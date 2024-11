«Тысячи сердец в унисон»: новосибирцы зажгли на концерте Сергея Лазарева — видео с выступления

Лазарев приехал в Новосибирск с новым шоу «Я не боюсь!», до этого артист побывал в Кемерово и Томске. На сцене на «Локомотив-Арены» певец исполнил такие песни, как «Так красиво», «Самообман», а также свой хит, который прозвучал на Евровидении-2016 «You Are the Only One». Как отметила девушка, зрители подпевали многим песням.