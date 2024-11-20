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Развлечения «Тысячи сердец в унисон»: новосибирцы зажгли на концерте Сергея Лазарева — видео с выступления

«Тысячи сердец в унисон»: новосибирцы зажгли на концерте Сергея Лазарева — видео с выступления

Зрители подпевали хитам артиста

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1 комментарий

Выступление прошло на «Локомотив-Арене»

В Новосибирске 20 ноября на «Локомотив-Арене» несколько тысяч человек собрались на концерте Сергея Лазарева. Как рассказала НГС зрительница Юлия, на арене не осталось свободных мест.

— Выступление началось в 19:00, но люди начали приходить заранее, видимо, боялись опоздать. Отмечу, что многие зрительницы шли на концерт с цветами, — пояснила девушка.

Лазарев приехал в Новосибирск с новым шоу «Я не боюсь!», до этого артист побывал в Кемерово и Томске. На сцене на «Локомотив-Арены» певец исполнил такие песни, как «Так красиво», «Самообман», а также свой хит, который прозвучал на Евровидении-2016 «You Are the Only One». Как отметила девушка, зрители подпевали многим песням.

— Новосибирск, 4 тысячи сердец в унисон, спасибо! До встречи в 2025 на новом шоу, — написал артист в соцсетях.

Ранее в Новосибирске на площадке новой ледовой арены прошел концерт Полины Гагариной. Артистка собрала полный стадион — люди подготовились заранее и раскупили билеты.

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Комментарии
2
Я_ИНАЯ
1 минута
Вечный мальчик...Мне он кажется абсолютным ребёнком..
Гость
8 минут
Порадовал кассирш, операционисток, мерчендайзеров, маникюрщиц, наборщиц с Озона...🤣🤣🤣🤣
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