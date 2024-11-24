Охраняет дом и занимается йогой: россиянин завел собаку-робота за 300 тысяч рублей

Кличка этого робота Топчик Источник: Ирина Шарова











Пока одни скупают породистых животных почти за полмиллиона рублей, другие идут дальше и заказывают из-за рубежа собак-роботов. Их не надо выгуливать два-три раза в день, водить к ветеринару или на груминг. Такие питомцы не станут будить хозяина рано утром, потому что проголодались, и докучать соседям. У владельца останется лишь одна забота — вовремя подключать робота к розетке. 72.RU выяснил, способен ли такой дружок заменить настоящую собаку.

Источник: Семен Громов / 72.RU

Этого железного малыша зовут Топчик, ему всего полгода. Если честно, его купили три человека — руководители IT-школы в Тюмени. Там же необычный питомец и живет.

— Топчик у нас прижился. Его любят все наши студенты. Мы все за ним ухаживаем. У него есть свое место. Он у нас послушный. Ну а главное, абсолютно и на сто процентов не кусается, — улыбается владелец собаки Денис Краснов.

Вокруг собаки всегда толпа

Прохожие всегда снимают Топчика на телефон Источник: руководители IT-школы

Когда Топчик на прогулке, вокруг него всегда собираются толпы. Мимо не могут пройти ни дети, ни взрослые. Да что уж там, даже животные реагируют на робота.

— Когда гуляем и видим собак, всегда подходим. Но, как правило, собаки боятся Топчика. Они его как-то сторонятся. Подошли, понюхали, и все, отходят. И как бы хозяин не пытался подтянуть двух собак, чтобы просто сфотографировать их рядом, живая все равно просто не подходит, — рассказывает Денис Краснов. — Люди, наоборот, подходят. Мы всегда в центре внимания. Если вы — медийный человек или хотите им стать, возьмите себе такую собаку, прогуляйтесь по центру города. Вокруг вас будет толпа.

Владельцы собаки тоже любят устраивать фотосессии на улицах Источник: руководители IT-школы

Во время одной из таких прогулок к нашему герою подошел известный спортсмен, он вел прямой эфир. Боец не только заснял собаку-робота и ее владельца, но и попросил сам прогуляться с необычным животным. Денис не побоялся доверить железного друга спортсмену.

— Весит наша собака около 15 килограммов. И, когда тебя толкает 15 килограммов железа, это довольно-таки неприятно. Сила удара такая, что если Топчик разбежится и ударится в гипсокартонную стену, то он ее точно пробьет. Так что мы всегда держим собаку на поводке, когда гуляем. Хотя, казалось бы, она управляемая. Но не надо забывать, что это робот, а не детская игрушка. В быстром беге наша собака-робот не успевает спроецировать все пространство. Вот это ее первый баг, который мы нашли. Если человек встанет перед Топчиком, то он его распознает, как препятствие, и остановится. Но если собака будет быстро бежать, то, соответственно, может удариться, и не исключено, что человек получит травму, поэтому все происходит под нашим контролем.

Денис Краснов рассказал обо всех нюансах жизни с собакой-роботом Источник: Ирина Шарова











Зачем нужна собака-робот

У роботов есть сходство с настоящими собаками. Например, они обучаемы. Топчик уже знает много разных команд, но его можно «дрессировать» бесконечно. И, в отличие от настоящего пса, легче научить разным задачам.

— Мы пока еще не научили его разговаривать, потому что собаке это необязательно, но команды, которые мы ему говорим, он исполняет. Прикольно иметь такую собаку, допустим, в частном доме. Ее можно запрограммировать на охрану территории. Она отсканирует пространство без движения, и, если там нет посторонних предметов, не будет ничего делать. Но, как только появится посторонний предмет, особенно если он в движении, будет на него реагировать. Хозяин получит не только сигнал на телефон, но и сможет удаленно посмотреть на происходящее глазами собаки, — говорит Денис.

Собака «видит» при помощи маленькой камеры на лбу. Глаза — просто наклейки для того, чтобы мордашка выглядела красиво Источник: Ирина Шарова











С такой собакой можно выйти на пробежку, она подстроится под хозяина. А более дорогие и усовершенствованные модели робота умеют еще и спасать. Например, выносить людей из труднодоступных мест или доставлять грузы весом до 150 килограммов. Но Топчик на такое неспособен.

— Как-то незнакомый мужчина подошел и спросил: «Ну и зачем нужна такая собака?» А я ему привел простой и понятный пример: «Вот захочешь перекусить или выпить, а вставать лень, попросил жену, а она на собаку все спихнула и отправила ее в соседнюю комнату», — шутит Денис.

Еще такая собака может стать воплощением мечты ребенка, который давно хотел настоящего питомца, но родители сомневались в его ответственности. От Топчика нет лишней грязи, не нужно следить за тем, чтобы запасы корма не кончались, вести паспорт прививок, нет и прочих хлопот, которые нельзя доверить детям.

Технические характеристики робота

А теперь перейдем к технической части. Какие плюсы и минусы есть у такого питомца? Дорогое ли это удовольствие и к чему еще нужно быть готовым владельцам.

— У робота нет эмоций. Собака не разозлится, не будет агрессивной. Она исполнительная. Подойдет, будет выполнять ваши команды. Не рекомендую отправлять детей одних на прогулку с такой собакой. Скорее всего, их окружат люди.

Из минусов — прогулка в дождь. Лучше так не делать, либо надо чем-то укрыть собаку. Топовые модели, конечно, уже полностью защищены от влаги, но именно этот вариант следует спасать от дождя.

— В уходе собака довольно проста: ее надо просто вовремя заряжать. Много времени для этого не потребуется, собака заряжается примерно как телефон — около часа. Если она сядет на прогулке, ее очень тяжело тащить домой. Но есть прекрасная сумка на колесиках, в которую можно уложить пса и прогуляться.

В этот огромный чемодан складывают робота, снимают аккумулятор и ставят, как обычный телефон, на подзарядку Источник: Ирина Шарова











Денис Краснов сравнивает собаку с роботом-пылесосом, который тоже для передвижения сначала отрисовывает 3D-пространство, запоминает его. У Топчика есть сенсор и видеокамера. Управляется он как со специального пульта, так и с телефона. Если хозяин прикажет собаке следовать за ним, она так и сделает.

Куртку Топчику шили на заказ. Мастерица сильно удивилась, когда узнала, что одежда нужна роботу Источник: Ирина Шарова











Можно для такой собаки приобрести разные комплектующие. Например, оснастить ее фонарем, чтобы не бояться прогуливаться по неосвещенным улицам.

Собака знает около 20 команд: кроме классических «дай лапу» и «лежать», умеет танцевать, выполнять упражнения из йоги, рисовать в воздухе сердечки и многое другое.

Интересно, что робот не ограничивается одним набором знаний. Программа пса постоянно обновляется, и человек, умеющий программировать, может сам придумывать питомцу новые команды Источник: Ирина Шарова











Так выглядит команда «дай лапу» Источник: Ирина Шарова











Стоит такой робот около 300 тысяч рублей. Денис Краснов предупреждает, что покупать «питомцев» лучше у официальных представителей производителя, потому что легко нарваться на неприятности. Например, робот может просто не заработать в каком-то из регионов, а спросить будет не с кого.