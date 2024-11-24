«Видишь только трос»: новосибирская модель опустилась на глубину в 20 метров в Мексике — завораживающее фото

Новосибирская модель Playboy и жена миллиардера Александра Лебедева Елена Перминова опустилась на глубину в 20 метров в Мексике. По словам сибирячки, это ее личный рекорд.
Как написала Елена Перминова в своих социальных сетях, она фридайвила (плавала под водой с задержкой дыхания) в Мексике. Модель смогла опуститься на глубину в 20 метров.
— Пришлось спускаться через черное облако в 11 метров, видимость нулевая, ты видишь только трос. Я поборола этот страх и у меня получилось, — написала модель.
Сибирячка также пошутила, что самая сложная часть — надеть костюм. Влезала в него она примерно час.
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Недавно модель опубликовала пикантные фото в «голом» наряде, так она собралась на вечеринку с друзьями в Марокко.