«Заводской брак»: в Новосибирске женщина продаёт монету за полмиллиона рублей

Из фото на сайте сложно понять, в чем именно заводской брак монеты Источник: «Авито»











Жительница Новосибирска выставила на продажу монету номиналом 5 копеек, оценив её в 500 тысяч рублей. Объявление опубликовано на сайте «Авито».

— 5 копеек 1955 года. Редкая монета, заводской брак, — написала продавец.

Корреспондент НГС попытался связаться с автором объявления — Марией, но она не ответила на сообщение.

Объявление разместили на сайте 25 ноября. На момент написания материала на нем было более 1 060 просмотров.

На специализированных сайтах цены на такую монету варьируются в среднем от 170 до 900 рублей. Информации о стоимости монеты с заводским браком найти не удалось.