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Развлечения Звезды в шоке «Видишь только трос»: новосибирская модель опустилась на глубину в 20 метров в Мексике — завораживающее фото

«Видишь только трос»: новосибирская модель опустилась на глубину в 20 метров в Мексике — завораживающее фото

Сибирячка ныряла без акваланга

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44 комментария

Сейчас модель отдыхает в Мексике

Новосибирская модель Playboy и жена миллиардера Александра Лебедева Елена Перминова опустилась на глубину в 20 метров в Мексике. По словам сибирячки, это ее личный рекорд.

Как написала Елена Перминова в своих социальных сетях, она фридайвила (плавала под водой с задержкой дыхания) в Мексике. Модель смогла опуститься на глубину в 20 метров.

— Пришлось спускаться через черное облако в 11 метров, видимость нулевая, ты видишь только трос. Я поборола этот страх и у меня получилось, — написала модель.

Сибирячка также пошутила, что самая сложная часть — надеть костюм. Влезала в него она примерно час.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Недавно модель опубликовала пикантные фото в «голом» наряде, так она собралась на вечеринку с друзьями в Марокко.

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Комментарии
44
Татьяна 53
24 ноября, 13:17
Достойных у нас уже не осталось, о ком можно было бы писать, одни блогеры, модели
кулькулятр
24 ноября, 13:18
Трос в Мексике выглядит точно также, как в России. А если нет разницы, зачем платить больше?
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