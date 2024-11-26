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Развлечения «Заводской брак»: в Новосибирске женщина продаёт монету за полмиллиона рублей

«Заводской брак»: в Новосибирске женщина продаёт монету за полмиллиона рублей

Сибирячка заявила, что это очень редкие 5 копеек

9 585
24 комментария

Из фото на сайте сложно понять, в чем именно заводской брак монеты

Жительница Новосибирска выставила на продажу монету номиналом 5 копеек, оценив её в 500 тысяч рублей. Объявление опубликовано на сайте «Авито».

— 5 копеек 1955 года. Редкая монета, заводской брак, — написала продавец.

Корреспондент НГС попытался связаться с автором объявления — Марией, но она не ответила на сообщение.

Объявление разместили на сайте 25 ноября. На момент написания материала на нем было более 1 060 просмотров.

На специализированных сайтах цены на такую монету варьируются в среднем от 170 до 900 рублей. Информации о стоимости монеты с заводским браком найти не удалось.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продают огромную коллекцию моделей кораблей и вертолётов за 100 тысяч рублей.

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Комментарии
24
Gehan
6 часов
Больше тысячи просмотров на авито.....все хотят посмотреть на объявление не совсем здорового человека.
Гость
7 часов
Сафронов, ну ты просто мегажурналист. Такой материал! Такая интрига!!!
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