Катите отсюда: куда уехать новосибирскому горнолыжнику, кроме Шерегеша — изучаем курорты России и ближайших соседей

Как и многие любители зимних видов спорта из Новосибирска, журналисты НГС нежно любят кататься в Шерегеше. Но в стране и вокруг нее есть много других гор Источник: Анна Скок / NGS.RU











С каждым годом у новосибирцев остается всё меньше мест, чтобы покататься на горных лыжах или сноуборде. Цены в Шерегеше растут как на дрожжах и, возможно, скоро будут доступны разве что москвичам. Базы, расположенные в самой Новосибирской области, по большей части пребывают в запустении, а то и вовсе закрываются на вечный ремонт, как это случилось в 2019 году с Новососедово (да, она всё еще не работает). При этом горнолыжных комплексов, куда можно относительно быстро и удобно уехать или хотя бы улететь, остается еще достаточно много. НГС собрал те, которые чаще всего хвалят туристы (но не факт, что цена отдыха вас устроит).

Алтай

Манжерок

Курорт «Манжерок» неоднократно становился поводом для публикаций на НГС, подчас не вполне комплиментарного толка: его строительство и начало работы сопровождали пожары, зарплатные скандалы и даже ссоры местных таксистов с самим Германом Грефом. Тем не менее владельцы «Манжерока» позиционируют его как конкурента Шерегешу.

Инфраструктурно новый курорт пока не догнал старый, хотя и активно старается. Первым делом на официальном сайте открывается всплывающее окно с извинениями за шумные работы на стройке, и только потом можно узнать, что общая протяженность трасс — 50 километров. А вот по ценам «Манжерок» Шерегеш уже догнал, а в некоторых вопросах и перегнал.

Доехать до «Манжерока» новосибирцы могут на личном автомобиле или пассажирским автобусом. Рейсы запустили из Новосибирска в конце февраля, уехать можно с нескольких автостанций: от аэропорта Толмачева, вокзала Новосибирск-Главный и с Речного вокзала, на двоих любителей активного зимнего отдыха билеты обойдутся в 5170 рублей (в одну сторону), детский билет выйдет дешевле.

Уже на самом курорте придется выложить куда больше денег: любителям жить у самого подъемника удобство будет стоить от 34 тысяч рублей за двое суток в трехзвездочном отеле. За номер в недавно открытой гостинице 5*, разумеется, придется выложить еще больше. Если селиться в 10 минутах на автомобиле от нижних опор подъемников, ценник сразу становится куда более приятным: в поселке есть множество вариантов размещения в районе 6,5–7 тысяч на двоих за двое суток.

Стоимость подъемников, похоже, будет определена только после полноценного старта сезона: пока «Манжерок» работает в тестовом режиме, что с горнолыжного на русский переводится как «пока снега маловато». В ноябре суточный ски-пасс, по данным официального сайта курорта, обойдется взрослому экстремалу в 1,2 тысячи рублей, ребенку — в 850 рублей.

Телецкий

ГЛК «Телецкий», расположенный вблизи села Артыбаш и Телецкого озера, не слишком раскручен, но потенциал у него есть: с вершины горы Кокуя спускается восемь трасс, еще две строят. В отличие от большинства горнолыжек, где не слишком опытным катальщикам наверх лучше не подниматься, на Телецком есть достаточно пологая пятикилометровая трасса «Променад», которая сочетает перепад высот 755 м с комфортным уклоном.

Карта комплекса выглядит особенно соблазнительно для компаний, в которых есть лыжники и сноубордисты разного уровня. Но вот попасть на курорт — задачка со звездочкой Источник: Teletski.ru











Объясняется отсутствие популярности, вероятно, отрицательной транспортной доступностью: несмотря на то, что прямые рейсы с автостанций Новосибирска анонсировали на сайте Новосибирского автовокзала, зимой регулярного сообщения нет.

Проживание обойдется несколько дешевле, чем в «Манжероке», но всё равно дорого. По данным портала Суточно.ру, за выходные придется выложить от 20 тысяч в шале, куда помимо двоих взрослых можно поселить и ребенка. Найти номер на двоих на выходные в селе (10 минут на машине от центра Артыбаша до нижней станции подъемника) можно от 7 тысяч рублей.

Разовый подъем на Кокую обойдется в 400 рублей, ски-пасс на два дня — 4 тысячи рублей. Ски-пасс также можно взять и на день, и на большее количество дней.

Сейчас курорт не работает, сезон стартует 29 ноября.

Кузбасс

Даже вынося за скобки известный всем лыжникам и сноубордистам Шерегеш, в Кемеровской области можно найти огромное количество горнолыжных комплексов, которые, в отличие от Алтая, еще и будут отличаться не только названиями, но и ценами.

