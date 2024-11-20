«Тысячи сердец в унисон»: новосибирцы зажгли на концерте Сергея Лазарева — видео с выступления

Выступление прошло на «Локомотив-Арене» Источник: Сергей Лазарев / tg











В Новосибирске 20 ноября на «Локомотив-Арене» несколько тысяч человек собрались на концерте Сергея Лазарева. Как рассказала НГС зрительница Юлия, на арене не осталось свободных мест.

— Выступление началось в 19:00, но люди начали приходить заранее, видимо, боялись опоздать. Отмечу, что многие зрительницы шли на концерт с цветами, — пояснила девушка.

Источник: Сергей Лазарев / tg

Лазарев приехал в Новосибирск с новым шоу «Я не боюсь!», до этого артист побывал в Кемерово и Томске. На сцене на «Локомотив-Арены» певец исполнил такие песни, как «Так красиво», «Самообман», а также свой хит, который прозвучал на Евровидении-2016 «You Are the Only One». Как отметила девушка, зрители подпевали многим песням.

— Новосибирск, 4 тысячи сердец в унисон, спасибо! До встречи в 2025 на новом шоу, — написал артист в соцсетях.