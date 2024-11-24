У Тельцов кризис, а Рыбы искупаются в деньгах: финансовый гороскоп на декабрь

Эльза Кушина подготовила предновогодний гороскоп для всех знаков зодиака Источник: Дмитрий Гладышев / Городские порталы











Декабрь предсказуемо затратный месяц, ведь все люди независимо от своего знака зодиака готовятся к празднованию Нового года. Но если одним этот период принесет только радость, то другие ощутят гнетущие чувства из-за нехватки денег. Как не впасть в уныние и восполнить энергию — читайте в финансовом гороскопе от астролога Эльзы Кушиной для 72.RU.

Овен

Начало декабря будет весьма перспективным для Овнов. Представители этого знака зодиака могут получить различные предложения, которые принесут новые источники дохода. Есть вероятность смены работы или перспективы увеличения заработной платы на старой. Надо отметить, что волевое решение принесет успех и финансовую поддержку на ближайший год. В середине месяца большой поток финансов могут ощутить те Овны, которые занимаются физическим трудом. К концу месяца пополнят свой бюджет творческие Овны.

Телец

Телец в декабре всё так же обеспокоен темой своего финансового благополучия. Мысли о неудовлетворенности материальным положением будут тяготить практически до середины месяца. Дальше представители знака найдут в себе силы для решительных действий, впервые появятся идеи о смене сферы деятельности. Внимательные Тельцы увидят в своем непростом положении новые возможности: будут периодически поступать рабочие предложения от знакомых. Большое везенье ощутят те, кто работает в паре. Например, задействован в семейном бизнесе (муж и жена), либо в соучредительстве с кем-либо. Но в конце месяца вероятны огромные траты, которые вновь вернут вас в дисбаланс и тревогу. Главная рекомендация для представителей этого знака зодиака — не тратить бездумно деньги.

Близнецы

Близнецы в декабре будут наслаждаться изобилием. Для Близнецов первый месяц зимы будет весьма неплохим для пополнения финансов, особенно после 10 числа. Представители знака получат множество заманчивых предложений по работе, вероятны новые проекты, которые принесут не только всеобщее восхищение, но и приличные деньги. Самые активные и смелые, кто не будет долго тянуть с решением, обеспечат себя на долгие годы. Например, Близнецов могут повысить на работе.

Рак

У Раков в декабре всё не очень стабильно. Представители знака будут периодически чувствовать себя в достатке, но порой траты будут настолько большими и внезапными, что Раки почувствуют неудовлетворенность собой. Но не расстраивайтесь, причин сомневаться в себе нет. Тем более что к концу месяца представителям знака может привалить удача в виде выигрыша или неожиданной премии. Главный совет — сохранять спокойствие.

Лев

В начале месяца свои финансы могут увеличить те Львы, которые работают в области спорта, политики, бизнеса, металлургии, автобизнеса или производства. А в середине месяца вероятен «двойной источник дохода». Что же это значит? Львов оценят на работе и вознаградят за труды, в то же время представители знака найдут себе еще один источник дохода. В конце декабря есть большая вероятность получения ценного подарка от авторитетных людей: начальства, родственника или партнера по бизнесу.

Дева

Дева в декабре может пересмотреть не только свое отношение к деньгам, но и источникам дохода. Представители знака захотят сменить работу, начать собственное дело или попросить прибавку к зарплате. В гонке за финансовой стабильностью Девы могут почувствовать упадок сил, ухудшение самочувствия, депрессию.

Унывать не стоит — отпустите ситуацию, поскольку повлиять вы на нее всё равно не сможете. Более-менее наладить ситуацию с деньгами смогут только те Девы, кто трудится в теме «служения» — а это медики, социальные работники, повара и так далее.

Весы

Данному знаку могут выпасть «искушения» в виде приумножения финансов. Но не обольщайтесь, легкие деньги, которые могут достаться нечестным путем, счастья не принесут, а лишь откроют воронку с неудачами. Чтобы этого не допустить, не соглашайтесь на сомнительные авантюры. Сам знак зодиака Весы — это знак правосудия, поэтому его успех напрямую зависит от уроков морали.

В начале месяца вероятно финансовое вознаграждение. Весы наконец выйдут из тени и будут оценены по достоинству. Ожидайте больших премий, признания профессионального мастерства и подарков от начальства. Однако к концу месяца вероятны непредвиденные расходы, которые в дальнейшем могут бить по кошельку.

Скорпион

Скорпион в декабре может хорошо приумножить свои финансы. Представители знака обнаружат в себе новые таланты и смогут их монетизировать. Не исключены новые предложения по работе (этот тот самый случай, когда компании конкурентов готовы за вас побороться). Но прежде чем принимать решение, помните, что сейчас перспективы для Скорпиона могут стать «судьбоносными». Если готовы к глобальным переменам, то дерзайте. Важный совет — не скупитесь на подарки, будьте благодарны людям, которые вам помогают.

Стрелец

В декабре Стрельцы вспомнят про старые методы заработка. Возможно, будут предложения вернуться в прошлую профессию или место работы. Но какой бы заманчивой эта идея не казалось, помните, что она не принесет вам стабильный заработок. Иногда нужно закрывать двери в прошлое, чтобы открыть для себя новые возможности. И это тот самый случай. Все новые финансовые перспективы лучше начинать, когда управитель данного знака — Юпитер — выйдет из своего ретро-движения. Это не произойдет в декабре, поэтому последний месяц этого года лучше посвятить «расширению горизонтов», например, начать обучение финансовой грамотности.

Козерог

У Козерогов в начале месяца не исключены большие траты на себя и свои желания. Некоторые представители знака захотят преобразить внешность, не жалея на это внушительных сумм. Другие решат инвестировать ранее накопленные средства в обучение для профессионального роста. В обоих случаях звезды благоволят реализации ваших намерений и замыслов. К концу месяца ожидается приток финансов извне, например, в виде денежных премии от начальства.

Водолей

Водолеи могут заработать благодаря старым методам заработка. Возвращение к прошлому ремеслу или проекту — неплохая идея, но рассчитывать, что она приведет вас к стабильности, не стоит. Так будет продолжаться до тех пор, пока управитель данного знака — планета Уран — не выйдет из своего ретро-движения. Кроме того, важно учесть планету Плутон, который в данный период проходит по Водолею. Что это значит? Для Водолеев сейчас открывается поток возможностей (финансов, ресурсов), но большого успеха добиваются лишь те, кто постоянно находится в окружении людей. Декабрь — тот самый месяц, когда важно избегать состояния отшельничества.

Рыбы

Рыбам в декабре стоит поберечь свои финансы, не растрачивая запасы средств на необдуманные покупки. Ближе к концу месяца в вашу жизнь ворвутся судьбоносные люди или произойдут важные события, которые откроют перед вами большие перспективы. Благодаря этому у Рыб появятся сразу несколько новых источников доходов, не исключено, что на новый уровень доходов удастся выйти в связи с повышением по службе. Также вероятен приток финансов извне — помощь со стороны родственников, друзей, знакомых. В общем, Рыбы в этом месяце буквально притягивают к себе деньги.