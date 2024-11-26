Займитесь рутиной и не конфликтуйте: советы новосибирского астролога на неделю

С 28 ноября до 30 ноября следует обратиться к своим эмоциям Источник: Екатерина Евстафьева, Robotext / NGS.RU











Период с 25 ноября по 1 декабря можно охарактеризовать, как спокойный — его полезно использовать для рутинных домашних дел, перераспределения задач на работе и избежания конфликтов. Советы на это время дала новосибирский астролог Марина Шумкина.

Начало недели астролог Мария Шумкина советует посвятить рутине и завершению недоделанных дел. Могут ощущаться «зависание», фиксация на мелочах. В первые дни недели не следует предъявлять к себе и своему интеллекту завышенных требований. При этом, в это время можно потренировать в себе способность жить без спешки, так как с 25 по 27 ноября — время стационарного Меркурия, когда планета словно стоит на месте.

Марина Шумкина — астролог, психолог, основатель онлайн-школы «Asprofy — астрология для жизни и бизнеса».

С 6 утра 28 ноября до 19:21 30 ноября следует обратиться к своим эмоциям: следует избегать конфликтов и выяснения отношений. Время посвятить себя работе с полной отдачей и вовлеченностью, энергетическим практикам. Этому способствует «мини-полнолуние», так как Луна будет в Скорпионе, в аспектах с Марсом, Сатурном и Ураном.

А вот с 1 декабря — новолуние в знаке Стрельца. Период связан с профессиональным статусом и развитием. При этом, важно помнить, что циклы не новые, так как идет влияние ретроградного Меркурия. В это время отлично разобраться с тем, что нужно доделать, переделать, перепоручить по части профессиональных дел.