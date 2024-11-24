Тест на внимательность: попробуйте вспомнить, что пропало из кадра советского фильма

Любите советские фильмы? Тогда вы точно должны знать их наизусть и подмечать каждую деталь, ведь иногда именно в них порой кроется суть кинокартины. В нашем тесте мы предлагаем взглянуть на 11 кадров советской киноклассики, из которых исчезли кое-какие детали. Сможете угадать, какие именно?