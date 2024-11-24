Близнецам — страстные свидания, Ракам — много работы: гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря

Зима начнется уже в следующее воскресенье Источник: Екатерина Евстафьева, Robotext / NGS.RU











Ноябрь уже подходит к концу, а это значит, что работы и предновогодней суеты становится больше. Многие уже закупаются подарками, строят планы и выбирают наряды. Для тех, кто в такой суматохе предпочитает прислушиваться к мнению звезд, НГС составил гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря. Читайте, на что стоит обратить внимание представителям всех знаков Зодиака.

Овен

Ваши дела пойдут в гору при условии, что вы не будете критиковать коллег, вне зависимости от того, насколько нужны или бесполезны будут ваши замечания. Напрасная суета вокруг может вызвать некоторое раздражение. Постарайтесь расслабиться и живите с удовольствием. Думайте о победах и успехах, а не о неприятностях. Не время затевать интриги, они обернутся против вас. В выходные не растрачивайте силы по мелочам.

Телец

Ваша интуиция поможет принять верное решение. Заманчивое предложение может поступить от вашего старого знакомого. Не бойтесь взять на себя ответственность, и вы выиграете. Улучшатся отношения с официальными инстанциями. В середине недели постарайтесь избегать конфликтов и крутых поворотов в личной жизни. Намеченная на середину недели поездка может сорваться из-за определенных финансовых затруднений. Планируйте на вторую половину недели важные деловые переговоры. Наступает благоприятный момент для серьезного жизненного выбора.

Близнецы

На этой неделе необходимо продумать стратегию ваших будущих действий. Реален шанс воплощения в жизнь ранее задуманного, исполнения важной для мечты. Успех вполне возможен, причем вам даже не придется прикладывать особых усилий. Личная жизнь вас порадует страстными свиданиями и жаркими признаниями в любви. Ваш избранник готов быть с вами и в горе, и в радости. На работе ваши позиции укрепятся.

Рак

На этой неделе вам представится возможность обрести влиятельных знакомых, способных внести приятные перемены в вашу жизнь. Работа может поглотить большую часть вашего времени и внимания. Вам сейчас необходимо действовать активно, больше делать, чем думать или обсуждать. Не спешите предлагать новую идею начальству, убедитесь, что ее принятие не уплотнит ваш и без того напряженный график. Пятница даст шанс для личностного роста.

Лев

Понедельник принесет вам романтическое настроение. Но, замечтавшись, вы рискуете погрузиться слишком глубоко в пучину иллюзий, вы можете выдать желаемое за действительное. В среду не стоит испытывать терпение окружающих, сколь бы благодушными они ни выглядели. Даже самая невинная шутка над ближним может вызвать неприятные последствия. Вторая половина недели неплохо подойдет для перемен во внешнем облике и в манере поведения.

Дева

Наступает благоприятная неделя для творчества и изобретений. Правда, вам необходимо объективно оценить собственные способности и возможности, а еще важнее учитывать накопившуюся усталость. Сейчас не стоит вступать в эмоциональную дискуссию с начальством. В четверг возможен неожиданный поворот событий, открывающих для вас новые перспективы на работе или большие возможности в личной жизни. Желательно провести выходные с семьей.

Весы

Больше отдыхайте и не загружайте свою голову мыслями о работе. Спокойная череда событий на этой недели может быть прервана ярким или даже необычайным происшествием. В среду стоит ждать трогательного сюрприза. В четверг, воссоздав все детали сложившейся ситуации, вы сможете окончательно определиться с важным для вас решением. В субботу ваша активность окажется козырем и пойдет вам на пользу.

Скорпион

На этой неделе могут произойти невероятные события, которые изменят ваше мировосприятие. И это будет началом большого успеха. Сейчас важно суметь посмотреть на себя со стороны, более-менее объективная оценка позволит принять верные решения. Выходные дни обещают вам удачливость и небесполезность приложенных усилий.

Стрелец

Доказывая свое превосходство на этой неделе, будьте мудры, иначе вы рискуете заработать рекордное количество недоброжелателей. Начиная со вторника, направьте избыток энергии в созидательное русло, тогда вы почувствуете свою значимость и незаменимость. В пятницу желательно составить план действий и постарайтесь его не менять, чтобы не попасть в щекотливую ситуацию. Для достижения своих целей стоит пойти на компромисс. Так вы быстрее преодолеете возникшие на вашем пути препятствия.

Козерог

События этой недели могут показаться вам знакомыми, но не стоит применять уже опробованные рецепты для решения проблем. В понедельник не стоит ссориться с родственниками, вы только потеряете время и силы. А заодно —позиции. Во вторник вы можете многое успеть, если сумеете собраться прямо с утра, не откладывая начало работы. Это хороший день для того, чтобы проявлять инициативу. В пятницу возможны некоторые сложности в общении, вам будет трудновато добиться от собеседника желаемого. В конце недели вы поймете, что удача на вашей стороне.

Водолей

На этой неделе вы сможете влиять на людей, поэтому продумывайте каждый шаг, а допущенные ошибки могут отразиться не только на вас. Во вторник постарайтесь не рисковать, не лезьте на рожон, вытаскивать вас из передряг будет некому. Инициатива, проявленная в среду, будет оценена начальством по достоинству. Поездки в этот день будут удачными, а встречи и новые проекты позволят расширить поле вашей деятельности. Не нагружайте родственников и друзей своими проблемами в конце недели.

Рыбы

На этой неделе деловое общение и совместные проекты с партнерами могут занять большую часть вашего времени. Не стоит слишком много рассказывать о себе, этими сведениями могут воспользоваться недоброжелатели. В середине недели звонки, лавина информации, переговоры потребуют от вас четкого и последовательного плана действий, иначе вы вряд ли сможете грамотно распределить свои силы и время. В середине недели не стоит критиковать коллег или членов семьи, иначе вы рискуете попасть в крайне неприятную ситуацию.