Танай

Небольшой комплекс на горе Слизун, пожалуй, известен и популярен не меньше, чем гора Зеленая в Шерегеше. Корень популярности «Таная», видимо, в его доступности: ехать всего 2,5 часа, при желании туда можно и скататься на один день, и задержаться на подольше.

Трасс на «Танае» немного, подъемников — три (два бугельных и открытый кресельный), а снег достаточно быстро выдувается, делая трассы ледяными, так что само катание на «Танае» — процесс на любителя. Разовый подъем стоит 120 и 150 рублей (за бугель и кресло соответственно), дневной абонемент — 1,8 тысячи рублей в день.

К концу ноября сезон на «Танае» еще не начался Источник: Vk.com/tanay42ru











Прямых рейсовых автобусов до комплекса нет, но можно заранее купить билет на туристический рейс — они ходят как раз по выходным. Цена билета туда и обратно — в районе 1 тысячи рублей на человека.

Горнолыжный комплекс построен у одноименного санатория, по данным его официального сайта, проживание на двоих взрослых на выходных обойдется любителям экстремального катания от 14 тысяч рублей за самый скромный номер до 70 тысяч за коттедж на компанию из 10 человек. В деревне жилье традиционно более дешевое.

Междуреченск

В 2021 году мы писали о расположенных неподалеку от Междуреченска небольших горнолыжках «Югус» и «Мрас-Су», добраться до которых можно на машине (6 часов в пути) или поездом до Новокузнецка, а дальше — на такси. Специально преодолевать такое расстояние ради одного небольшого комплекса (на каждом по 4 трассы) странновато, но вместе они уже тянут на небольшой, но приятный и, что главное, дешевый курорт.

Несмотря на то, что в сервисах 2GIS и «Яндекс» «Мрас-су» числится неработающим, его сообщество во «ВКонтакте» вполне активно, и комплекс явно готовится к новому сезону, который должен начаться в декабре. Актуальные цены как на подъемники, так и на номера придется узнавать по телефону, но если планировать покататься на обоих горнолыжках, проще селиться в самом Междуреченске. По данным портала Суточно.ру, двое взрослых на выходные могут снять там квартиру меньше чем за 2 тысячи рублей.

На «Югусе», по крайней мере, известны цены на подъемы: по информации официального сайта инструкторской службы комплекса, подняться на бугеле стоит 70 рублей, на кресле — 100 рублей. Абонементов там не предусмотрено.

Неочевидные варианты

Екатеринбург

По расположению из всех екатеринбургских горнолыжек «Уктус» самый доступный Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Избалованные Шерегешем новосибирцы в сторону Уральских гор начали смотреть, только когда цены на катание в Шерегеше выросли до совершенно неприличных значений. На выходные в Екатеринбург, разумеется, не уехать, но выделить пару дней на катание в отпуске вполне возможно.

Стоимость билетов на поезд начинается от 2,6 тысячи рублей в один конец на человека, жилье для двоих на два дня стартует от 4 тысяч рублей. До большой части горнолыжных комплексов из города добираться будет сложно и долго, но комплекс «Уктус», например, находится едва ли не в самом центре и выгодно отличается от новосибирских аналогов: пять трасс, разовые подъемы от 100 до 150 рублей. Абонементы, по данным официального сайта, похоже, предусмотрены только для пенсионеров и тех, кто катается на учебном склоне или в сноупарке — на специальной трюковой трассе.

Красноярск

«Бобровый лог» был бы хорош всем: трассы разнообразные, добираться легко, инфраструктура — развитая. Но мешают цены на ски-пассы Источник: Vk.com/bobrovylog











Еще одна горнолыжка, находящаяся фактически в черте города. Фан-парк «Бобровый лог» выглядит уже полноценным курортом, способным привлечь даже опытного лыжника или сноубордиста: 15 трасс (6 из них — черные, наивысшего уровня сложности, еще 5 — красные, чуть попроще, остальные подойдут новичкам) общей протяженностью почти 11 км, перепад высот — до 350 м.

Правда, цены на ски-пассы в «Бобровом логе» таковы, что Шерегеш выглядит вполне себе бюджетным местечком. Четырехчасовой абонемент в новогодние каникулы взрослому экстремалу обойдется в 2,2 тысячи рублей, детский будет стоить 1050 рублей.

Арендовать жилье в Красноярске можно очень дешево: по данным Суточно.ру, двое гостей могут потратить на апартаменты за выходные всего 3 тысячи рублей. Добраться до соседнего региона тоже можно быстро и удобно: в районе 20 тысяч за авиаперелет на двоих туда и обратно (с багажом, но без спортивного снаряжения) или 12 тысяч рублей, если ехать поездом.

