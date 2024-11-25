Гороскоп на декабрь для всех знаков зодиака: кого ждет любовь, а кого — деньги

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Для большинства Скорпионов декабрь может стать временем перемен и крайностей, а чтобы успешно справляться с возникающими кризисами, вам важно мыслить гибко и решать проблемы по мере их поступления, не хвататься за всё сразу.

— В профессиональной сфере первый зимний месяц обещает быть активным, но хаотичным и непредсказуемым, что не может не играть на нервах. Придется приложить много усилий для того, чтобы достичь поставленных целей, предупреждает Ольга Якубовская. — Владельцам бизнеса и руководителям предстоит расширение своего дела, что потребует значительных затрат и усилий. Общение с коллегами из других стран и регионов будет развиваться благополучно, а к концу месяца могут начаться заграничные поездки или как минимум их планирование.

Финансовая ситуация у многих Скорпионов в декабре окажется непростой и разорительной. Расходы будут высокими, и ресурсы потребуются на множество сфер — и на свое дело, и на детей, и на важные бытовые вопросы, и на семейные нужды.

— Со второй недели декабря стоит избегать опрометчивых действий, не всегда уместных прямолинейных высказываний и напора. Не стоит делать импульсивных поступков, — советует астролог. — В погоне за быстрыми и большими доходами вы можете попасть в лапы мошенников и авантюристов, в результате чего понесете значительные материальные потери. Поэтому избегайте рискованных финансовых операций.

Кроме того, хотя бы до середины месяца Якубовская рекомендует Скорпионам не подписывать важных документов без консультации или сопровождения юриста, в противном случае подобные действия могут привести к серьезным проблемам.