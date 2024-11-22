Лишь тот, кто родился в СССР, ответит на 10 из 10: самый ностальгический тест

Добро пожаловать в эпоху, когда на улицах стояли бочки с квасом, у телевизоров не было пульта, зато на корпусе каждого «ящика» лежала кружевная салфетка. Вспомнили? Значит, вы настоящий эксперт по советскому быту и без труда ответите на все вопросы нашего теста. А молодое поколение пусть попробует догадаться, как жили их родители и бабушки с дедушками. Итак, на старт, внимание, поехали!