Кировск

Горнолыжные курорты в Мурманской области в среде экстремалов обычно сравнивают с Шерегешем до московского нашествия и хвалят за приемлемые (по сравнению с более раскрученными комплексами) цены и отсутствие яркой и подчас навязчивой шорской карнавальности.

Хибины, без шуток, прекрасны. Но далеко не так дешевы, как о них говорят Источник: Bigwood.ru











Вблизи Кировска располагаются два курорта: «Кукисвумчорр» и «Большой Вудъявр». На официальном сайте первого цены указаны еще за прошлый сезон (хотя новый совершенно точно уже стартовал): дневной абонемент, позволяющий кататься на четырех трассах разного уровня, обойдется в 2 тысячи рублей на человека. Покататься на «Большом Вудъявре» стоит чуть дороже: ски-пасс на два дня — 4,2 тысячи, зато и выбор там больше. Общая протяженность трасс составляет порядка 20 км.

Выбор жилья вблизи курортов в Хибинах небольшой. Если селиться у подъемников, номер на двоих на выходные обойдется почти в 14 тысяч рублей. Если прибавить стоимость неблизкой дороги и необходимость как-то еще занимать себя в Мурманской области, становится понятно, что экономным такой отдых точно не назовешь.

Еще одна важная часть экстремального зимнего отдыха в Хибинах — лавиноопасность. Зоны, где может завалить, отмечены на карте на официальном сайте курорта.

Приэльбрусье

Неочевидным этот вариант может показаться только тому, кто встал на горные лыжи или сноуборд недавно, но факт остается фактом: новосибирцы катаются в Кабардино-Балкарии редко (а зря). Это совсем недешевый вариант, который вдобавок не подойдет тем, кто только встал на доску или лыжи, но за сложность катания его и любят.

Самый удобный вариант (особенно если речь идет о компании, в которую входят и бесстрашные профи, и осторожные середнячки) — расположенные неподалеку друг от друга курорты «Чегет» и «Азау». Первый славится фрирайдом (катанием вне трасс) и максимально сложными склонами, второй — разноуровневыми подготовленными трассами.

В сравнении с соседними регионами Горная Шория выглядит даже не самой дорогой Источник: Максим Воробьев / E1.RU











На самые высокие точки здесь забрасывают только снегоходами и ратраками, ски-пассы достаточно дорогие: актуальных цен на официальном сайте курортов пока нет, но уже прошлой зимой трехдневный абонемент стоил 6 тысяч 840 рублей для взрослого и 4,1 тысячи рублей — для ребенка. В новогодние каникулы катание выходило еще дороже.

Авиабилеты до Минеральных Вод будут стоить около 60 тысяч рублей (с учетом багажа и спортивного снаряжения), но оттуда еще придется добраться до курорта. Гостиничный номер у самого подъемника на двоих на выходные будет стоить от 8 тысяч рублей.

Сочи

Технически улететь в Сочи новосибирцу гораздо проще, чем в Мурманск, но один взгляд на местные ценники может больно ранить кошелек. В Краснодарском крае три достаточно близко расположенных курорта — «Роза Хутор», «Красная поляна», «Газпром Лаура» и «Газпром Альпика», которые различаются количеством и сложностью трасс и стоимостью ски-пасса.

Выбор из 70 трасс в одном только комплексе «Роза Хутор» поражает воображение, но двухдневное катание на нем обойдется по 13 тысяч на каждого взрослого и в 6,5 тысячи для ребенка только на подъемники. Есть и годовые абонементы, но цену на них вы точно узнать не захотите (мы на всякий случай узнали: 76,5 тысячи рублей на взрослого — и это со скидкой).

Горные лыжи и сноуборд всегда были недешевым спортом. В этом сезоне — особенно Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Добраться до Сочи можно самолетом, причем есть варианты, которые даже не предусматривают доплаты за снаряжение: авиабилеты на двоих с багажом будут стоить порядка 60 тысяч рублей.

Стоимость жилья для любителей кататься на «Красной поляне» или в «Розе Хутор» зависит от того, насколько далеко это жилье располагается от подъемников. В теории, по данным сервиса Суточно.ру, она стартует с 5,8 тысячи рублей за выходные для двоих взрослых. Правда, при попытке начать бронирование выяснилось, что номер на выбранные дни уже занят — похоже, планировать относительно бюджетную поездку стоит сильно заранее.

