Победила в конкурсе красоты в 55 лет: удивительная история работницы сельского клуба — взгляните на нее

Источник: Елена Вахрушева / Сеть городских порталов

55-летняя Зинаида Романова из Ярославской области дважды участвовала в конкурсе красоты. Первый опыт оказался провальным — в 2019 году победить не получилось. Тогда мыслей вернуться и завоевать заветную корону у Зинаиды не было. Но семейная трагедия всё изменила.

В 2022 году после затяжной болезни умер муж Зинаиды.

— Когда супруга не стало, я год не могла прийти в себя, — вспоминает она. — На второй год стало полегче. Как-то уже я листала соцсети и наткнулась на пост с объявлением кастинга на конкурс красоты. Думаю, надо попробовать.

Работает Зинаида в сельском клубе, организовывает праздники, проводит дискотеки. Иногда ее приглашают петь на местных праздниках и концертах.

Муж Зинаиды всегда поддерживал ее и хотел, чтобы она получила награду в конкурсе красоты. Это и стало ключевым моментом в принятии решения повторно попробовать свои силы в завоевании звания самой элегантной и аристократичной. Вторая попытка стала удачной — Зинаида победила в номинации «Гранд Миссис Ярославль — 2024».

— Когда меня объявили победителем, я ничего не почувствовала. Я как-то не поверила. Подумала, что муж был бы очень рад и жаль, что его нет рядом, — рассказала Зинаида.