Тест на внимательность: попробуйте вспомнить, что пропало из кадра советского фильма

Любите советские фильмы? Тогда вы точно должны знать их наизусть и подмечать каждую деталь, ведь иногда именно в них порой кроется суть кинокартины. В нашем тесте мы предлагаем взглянуть на 11 кадров советской киноклассики, из которых исчезли кое-какие детали. Сможете угадать, какие именно?
Что держит в руке Надя Клюева в фильме Самая обаятельная и привлекательная» (16+)?
Крем от фингалов
Катушку ниток
Резинку
Кусок пирога
Что стоит за спиной Раисы Захаровны в этом кадре фильма «Любовь и голуби» (16+)?
Самовар
Кастрюля
Полка с приборами
Чайник
А что держит в руке Тося Кислицына?
Ложку
Варенье
Блюдце
Чашку
А что находится за спиной товарища Новосельцева, помните?
Часы
Счеты
Список должностных обязанностей
Плакат «Не воруй»
Что пропало из этого кадра из фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» (16+)?
Еще один чемодан
Книги
Коробка
Цветы в горшке
Мы озадачены не меньше Нади Шевелевой: что находится перед ней за знаком вопроса?
Шампанское
Елка
Книги
Телефон
Что это у Шурика там такое маленькое в руке?
Ручка
Зажигалка
Губная помада
Зеркало
Это кадр из фильма «Весна на Заречной улице» (16+) — что так старательно прячет за спиной Саша Савченко?
Цветы
Газету
Билеты в кино
Деньги
А из этого кадра что пропало?
Телефон
Документы
Очки
Шляпка
Ну, здесь должно быть просто, слишком просто
Очки
Помазок
Духи
Крем для бритья
Любой, кто хоть раз смотрел фильм «Иван Васильевич меняет профессию» (6+), без труда вспомнит, что висит на стене. Не правда ли?
Лампа
Портрет жены Шурика
Часы
Картина