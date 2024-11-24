Когда нужно обращаться за помощью к экстрасенсам — советы от сибирской ведьмы

Финалистка 13-го сезона «Битвы экстрасенсов», сибирская ведьма Елена Голунова рассказала, когда следует идти к экстрасенсам. По словам ясновидящей, прежде чем обращаться за помощью к потусторонней силе, нужно посетить обычного врача.
— Если у вас рассыпается здоровье и происходит отток жизненных сил, то в первую очередь нужно сходить к медикам и сдать анализы. Также существует такое понятие, как психосоматика, и нужно обязательно посетить специалиста, который даст вам совет, — пояснила ведьма.
Если же врачи говорят, что по данным анализов у вас все в порядке, то уже тогда следует обращаться за помощью к экстрасенсам, советует Елена Голунова. По ее словам, люди зачастую идут к эзотерикам, не проверив свое состояние у специалистов.
Ранее Елена Голунова объяснила, как получить магическую помощь, не прибегая к услугам экстрасенсов. По словам новосибирской ведьмы, для этого необходимо сходить на могилу к покойному родственнику и обратиться к нему с просьбой.