирской «Ауре»

«Нокауты, болевые приемы, рассечения»: жесткие бои по смешанным единоборствам пройдут в новосибирской «Ауре»

Шоу состоится 30 ноября у центрального входа

2 894
34 комментария

Возрастное ограничение 6+

Бои по смешанным единоборствам пройдут в торговом центре «Аура». Первый турнир из серии Siberian Fighting League winter series состоится 30 ноября в 16:00, сообщили в пресс-службе ТРЦ. Посетителям обещают бои между профессионалами и насыщенную шоу-программу.

— Это место выбрали, потому что торговый центр «Аура» — это одна из популярнейших площадок в Новосибирске, поэтому решили провести в этом торговом центре, — объяснил НГС выбор места президент Сибирской бойцовской лиги Вячеслав Чумаченко.

Он отметил, что ранее бои по смешанным единоборствам лига также проводила в ТРЦ «Сибирский Молл» и «Мега». Возрастное ограничение боевого шоу 6+, однако зрителей может ожидать жесткое зрелище.

— У нас смешанные единоборства, поэтому бывает всякое. Нокауты, болевые приемы, рассечения. Это повсеместно, — уточнил Вячеслав Чумаченко.

Ранее на «Сибирь-Арене» в Новосибирске прошел кровавый турнир на голых кулаках.

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Бои Смешанные единоборства ТРЦ Аура Новосибирск
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Комментарии
34
Zemb
3 часа
может лучше гимнасток, и бальные танцы ? и глазу приятнее и народу спокойно....или всё-таки главное бабло с кровью?
Гость
6 часов
Сначала Вакцинируются, потом Бои в ТЦ поглядят...🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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