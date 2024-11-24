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Развлечения Эзотерика и магия Когда нужно обращаться за помощью к экстрасенсам — советы от сибирской ведьмы

Когда нужно обращаться за помощью к экстрасенсам — советы от сибирской ведьмы

Недуг по здоровью может быть связан с проблемами организма, а не с порчей

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111 комментариев

По словам ведьмы, люди зачастую занимаются самовнушением

Финалистка 13-го сезона «Битвы экстрасенсов», сибирская ведьма Елена Голунова рассказала, когда следует идти к экстрасенсам. По словам ясновидящей, прежде чем обращаться за помощью к потусторонней силе, нужно посетить обычного врача.

— Если у вас рассыпается здоровье и происходит отток жизненных сил, то в первую очередь нужно сходить к медикам и сдать анализы. Также существует такое понятие, как психосоматика, и нужно обязательно посетить специалиста, который даст вам совет, — пояснила ведьма.

Если же врачи говорят, что по данным анализов у вас все в порядке, то уже тогда следует обращаться за помощью к экстрасенсам, советует Елена Голунова. По ее словам, люди зачастую идут к эзотерикам, не проверив свое состояние у специалистов.

Ранее Елена Голунова объяснила, как получить магическую помощь, не прибегая к услугам экстрасенсов. По словам новосибирской ведьмы, для этого необходимо сходить на могилу к покойному родственнику и обратиться к нему с просьбой.

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Комментарии
111
Петров!
24 ноября, 19:06
Да да, прежде чем идти к экстрасенсам, нужно обратиться к психиатру и необходимость сразу отпадет.
Олег0707
24 ноября, 19:44
Если у человека денег много, а мозгов мало. Только так обращаться можно.
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