Когда нужно обращаться за помощью к экстрасенсам — советы от сибирской ведьмы

По словам ведьмы, люди зачастую занимаются самовнушением Источник: Елена Голунова / YouTube











Финалистка 13-го сезона «Битвы экстрасенсов», сибирская ведьма Елена Голунова рассказала, когда следует идти к экстрасенсам. По словам ясновидящей, прежде чем обращаться за помощью к потусторонней силе, нужно посетить обычного врача.

— Если у вас рассыпается здоровье и происходит отток жизненных сил, то в первую очередь нужно сходить к медикам и сдать анализы. Также существует такое понятие, как психосоматика, и нужно обязательно посетить специалиста, который даст вам совет, — пояснила ведьма.

Если же врачи говорят, что по данным анализов у вас все в порядке, то уже тогда следует обращаться за помощью к экстрасенсам, советует Елена Голунова. По ее словам, люди зачастую идут к эзотерикам, не проверив свое состояние у специалистов.