Верхний потолок ценника явно находится выше горных вершин: посмотрев на номера за 150 тысяч рублей за ночь, журналист НГС пожалела, что не пошла в IT, впала в депрессию и перешла к исследованию более дешевых курортов.

Заграница

Любителей горнолыжного спорта явно не удивит, что кататься на лыжах или сноуборде за границей дешевле или как минимум не дороже, чем в Сочи, иногда даже с учетом дороги. НГС выбрал три варианта в соседних странах, куда можно уехать относительно быстро, относительно недорого и без визы.

Казахстан

Самый близкий (и судя по отзывам, один из самых любимых новосибирцами) вариант — расположенный в 15 минутах на автомобиле от Алматы курорт «Шымбулак» (или «Чимбулак»). Общая протяженность трасс — 20 км, перепад высот — более 900 м, что в 1,5 раза больше, чем в Шерегеше. Несмотря на близость к городу, «Шымбулак» выглядит настоящим горнолыжным курортом, напоминающим итальянские Альпы.

«Шымбулак» горнолыжникам известен давно: там тренировались еще советские олимпийцы Источник: Shymbulak.com











Дневной абонемент на подъемы, по данным сайта курорта, обойдется взрослому лыжнику в 9,5 тысячи тенге (менее 2 тысяч рублей), ребенку — 4,5 тысячи тенге (менее 1 тысячи рублей).

Две ночи в одном из гостиничных комплексов у нижних станций канатных дорог стоят от 35 тысяч тенге до 150 тысяч тенге (шале с тремя спальнями, куда можно заехать большой семьей или компанией). В пересчете на рубли — от 4,7 до 30 тысяч. Снять квартиру в городе можно от 5 тысяч рублей за выходные.

Авиабилеты из Новосибирска до Алматы (так же с багажом и снаряжением) по стоимости соответствуют билетам в Сочи — 60 тысяч рублей на двоих.

Кыргызстан

Еще одна имеющая достаточно богатую олимпийскую историю горнолыжная база — «Каракол» в Кыргызстане. База расположена в 7 км от одноименного города над озером Иссык-Куль, на склонах Тянь-Шаня, и явно привлечет тех, кому в Шерегеше холодно: сайт «Каракола» обещает, что зимой здесь не бывает морозов ниже -5, а дни в основном солнечные, так что можно и кататься, и загорать одновременно.

Общая протяженность трасс составляет больше 20 км, хвалят «Каракол» и любители фрирайда. Отзывы о базе в основном восхищенные, но последнее капитальное обновление ее инфраструктура пережила еще в 2004 году, и уже в минувшем сезоне туристы жаловались на сломавшийся подъемник.

Подъемники в Караколе кресельные, но открытые Источник: Karakol-ski.kg

Сезон в «Караколе» стартует не раньше декабря, и на сколько поднять цены, владельцы базы, видимо, еще не придумали. В прошлом году лыжники и сноубордисты платили за абонементы на подъемники 1800 сом — порядка 1440 рублей за один день. Двухместный номер на два дня на базе можно снять за 7 тысяч сом или 8,4 тысячи рублей.

При большом желании добраться до «Каракола» можно и на машине, хотя даже чистое время в пути займет больше суток. Если начинать и заканчивать отпуск таким сомнительным образом не хочется, можно долететь до Бишкека (около 56 тысяч рублей на двоих с багажом и снаряжением), а потом добираться до горнолыжной базы автобусом.

Узбекистан

В отличие от открытых еще в советское время «Шымбулака» и «Каракола», узбекистанский курорт Amirsoy Resourt в 8 км от Ташкента построили всего 5 лет назад, причем, если верить официальному сайту, со всем уважением к экологии при разбивке трасс. Всего их 11, общая протяженность — порядка 15 км. В верхнюю точку трасс экстремалов поднимают кресельные и гондольные подъемники на 4 и 8 посадочных мест соответственно.

Кататься в Узбекистане закономерно начинают позже, чем в России: в конце ноября на курорте еще +10 градусов, а вместо ски-пассов на официальном сайте отеля предлагают купить дневной байк-пасс за 180 тысяч сумов, то есть 1,5 тысячи рублей.

Самый дешевый номер на двоих будет стоить 90 тысяч сумов (7,3 тысячи рублей на два дня), а авиабилеты до Ташкента в среднем обойдутся не только дешевле, чем в Алматы или Бишкек, но и дешевле, чем в Сочи и Мин. Воды. Агрегаторы обещают цены от 6 тысяч рублей, в реальности мы нашли за 40 на двоих, туда и обратно. Правда, в эту стоимость спортивное снаряжение не входит. Доплачивать за негабаритный багаж или брать лыжи и доски в прокат на месте — личный выбор каждого экстремала.